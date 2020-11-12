Лавров уличил оппозицию Армении в спекуляции на договоренностях по Карабаху

Армянская оппозиция пытается спекулировать на ситуации с достижением договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване, мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации», – цитирует ТАСС главу МИД.

По его мнению, «там, безусловно, есть искренние люди, которым, наверное, обидно, что все так завершается на данном этапе».

Также он добавил, что пока Россия не наблюдает попыток сорвать достигнутые договоренности.

Ранее пресс-служба Специальной следственной службы (ССС) Армении сообщила, что после митинга в Ереване арестовали десять оппозиционеров.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.

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