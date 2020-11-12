Оппозиции в Армении предложили прояснить отношение к российским миротворцам

Армянской оппозиции следует ответить на вопрос об отношении к российским миротворцам в Нагорном Карабахе, заявила правящая фракция парламента Армении «Мой шаг».

Оппозиции предложили «сделать заявление для всего армянства и мира в целом». Правящий блок спросил, «поддерживает ли» оппозиция «отказ от посредничества России», «вывод российских войск с линии соприкосновения» и «продолжение войны». После этого, считают в правящей фракции, «оппозиция обязана представить дорожную карту победы в случае возобновления боевых действий», передает ТАСС.

Россия как гарант безопасности региона вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

«Мой шаг» отказывается участвовать в инициированном оппозицией заседании совета парламента, так как не хочет принимать участие в «заседаниях, направленных на подрыв стабильности в Армении, создание угроз фронту и жизни людей, которые его защищают», передает РИА «Новости».

Напомним, совет хотят созвать, чтобы определить, будет ли поставлен на заседании парламента Армении вопрос об отставке Пашиняна. Отставки требует оппозиция, недовольная результатами войны в Нагорном Карабахе и условиями мирного соглашения с Азербайджаном.

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