Президент Армении призвал передать власть в стране правительству нацсогласия

Власть в Армении необходимо передать правительству национального согласия, заявил президент Армении Армен Саркисян. Он уволил главу МИД страны Зограба Мнацаканяна и командующего войсками полиции Гургена Даллакяна.

Саркисян заявил, что в связи с ситуацией в Армении и «необходимостью достойного выхода из нее», а также учитывая «общественные требования», необходимо провести «внеочередные выборы в Национальное собрание». По его словам, выборы «будут неизбежны», они нужны, чтобы «уберечь страну от потрясений», передает РИА «Новости».

Президент Армении призвал кабмин «объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов», результатом которых «станет возможность проведения досрочных парламентских выборов». Саркисян заявил: «До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией», – передает ТАСС.

Саркисян утвердил отставку министра иностранных дел – в понедельник о решении уволить его сообщил премьер Армении Никол Пашинян. Также Саркисян, «принимая в основу предложение премьер-министра», уволил Даллакяна «c должности командующего войсками полиции, заместителя начальника полиции». На этот пост назначен Айк Бабаян.

Напомним, после того, как Армения на условиях Азербайджана согласилась прекратить бои в Нагорном Карабахе, в Ереване начались погромы правительственных зданий. Участники беспорядков избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Митингующие потребовали отставки премьер-министра. Сторонники Пашиняна заявили, что тот, кто против премьера Армении и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает.

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