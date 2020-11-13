Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России?

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна из парламентской фракции «Мой шаг» нашли, чем уязвить оппозиционеров, которые добиваются отставки фактического главы государства за поражение в карабахской войне. От оппозиции потребовали ответить на вопрос: если она недовольна соглашением о перемирии, который подписал Пашинян, то поддерживает ли она отказ от посредничества России, выступает ли за вывод российских миротворцев и продолжение войны.

«Партия Пашиняна предлагает оппозиции выступить против России и объяснить, как победить Азербайджан», – не без удовлетворения заметило по этому поводу бакинское издание Haqqin.az.

Оппозиционеры поспешили заверить, что вовсе и не думали раздувать антироссийские настроения. «Даже не смейте говорить с нами языком шантажа, мы не против ни присутствия России, ни ее миротворческой миссии», – заявила в четверг на совместной пресс-конференции лидеров оппозиции Лилит Галстян – представительница старейшей армянской партии «Дашнакцутюн», одной из 17 политических сил, потребовавших отставки Пашиняна. Именно правящая партия «Мой шаг» и ее лидер погубили отношения Армении с ее стратегическими партнерами, подчеркнула Галстян.

Надо отметить, что антироссийские выпады в последние дни в армянской блогосфере хотя и имели место, но встречались редко. Так, политолог карабахского происхождения Александр Кананян написал в Facebook, что в его родном Карвачаре (азербайджанское название – Кельбаджар, город должен быть передан Азербайджану по условиям перемирия), «российские «миротворцы» уже начали применять силу против армянского населения». Армян якобы «выселяют из домов и им не разрешают вывозить предметы первой необходимости». Тех, кто рассчитывает на помощь Москвы, ждут только новые «котлы» и депортации в ближайшие дни и недели, уверял Кананян. Заметим, что автор записи давно выступал против возможного ввода российских миротворцев в Карабах. Утверждения Кананяна опроверг советник президента самопровозглашенной республики Давид Бабаян.

«Считаю крайне неприятными и, не скрою, попросту омерзительными антироссийские выпады»,

– заявил Бабаян агентству Sputnik Армения. Он подчеркнул, что эти обвинения абсурдны хотя бы потому, что в Карвачаре российских миротворцев попросту нет.

Армянская оппозиция пытается спекулировать на ситуации с достижением договоренностей по Карабаху, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. Среди протестующих в Ереване, «безусловно, есть искренние люди, которым, наверное, обидно, что все так завершается на данном этапе», отметил министр, добавив, что пока не наблюдается попыток сорвать достигнутые мирные договоренности. Лавров также посетовал, что Азербайджан и Армения не смогли договориться раньше, без кровопролития. «Если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов (непризнанной республики – прим. ВЗГЛЯД) все равно отошли бы к Баку, только мирно», – сказал Лавров.

Тем временем в центре Еревана около тысячи противников Пашиняна продолжили протесты. «Никол Пашинян, ты должен уйти в отставку. Где это видано, чтобы капитулянт не ушел?! Уходи! Мы пытаемся спасти нашу Родину», – заявила в четверг депутат парламента Армении от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

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Руководитель ереванского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров напоминает, что уровень симпатий к России в армянском обществе накануне войны и так снижался. «Опросы за последние пять лет показали, что уменьшился процент тех, кто поддерживает плотное сотрудничество с Россией», – отметил он. Политолог не берется оценить, как уровень симпатий к России изменился после нескольких дней протестов в Ереване. «Пока рано делать выводы – необходимы социологические исследования, – сказал Маркаров газете ВЗГЛЯД. – Но в целом Армения по-прежнему рассматривает Россию как очень важного стратегического союзника. И в этом позиции властных элит и оппозиции в основном совпадают», – заключил он.

Рост антироссийских настроений все же возможен, опасается гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. «Все зависит от тех армянских СМИ, которые принадлежат олигархам, финансово зависящим от Запада. И прозападных СМИ в Армении, к сожалению, большинство. Они занимают антироссийскую позицию по любому вопросу, – сказал Лепехин газете ВЗГЛЯД. – Конечно, они активизируются и будут работать по имеющимся претензиям к Москве: почему так поздно ввела миротворцев, почему она раньше не вела активную дипломатию в проармянском русле и допустила поражение в Карабахе и так далее».

Сейчас, по его оценке, отрицательно настроены к России до 10% армян, еще столько же придерживаются «умеренно антироссийских» взглядов. Если эмоциональный накал в обществе будет усиливаться, то число разгневанных по отношению к России армян, по его оценке, «может увеличиться в полтора раза».

Еще одна важная болевая точка – судьба жителей районов Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. Нельзя допустить роста антироссийских настроений среди беженцев, число которых приближается к ста тысячам, поэтому Москва «должна контролировать эту ситуацию, добиваться выполнения определенных соглашений» по защите их интересов, убежден Лепехин.

Напомним, в Армении со вторника проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна, который, по мнению оппозиции, «подписал капитуляцию и сдал Карабах азербайджанцам». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в ответ Пашинян в своей риторике ссылается на позицию России, которая заинтересована в реализации заключенного им мирного соглашения.

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При этом сам глава правительства не собирается отдавать власть. В четверг он отправил за решетку наиболее активных лидеров протеста. Тем более, что юридические основания для этого есть – в стране действует военное положение и любые манифестации запрещены. Специальная следственная служба Армении отправила под предварительный арест десяти оппозиционных политиков, в том числе лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, главу «Родины», бывшего шефа службы госбезопасности Артура Ванецяна и представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

Главный вопрос для армянского общества в нынешней ситуации – поиск виноватого, отмечает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Поражение в Карабахе – национальная трагедия армян. Надо понимать, что дни политической карьеры Пашиняна сочтены. Часть оппозиции действительно пытается играть на антироссийских настроениях. Но большинство армян понимает, что наши войска вошли в регион как миротворцы и спасли тысячи жизней с обеих сторон. И вообще они понимают, что без России Армения обречена. По этой причине Пашиняну не понадобится «прикрываться» Россией в своем разговоре с обществом. Премьеру лучше стоит задуматься, каким будет его уход. Досрочные выборы? Бегство из страны? Если так, то на американском или французском самолете. На убежище в России армянский лидер рассчитывать не может», – заявил газете ВЗГЛЯД Коротченко.

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