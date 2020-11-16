Глава МИД Армении подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил в понедельник решение отправить в отставку главу МИД республики Зограба Мнацаканяна.

«Да, и еще я решил уволить министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна», – передает ТАСС его слова.

Позднее секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян выложила письменное заявление Мнацаканяна об отставке. «Многоуважаемый господин премьер-министр, прошу принять мое заявление об отставке. Спасибо за доверие и совместную работу», – написал Мнацаканян.

Ранее министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Мнацаканян обсудили реализацию заявления российского, армянского и азербайджанского президентов по урегулированию в Карабахе.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.