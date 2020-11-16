Пашинян взял на себя ответственность за поражение в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несет ответственность за произошедшее в Нагорном Карабахе. По его словам, в 2018 году переговорный процесс пересек «точку невозврата», и ему не удалось изменить логику переговоров.

«Я – должностное лицо номер один, который несет ответственность за произошедшее. Здесь не может быть разночтений. Я понимаю, что должен стать, говоря условно, перед судом нашего народа. Но в данном случае судья – народ должен знать обо всех обстоятельствах дела, должен быть диалог с военными, оппозицией, правительством», – цитирует РИА «Новости» Пашиняна.

Премьер отметил, что ему не удалось изменить логику переговоров по Карабаху, как и повысить «сопротивляемость» Армении. По его словам, в мае 2018 года переговорный процесс пересек точку невозврата, когда обсуждалась формула «территория в обмен на ничего».

Теперь важнейший вопрос – статус Карабаха вместе с гуманитарными и другими проблемами, добавил премьер.

Также Пашинян заявил, что несколько сотен армянских военнослужащих пропали без вести в Карабахе. «Мы надеемся найти часть из них живыми. Вчера был обнаружен раненый, который ранее числился погибшим», – сказал он.

Премьер добавил, что обмен пленными начнется после обмена телами погибших. По его мнению, день траура целесообразно установить в Армении после завершения обмена телами.

При этом Пашинян отметил, что считает нереалистичным сейчас изменение пунктов заявления по прекращению огня в Карабахе. По его словам, документ был подписан исходя из сложившейся военной ситуации. Вместе с тем он отметил, что в документе есть положения, нуждающиеся в трактовках.

Ранее Пашинян призвал военных вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и решить вопрос «со скулящими под стенами» протестующими. После этого руководитель офиса вице-премьера Армении Вараг Сисерян сообщил об отставке, а депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян отказалась от мандата.

Напомним, 10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент России Владимир Путин.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.

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