В Армении объяснили спекуляции оппозиции на договоренностях по Карабаху

«Возвращение армянских солдат из Карабаха и огромное количество беженцев стали главными причинами протестов в Ереване. Естественно, в такой ситуации власть и общество стабильными не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Грант Микаэлян, комментируя продолжающийся политический кризис в Армении. Ранее МИД России уличил оппозицию республики в спекуляции на договоренностях по Карабаху.

«Естественно, после того, что произошло на этой войне, власть и общество стабильными не будут», – считает ереванский политолог Грант Микаэлян. С его точки зрения, наибольшую опасность для власти сейчас представляют последствия негативного исхода Карабахского конфликта, например, возращение на родину армянских солдат.

Еще один важный фактор политической нестабильности отмечает директор Института Кавказа Александр Искандарян: «В стране находится до 100 тыс. беженцев из Карабаха. Значительной части этих людей некуда возвращаться. Они прибыли из тех районов Карабаха, которые завоеваны Азербайджаном или перейдут под управление Баку в ближайшее время. Они уже не смогут туда вернуться».

Все это повергло в шок армянское общество, что и стало главной социально-политической причиной протестов в Ереване, считают эксперты. При этом премьер-министр республики Никол Пашинян, несмотря на призывы оппозиции уйти в отставку, активно использует против своих оппонентов позицию России, которая заинтересована в реализации карабахского соглашения между Ереваном и Баку.

«Россия вряд ли станет поддерживать реваншистские настроения в Армении, потому что для этого потребуется прямая поддержка армянской армии со стороны Москвы. Кроме того, многие территориальные потери, которые понесены карабахской стороной, уже не компенсируемы», – считает Микаэлян.

Вместе с тем Искандарян убежден, что Россия не будет занимать какую-либо сторону в конфликте власти и оппозиции: «Я не думаю, что у России есть какая-либо мотивация серьезно вмешиваться во внутриполитическую жизнь Армении. Россия пытается работать на внешнеполитической арене, на треугольнике Армения – Азербайджан – Турция».

Поэтому Москва, по мнению Искандаряна, будет придерживаться прежней стратегии, а именно «работать напрямую с теми властями, которые в Армении есть, нравятся они или нет». «Входить в армянскую политику Россия не будет», – заключил политолог.

В четверг Сергей Лавров заявил, что Москва «видит протесты, которые сейчас поднялись в Ереване, и мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации». По его словам, «там, безусловно, есть искренние люди, которым, наверное, обидно, что все так завершается на данном этапе». Также он добавил, что пока Россия не наблюдает попыток сорвать достигнутые договоренности.

Ранее пресс-служба Специальной следственной службы (ССС) Армении сообщила, что после митинга в Ереване арестовали десять оппозиционеров.

В то же время правящая фракция парламента Армении «Мой шаг» предложила оппозиции ответить на вопрос об отношении к российским миротворцам в Нагорном Карабахе.

Правящий блок также спросил, «поддерживает ли» оппозиция «отказ от посредничества России», «вывод российских войск с линии соприкосновения» и «продолжение войны». После этого, считают в правящей фракции, «оппозиция обязана представить дорожную карту победы в случае возобновления боевых действий».

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.

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