Недовольные решением по Карабаху ворвались в правительство Армении

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие просят военное руководство страны взять ситуацию под контроль.

После объявления премьер-министром Армении Николом Пашиняном о достижении договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе сотни людей стали собираться на площади Республики в центре Еревана, где находится здание правительства республики. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики. Агрессивно настроенные люди выламывают двери в кабинеты в здании правительства Армении, передает ТАСС.

Полицейские не применяли силу и пытались успокоить протестующих. Часть митингующих в настоящее время призывает также выдвинуться в сторону правительственной дачи, где может находиться Пашинян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России Владимир Путин назвал условия прекращении войны в Карабахе.

Накануне в МИД России сообщили, что Москва планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С 26 октября в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД