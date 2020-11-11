Митингующие в Ереване выдвинули Пашиняну ультиматум

Митингующие в Ереване поставили ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщают информационные агентства.

Оппозиция дала Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки, передает РИА «Новости».

«Мы требуем, чтобы Пашинян до 24.00 подал в отставку. Если нет, то соответствующее решение должен принять парламент страны. Мы будем ждать до 24.00, и если не будет отставки, то мы после полуночи созовем пресс-конференцию и представим наши дальнейшие шаги. В любом случае Пашинян должен уйти», – цитирует представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна ТАСС.

Тем временем депутаты фракции «Процветающая Армения» вместе с митингующими заявили о намерении созвать экстренное заседание парламента, отмечает «Sputnik Армения».

На митинге у здания парламента Сагателян заявил, что для этого собрано достаточное количество голосов. «Партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. В повестке заседания – отставка Пашиняна», – сообщил Сагателян, передает «Интерфакс».

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие просили военное руководство страны взять ситуацию под контроль.

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в среду задержали лидера самой крупной оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

Газета ВЗГЛЯД писала, как поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.