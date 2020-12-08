Армянская церковь призвала Пашиняна уйти в отставку

Армянская апостольская церковь призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. Об этом говорится в послании, распространенном Католикосом всех армян Гарегином II.

В своем послании глава Армянской апостольской церкви заявил, что народ после войны в Карабахе переживает боль и горечь потерь. Многочисленные жертвы и потеря значительной части Карабаха нарушили национальное единство и солидарность. «Сложная ситуация и глубокий внутриполитический кризис создали новые опасности для нашей страны, сделав насущной необходимость безотлагательного решения возникших серьезных проблем», – говорится в обращении, передает NEWS.am.

В связи с постоянно ухудшающейся ситуацией Католикос провел обсуждение с Советом епископов ААЦ и Высшим церковным советом. Состоялись встречи с президентом Армении, председателем Национального собрания, а также представителями различных политических сил, сообщает Sputnik Армения.

«Будучи обеспокоенными тревожными событиями, мы также встретились с премьер-министром Николом Пашиняном. В связи с растущей напряженностью в обществе, внешними и внутренними вызовами, а также низким уровнем общественного доверия к премьер-министру, мы по-отечески призвали его сложить полномочия во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов», – говорится в послании Католикоса.

Гарегин II призвал парламент прислушаться к требованиям общественности, выбрать нового премьера и сформировать правительство национального согласия. По словам, Гарегина II, «только правительство, пользующееся общественным доверием и состоящее из профессионалов», сможет решить стоящие перед страной проблемы и восстановить национальную солидарность.

Ранее оппозиция Армении дала Пашиняну время до 11.00 мск вторника, чтобы он ушел в отставку. С истечением срока ультиматума об отставке оппозиция призвала граждан проводить акции неповиновения в рамках закона.

10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. На фоне протестов подал в отставку министр обороны Давид Тоноян, также свои посты покинули главы МИД и МЧС Армении – Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян.