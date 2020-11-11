СНБ Армении задержала лидера оппозиции Царукяна

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в среду задержали лидера самой крупной оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна, сообщила депутат от фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян.

Ранее Царукян вместе с другими оппозиционными лидерами созвал митинг в центре Еревана, протестуя против совместного заявления по Карабаху.

«Царукян задержан, он сейчас находится в здании СНБ», – передает ТАСС слова Тоноян.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие просили военное руководство страны взять ситуацию под контроль.