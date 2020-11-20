Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе

Миротворческий контингент России завершил развертывание в Нагорном Карабахе, доложил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с вашим указом российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач», – приводит слова министра ТАСС.

Ранее Путин отметил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе работают четко и слаженно.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.