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13 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 11:51  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, – тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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России не стоит жалеть о поражении Трампа

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если демократы ослабят экономику и вооруженные силы Штатов, то Москва – уж точно одна из последних, кому об этом стоит сожалеть, а Пекину и вовсе впору такое отпраздновать. Подробности...

В Карабахе Россия могла получить двух врагов и союзника на час

Алексей Алешковский, сценарист
Ненависть некоторых людей с обеих сторон армяно-азербайджанского конфликта к России, наверное, можно понять. Но совершенно изумительно читать взрослых людей, которые искренне убеждены, что Россия просто обязана лечь костьми ради защиты их интересов. Подробности...
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С гражданами США обращаются как с дикарями

Максим Соколов, публицист
Чем больше Сияющий город грозит и санкционирует, тем меньше санкций у него остается в запасе, о чем уже и в Вашингтоне говорят открытым текстом. Есть, конечно, приемы на грани горячей войны (или за гранью), но война – это область неизвестности, и кто знает, чем дело кончится? Подробности...
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Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Вторая карабахская война: итоги

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

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    Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

    Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция    13 ноября 2020, 11:20
    Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая,
    Николай Васильев

    Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России?

    Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна из парламентской фракции «Мой шаг» нашли, чем уязвить оппозиционеров, которые добиваются отставки фактического главы государства за поражение в карабахской войне. От оппозиции потребовали ответить на вопрос: если она недовольна соглашением о перемирии, который подписал Пашинян, то поддерживает ли она отказ от посредничества России, выступает ли за вывод российских миротворцев и продолжение войны. 

    «Партия Пашиняна предлагает оппозиции выступить против России и объяснить, как победить Азербайджан», – не без удовлетворения заметило по этому поводу бакинское издание Haqqin.az.

    Оппозиционеры поспешили заверить, что вовсе и не думали раздувать антироссийские настроения. «Даже не смейте говорить с нами языком шантажа, мы не против ни присутствия России, ни ее миротворческой миссии», – заявила в четверг на совместной пресс-конференции лидеров оппозиции Лилит Галстян – представительница старейшей армянской партии «Дашнакцутюн», одной из 17 политических сил, потребовавших отставки Пашиняна. Именно правящая партия «Мой шаг» и ее лидер погубили отношения Армении с ее стратегическими партнерами, подчеркнула Галстян.

    Надо отметить, что антироссийские выпады в последние дни в армянской блогосфере хотя и имели место, но встречались редко. Так, политолог карабахского происхождения Александр Кананян написал в Facebook, что в его родном Карвачаре (азербайджанское название – Кельбаджар, город должен быть передан Азербайджану по условиям перемирия), «российские «миротворцы» уже начали применять силу против армянского населения». Армян якобы «выселяют из домов и им не разрешают вывозить предметы первой необходимости». Тех, кто рассчитывает на помощь Москвы, ждут только новые «котлы» и депортации в ближайшие дни и недели, уверял Кананян. Заметим, что автор записи давно выступал против возможного ввода российских миротворцев в Карабах. Утверждения Кананяна опроверг советник президента самопровозглашенной республики Давид Бабаян.

    «Считаю крайне неприятными и, не скрою, попросту омерзительными антироссийские выпады»,

    – заявил Бабаян агентству Sputnik Армения. Он подчеркнул, что эти обвинения абсурдны хотя бы потому, что в Карвачаре российских миротворцев попросту нет.

    Армянская оппозиция пытается спекулировать на ситуации с достижением договоренностей по Карабаху, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. Среди протестующих в Ереване, «безусловно, есть искренние люди, которым, наверное, обидно, что все так завершается на данном этапе», отметил министр, добавив, что пока не наблюдается попыток сорвать достигнутые мирные договоренности. Лавров также посетовал, что Азербайджан и Армения не смогли договориться раньше, без кровопролития. «Если бы удалось договориться по Карабаху  дипломатически раньше, то пять районов (непризнанной республики – прим. ВЗГЛЯД) все равно отошли бы к Баку, только мирно», – сказал Лавров.

    Тем временем в центре Еревана около тысячи противников Пашиняна продолжили протесты. «Никол Пашинян, ты должен уйти в отставку. Где это видано, чтобы капитулянт не ушел?! Уходи! Мы пытаемся спасти нашу Родину», – заявила в четверг депутат парламента Армении от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян. 

    На ваш взгляд

     
    Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?



    Обсуждение:  86 комментариев
    Руководитель ереванского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров напоминает, что уровень симпатий к России в армянском обществе накануне войны и так снижался. «Опросы за последние пять лет показали, что уменьшился процент тех, кто поддерживает плотное сотрудничество с Россией», – отметил он. Политолог не берется оценить, как уровень симпатий к России изменился после нескольких дней протестов в Ереване. «Пока рано делать выводы – необходимы социологические исследования, – сказал Маркаров газете ВЗГЛЯД. – Но в целом Армения по-прежнему рассматривает Россию как очень важного стратегического союзника. И в этом позиции властных элит и оппозиции в основном совпадают», – заключил он.

    Рост антироссийских настроений все же возможен, опасается гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. «Все зависит от тех армянских СМИ, которые принадлежат олигархам, финансово зависящим от Запада. И прозападных СМИ в Армении, к сожалению, большинство. Они занимают антироссийскую позицию по любому вопросу, – сказал Лепехин газете ВЗГЛЯД. – Конечно, они активизируются и будут работать по имеющимся претензиям к Москве: почему так поздно ввела миротворцев, почему она раньше не вела активную дипломатию в проармянском русле и допустила поражение в Карабахе и так далее».

    Сейчас, по его оценке, отрицательно настроены к России до 10% армян, еще столько же придерживаются «умеренно антироссийских» взглядов. Если эмоциональный накал в обществе будет усиливаться, то число разгневанных по отношению к России армян, по его оценке, «может увеличиться в полтора раза».

    Еще одна важная болевая точка – судьба жителей районов Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. Нельзя допустить роста антироссийских настроений среди беженцев, число которых приближается к ста тысячам, поэтому Москва «должна контролировать эту ситуацию, добиваться выполнения определенных соглашений» по защите их интересов, убежден Лепехин.

    Напомним, в Армении со вторника проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна, который, по мнению оппозиции, «подписал капитуляцию и сдал Карабах азербайджанцам». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в ответ Пашинян в своей риторике ссылается на позицию России, которая заинтересована в реализации заключенного им мирного соглашения.

    При этом сам глава правительства не собирается отдавать власть. В четверг он отправил за решетку наиболее активных лидеров протеста. Тем более, что юридические основания для этого есть – в стране действует военное положение и любые манифестации запрещены. Специальная следственная служба Армении отправила под предварительный арест десяти оппозиционных политиков, в том числе лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, главу «Родины», бывшего шефа службы госбезопасности Артура Ванецяна и представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

    Главный вопрос для армянского общества в нынешней ситуации – поиск виноватого, отмечает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Поражение в Карабахе – национальная трагедия армян. Надо понимать, что дни политической карьеры Пашиняна сочтены. Часть оппозиции действительно пытается играть на антироссийских настроениях. Но большинство армян понимает, что наши войска вошли в регион как миротворцы и спасли тысячи жизней с обеих сторон. И вообще они понимают, что без России Армения обречена. По этой причине Пашиняну не понадобится «прикрываться» Россией в своем разговоре с обществом. Премьеру лучше стоит задуматься, каким будет его уход. Досрочные выборы? Бегство из страны? Если так, то на американском или французском самолете. На убежище в России армянский лидер рассчитывать не может», – заявил газете ВЗГЛЯД Коротченко.

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