Пашинян пока нужен России

Нынешние проблемы премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызывают у многих злорадство. Всего за неделю он превратился в политического банкрота – и теперь больше похож не на демократического лидера, а на ненавидимого народом автократа, цепляющегося за власть. Однако именно сейчас сохранение Пашиняна в кресле премьера отвечает интересам России.

После того, как вторая карабахская война закончилась для армян чем-то средним между болезненным поражением и национальной трагедией, на премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытаются повесить всех собак Южного Кавказа.

Его обвиняют в предательстве национальных интересов, развале армии, некомпетентном управлении, трусости – и далее по списку. Против него сейчас, кажется, всё: общественное мнение, протестующие на улицах, президент страны и члены собственной команды. В отставку уже подали министр иностранных дел Зограб Мнацаканян и руководитель офиса вице-премьера Вараг Сисерян. Есть примеры депутатов от правящей коалиции «Мой шаг», отказавшихся от мандатов.

Сценарии Пашиняну в этой связи предлагаются разные: назначение досрочных выборов, немедленная отставка и создание правительства национального доверия, уголовное дело. Спецслужбы страны заявили о предотвращении самого радикального – государственного переворота с убийством премьера, но суд с ними не согласился. Получается, суд тоже против Пашиняна.

Средневзвешенное мнение оппозиционных сил такое: премьер-министр – политический банкрот, он не имеет морального права управлять страной. Может быть, оно и так, но Пашинян всем своим видом дает понять, что никуда уходить не собирается, вовсю использует возможности военного положения для подавления оппонентов и откровенно хамит.

Например, он призвал военных вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и «решить вопрос» со «скулящими под стенами», то есть выступающими за его отставку.

Прежний «демократический лидер» и вождь армянского Майдана (он же – «революция любви») держится в своем кресле лишь благодаря лояльности силовиков и ведет себя сейчас примерно так же, как Александр Лукашенко. Не отдам власть – и точка!

Так укрепляется убежденность в том, что главный мотив, которым Пашинян руководствовался все это время – сохранение личной власти любой ценой. Появляется все больше источников, знакомых с переговорами вокруг Карабаха и утверждающих, что в начале войны плата за прекращение боевых действий была очень мала – отставка Пашиняна с возобновлением переговоров об урегулировании и передачей власти кому-то из членов премьерской команды. Но Пашинян на это не пошел, чем похвастался перед своими: мол, не поддался давлению – а после ситуация вышла из-под его контроля.

Если это правда, отставка Пашиняна нужна была Баку в силу того, что прежде премьер в резкой форме отказался участвовать в переговорах о политическом урегулировании в Карабахе и не собирался как-либо менять замороженную на четверть века ситуацию. Но можно предположить, что сценарий с отставкой казался предпочтительным и Москве, как посреднику: отношение к Пашиняну в политической элите России, мягко говоря, сложное.

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Среди причин этого специалисты по региону называют непредсказуемость и некомпетентность премьера, его раздутое эго, самоуверенность и стремление всех перехитрить. Помимо этого, выделяют «майданное» происхождение политика – таким у нас не доверяют в принципе, что усугубляется заигрываниями Пашиняна с США, его лояльностью к НАТО и прежними антироссийскими заявлениями.

«Прежними», поскольку после избрания премьером Пашинян некоторые свои взгляды пересмотрел: например, перестал требовать выхода Армении из ЕАЭС, а вместо этого стал блокироваться с всё тем же Лукашенко и требовать учреждения в ЕАЭС единого рынка энергоносителей, что РФ, как их поставщику, крайне невыгодно.

Но это было раньше. А сейчас сохранение власти за Пашиняном стало непосредственным интересом России, причем вне зависимости от его личных качеств и внешнеполитической ориентации.

Причины этого прозаичны. Для того, чтобы остановить войну и предотвратить полное уничтожение Арцаха, Россия вместе с Арменией и Азербайджаном составила соглашение (официально – заявление, но суть не в этом) об урегулировании конфликта. Его условия для Еревана крайне болезненные, но другого выхода не было. А теперь необходимо добиться того, чтобы соглашение было реализовано или, как любит выражаться глава МИД РФ Сергей Лавров, имплементировано.

Пашинян под ним подписался – ему и выполнять, как бы больно и неприятно не было. Его отставка сейчас – это бегство от ответственности, чреватое большими проблемами. Другой политик на месте премьера может попробовать схитрить, дезавуировать заявление через «я под этим не подписывался». Тогда возникнет правовой хаос, ситуация потеряет управляемость, боевые действия могут возобновиться, а между враждующими сторонами уже сейчас стоят наши миротворцы.

Национальная гордость армян и боль их утраты – не повод рисковать российскими военнослужащими.

Другими словами, за любую попытку Еревана предотвратить неизбежное мы рискуем заплатить кровью. Чтобы избежать этого, необходимо сохранение Пашиняна в премьерском кресле как непосредственного подписанта соглашения, который взял на себя личные и политические обязательства реализовать его положения «на земле».

В таком ракурсе неуступчивая позиция Пашиняна в его ссоре с улицей – это позиция настоящего лидера, того капитана, который уйдет с тонущего корабля последним. А поступок министра Мнацаканяна – наоборот, что-то вроде дезертирства, попытка увильнуть от тяжелой ноши в критический для государства момент.

Наконец, если уж выступаешь против «майданного» способа смены режима, лучше быть в этом последовательным. Когда-то Пашинян сам возглавлял «цветную революцию», но теперь именно он – законная власть, отягощенная грузом ошибок и ненавидимая народом, но все же смотрящая на жизнь реалистично и не поддающаяся на шантаж национал-популистов.

Когда трехстороннее заявление будет имплементировано и надобность в услугах Пашиняна отпадет, держать его во власти будет только собственное упрямство. При большом везении на нем можно протянуть до выборов 2022 года – оппозиция разобщена и лишена лидеров, парламент забит деревянными солдатами, а предыдущие власти дискредитированы и не пользуются доверием населения.

Главное в этой связи не забывать, что дело происходит не в Бельгии, где правительственный кризис привычное явление, а в Армении, где много оружия и случается всякое. Всего двадцать один год назад премьер-министр страны Вазген Саркисян, спикер НС Карен Демирчян, два вице-премьера, депутат и академик были расстреляны прямо во время заседания парламента.

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