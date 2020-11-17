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17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
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Китай нанес экономике США удар в спину

Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа REUTERS/Kham
КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину. Подробности...
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Пашинян пока нужен России

«Жду военнослужащих с передовой в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами» Асатур Есаянц/РИА Новости
Нынешние проблемы премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызывают у многих злорадство. Всего за неделю он превратился в политического банкрота – и теперь больше похож не на демократического лидера, а на ненавидимого народом автократа, цепляющегося за власть. Однако именно сейчас сохранение Пашиняна в кресле премьера отвечает интересам России.  Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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На мужских конкурсах красоты все куплено женами или мамами

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Про стремительно растущий глобальный феномен мужских конкурсов красоты узнала из разговора ребенка с друзьями. Доминирует Южная Корея. Латинская Америка догоняет. Подробности...

Айфон – плохая религия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все нуждаемся в смысле жизни, в единстве с другими людьми, в радости, в утешении – но продукция Apple (или любой другой корпорации) не может нам этого дать. Всего этого следует искать в другом месте. Подробности...
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Какие народы должна спасать Россия

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный эгоизм. Забота прежде о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом. Подробности...
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Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

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    Пашинян пока нужен России

    «Жду военнослужащих с передовой в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами»    17 ноября 2020, 11:58
    Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Нынешние проблемы премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызывают у многих злорадство. Всего за неделю он превратился в политического банкрота – и теперь больше похож не на демократического лидера, а на ненавидимого народом автократа, цепляющегося за власть. Однако именно сейчас сохранение Пашиняна в кресле премьера отвечает интересам России.

    После того, как вторая карабахская война закончилась для армян чем-то средним между болезненным поражением и национальной трагедией, на премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытаются повесить всех собак Южного Кавказа.

    Его обвиняют в предательстве национальных интересов, развале армии, некомпетентном управлении, трусости – и далее по списку. Против него сейчас, кажется, всё: общественное мнение, протестующие на улицахпрезидент страны и члены собственной команды. В отставку уже подали министр иностранных дел Зограб Мнацаканян и руководитель офиса вице-премьера Вараг Сисерян. Есть примеры депутатов от правящей коалиции «Мой шаг», отказавшихся от мандатов.

    Сценарии Пашиняну в этой связи предлагаются разные: назначение досрочных выборов, немедленная отставка и создание правительства национального доверия, уголовное дело. Спецслужбы страны заявили о предотвращении самого радикального – государственного переворота с убийством премьера, но суд с ними не согласился. Получается, суд тоже против Пашиняна.

    Средневзвешенное мнение оппозиционных сил такое: премьер-министр – политический банкрот, он не имеет морального права управлять страной. Может быть, оно и так, но Пашинян всем своим видом дает понять, что никуда уходить не собирается, вовсю использует возможности военного положения для подавления оппонентов и откровенно хамит.

    Например, он призвал военных вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и «решить вопрос» со «скулящими под стенами», то есть выступающими за его отставку. 

    Прежний «демократический лидер» и вождь армянского Майдана (он же – «революция любви») держится в своем кресле лишь благодаря лояльности силовиков и ведет себя сейчас примерно так же, как Александр Лукашенко. Не отдам власть – и точка! 

    Так укрепляется убежденность в том, что главный мотив, которым Пашинян руководствовался все это время – сохранение личной власти любой ценой. Появляется все больше источников, знакомых с переговорами вокруг Карабаха и утверждающих, что в начале войны плата за прекращение боевых действий была очень мала – отставка Пашиняна с возобновлением переговоров об урегулировании и передачей власти кому-то из членов премьерской команды. Но Пашинян на это не пошел, чем похвастался перед своими: мол, не поддался давлению – а после ситуация вышла из-под его контроля.

    Если это правда, отставка Пашиняна нужна была Баку в силу того, что прежде премьер в резкой форме отказался участвовать в переговорах о политическом урегулировании в Карабахе и не собирался как-либо менять замороженную на четверть века ситуацию. Но можно предположить, что сценарий с отставкой казался предпочтительным и Москве, как посреднику: отношение к Пашиняну в политической элите России, мягко говоря, сложное.

    Среди причин этого специалисты по региону называют непредсказуемость и некомпетентность премьера, его раздутое эго, самоуверенность и стремление всех перехитрить. Помимо этого, выделяют «майданное» происхождение политика – таким у нас не доверяют в принципе, что усугубляется заигрываниями Пашиняна с США, его лояльностью к НАТО и прежними антироссийскими заявлениями.

    «Прежними», поскольку после избрания премьером Пашинян некоторые свои взгляды пересмотрел: например, перестал требовать выхода Армении из ЕАЭС, а вместо этого стал блокироваться с всё тем же Лукашенко и требовать учреждения в ЕАЭС единого рынка энергоносителей, что РФ, как их поставщику, крайне невыгодно.

    Но это было раньше. А сейчас сохранение власти за Пашиняном стало непосредственным интересом России, причем вне зависимости от его личных качеств и внешнеполитической ориентации.

    Причины этого прозаичны. Для того, чтобы остановить войну и предотвратить полное уничтожение Арцаха, Россия вместе с Арменией и Азербайджаном составила соглашение (официально – заявление, но суть не в этом) об урегулировании конфликта. Его условия для Еревана крайне болезненные, но другого выхода не было. А теперь необходимо добиться того, чтобы соглашение было реализовано или, как любит выражаться глава МИД РФ Сергей Лавров, имплементировано.

    Пашинян под ним подписался – ему и выполнять, как бы больно и неприятно не было. Его отставка сейчас – это бегство от ответственности, чреватое большими проблемами. Другой политик на месте премьера может попробовать схитрить, дезавуировать заявление через «я под этим не подписывался». Тогда возникнет правовой хаос, ситуация потеряет управляемость, боевые действия могут возобновиться, а между враждующими сторонами уже сейчас стоят наши миротворцы.

    Национальная гордость армян и боль их утраты – не повод рисковать российскими военнослужащими.

    Другими словами, за любую попытку Еревана предотвратить неизбежное мы рискуем заплатить кровью. Чтобы избежать этого, необходимо сохранение Пашиняна в премьерском кресле как непосредственного подписанта соглашения, который взял на себя личные и политические обязательства реализовать его положения «на земле».

    В таком ракурсе неуступчивая позиция Пашиняна в его ссоре с улицей – это позиция настоящего лидера, того капитана, который уйдет с тонущего корабля последним. А поступок министра Мнацаканяна – наоборот, что-то вроде дезертирства, попытка увильнуть от тяжелой ноши в критический для государства момент.

    Наконец, если уж выступаешь против «майданного» способа смены режима, лучше быть в этом последовательным. Когда-то Пашинян сам возглавлял «цветную революцию», но теперь именно он – законная власть, отягощенная грузом ошибок и ненавидимая народом, но все же смотрящая на жизнь реалистично и не поддающаяся на шантаж национал-популистов.

    Когда трехстороннее заявление будет имплементировано и надобность в услугах Пашиняна отпадет, держать его во власти будет только собственное упрямство. При большом везении на нем можно протянуть до выборов 2022 года – оппозиция разобщена и лишена лидеров, парламент забит деревянными солдатами, а предыдущие власти дискредитированы и не пользуются доверием населения.

    Главное в этой связи не забывать, что дело происходит не в Бельгии, где правительственный кризис привычное явление, а в Армении, где много оружия и случается всякое. Всего двадцать один год назад премьер-министр страны Вазген Саркисян, спикер НС Карен Демирчян, два вице-премьера, депутат и академик были расстреляны прямо во время заседания парламента.

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