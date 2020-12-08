Требующих отставки Пашиняна участников протестов начали задерживать в Ереване

Армянская полиция начала задерживать в Ереване участников акций протеста оппозиции, требующей отставки премьера Никола Пашиняна.

Во вторник утром оппозиция Армении в связи с истечением срока ультиматума об отставке премьера Никола Пашиняна призвала граждан проводить акции неповиновения в рамках закона. «Как мы видим, Пашинян в отставку не подал. Следовательно, начиная с этого момента до 17.00 (16.00 мск) граждане Армении имеют легитимное право на мирные акции гражданского неповиновения», – сказал представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, передает РИА «Новости».

Он призвал соотечественников действовать в рамках закона, на поддаваться на провокации, а правоохранительные органы – обеспечить реализацию права граждан на мирные акции. «Никол, все равно ты уйдешь. Уходи без потрясений, хотя бы сейчас побереги наш народ, государство и государственность, не подрывай внутреннюю жизни нашей страны. Твой уход жизненно важен для нашего народа и государства», – сказал Сагателян.

Ранее оппозиция дала Пашиняну время до 11.00 мск вторника, чтобы он ушел в отставку.

10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой потребовал отставки Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов. На фоне протестов подал в отставку министр обороны Давид Тоноян, также свои посты покинули главы МИД и МЧС Армении – Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян.