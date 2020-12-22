Армянская оппозиция установила палатки на площади Республики

Оппозиция Армении, начавшая во вторник протестный митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, установила несколько палаток на площади Республики против здания кабмина и намерена оставаться там ночью, сообщил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Сагателян заявил, что «мы уже установили палатки, намерены оставаться столько, сколько понадобится, в том числе и ночевать», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «Пашинян должен уйти в отставку».

Напомним, с ноября армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра.

11 декабря требующие отставки парализовали работу ереванского метро. Днем ранее митингующие попытались попасть в здание правительства Армении. 8 декабря Армянская апостольская церковь призвала премьер-министра Армении уйти в отставку.

Накануне, 21 декабря, жители граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении вышли на акцию протеста, пытаясь помешать проехать премьеру Николу Пашиняну, которого считают виновным в подрыве безопасности региона.