Оппозиция на митинге в Армении потребовала отставки Пашиняна

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.

«Заявление неприемлемое, но это состоявшийся факт, а в создавшихся условиях размещение российских миротворческих сил является необходимостью. Мы рассматриваем заявление как подписанный за спиной народа унизительный акт о капитуляции. Но все не завершено, необходимо дипломатическим путем, путем переговоров попытаться в сложившейся ситуации свести наши уступки к минимуму», – передает его слова РИА «Новости».

Сагателян добавил, что в первую очередь нужно на предстоящих переговорах исключить закрепление Карабаха в составе Азербайджана и достичь независимости НКР. По словам политика, Пашинян вести эти переговоры не может.

«Национальное собрание (парламент) должно незамедлительно отменить военное положение, отправить в отставку премьера Никола Пашиняна, а затем избрать нового премьера и сформировать временное правительство национального согласия, а затем в кратчайшие сроки организовать новые парламентские выборы», – сказал он.

Ранее Пашинян призвал военных вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и решить вопрос «со скулящими под стенами» протестующими. После этого руководитель офиса вице-премьера Армении Вараг Сисерян сообщил об отставке, а депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян отказалась от мандата.

Напомним, 10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент России Владимир Путин.