Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили по телефону реализацию заявления российского, армянского и азербайджанского президентов по урегулированию в Карабахе.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с практической реализацией положений заявления президента Азербайджанской республики, премьер-министра республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также министры уделили особое внимание сложной гуманитарной ситуации в Карабахе и решению связанных с этим задач.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.