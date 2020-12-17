В Армении оценили вероятность ухода Пашиняна в отставку

«Пашинян может оставить пост премьера, но только для последующей рокировки с однопартийцами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андраник Теванян. Так он прокомментировал сообщения о планах премьер-министра Армении Никола Пашиняна объявить о своем уходе в отставку в новогоднем послании 31 декабря.

«Цель Пашиняна – как можно дольше сохранять власть. Поэтому теперь его команда хочет сделать рокировку: Пашинян подает в отставку, а вместо него ставят кого-то из его партии», – полагает директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян.

По словам эксперта, вся армянская элита и общество требуют отставки действующего премьер-министра. «Все понимают, что с его стороны имело место быть и предательство, и плохое управление. Значит, над ним и его командой должен быть проведен своеобразный судебный процесс. Пашинян боится этого, потому продумывает сценарии сохранения власти и ухода от правосудия», – пояснил собеседник.

Теванян напомнил, что оппозиция требует ухода нынешнего состава правительства, создания временного кабинета министров, изменений в закон о выборах и, соответственно, отсрочки выборов хотя бы на год. «В таком случае команде Пашиняна выгодно идти на досрочные выборы и, сфальсифицировав их, набрать те проценты, которые позволят им остаться в политическом поле Армении», – убежден политолог.

В четверг сообщалось, что глава армянского правительства Никол Пашинян может объявить о своем уходе в отставку в новогоднем послании 31 декабря. Об этом заявила армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

«Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов», – цитирует сообщение газеты Интерфакс. Также отмечается, что ускорен процесс реформирования Избирательного кодекса.

Ранее пресс-секретарь премьера Мане Геворгян опровергла появившиеся в ночь на понедельник сообщения в ряде телеграм-каналов о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы подал в отставку. «Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, в Армении в ночь на 10 ноября начались протесты после принятия Пашиняном совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

С требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян. Уйти в отставку премьера призывали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

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