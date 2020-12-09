Почему Армянская церковь пошла против Пашиняна

Перед очередным походом армянской оппозиции на премьера Пашиняна противники власти заручились поддержкой церкви. Католикосы – главы духовенства на родине и в диаспоре – «отечески увещевали» главу государства мирно сдать пост. Почему армянская церковь вмешивается в чисто политические вопросы и может ли ее голос стать решающим в судьбе Пашиняна?

В среду армянская оппозиция начинает новую атаку на лидера республики – премьер-министра Никола Пашиняна. Представитель руководства «Дашнакцутюна» – старейшей из ныне существующих партий республики, Ишхан Сагателян накануне вечером от лица всех противников власти призвал выйти к зданию парламента в Ереване. Теперь у оппозиционеров есть не только твердое намерение добиться свержения Пашиняна, но и санкция свыше – от руководства Армянской апостольской церкви (ААЦ), к пастве которой относится 93% населения страны.

Католикос всех армян Гарегин II во вторник призвал лидера республики – премьер-министра Армении Никола Пашиняна – уйти в отставку «во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов». Об этом сообщила пресс-служба первопрестольного Эчмиадзина – резиденции главы ААЦ. Как сообщил ТАСС, ранее «отечески призвал» уйти Пашиняна в отставку духовный глава армян диаспоры – католикос Великого дома Киликийского Арам I, пастырь епархий США, Канады, стран Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока.

«Весь многомиллионный армянский народ требует у Пашиняна ответа за трагический исход войны в Карабахе», – цитировал Арама I «Спутник Армения». Многочисленные жертвы во время второй карабахской войны и потеря значительной части Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) нарушили национальное единство и солидарность, в свою очередь подчеркивал католикос Гарегин.

Напомним, жесткое противостояние премьера и оппозиции началось после того, как 10 ноября Пашинян вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Выступление оппозиционеров сопровождались захватом здания правительства республики в центре Еревана. 17 партий, требующих ухода лидера страны, сформировали «Комитет за спасение родины».

На фоне политического кризиса редеет команда Пашиняна: подал в отставку министр обороны Давид Тоноян, свои посты покинули главы МИД и МЧС Армении – Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян. Глава государства де-юре – президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Духовенство согласовало свою позицию со многими светскими политиками. Желаемую отставку Пашиняна руководство Армянской апостольской церкви (ААЦ) обсуждало с президентом Саркисяном, а также со спикером парламента Араратом Мирзояном и даже со сторонниками Пашиняна из парламентской фракции «Мой шаг». Общаясь с последними, Гарегин II попросил парламентариев «прислушаться к мнению народа» и согласиться исполнить ранее озвученные требования – выбрать нового премьера и сформировать правительство национального согласия.

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Во вторник на улицы вышли несколько тысяч человек. Они перекрыли несколько улиц в Ереване, а одна из групп на несколько часов остановила работу метрополитена. Всего в течение дня в полицейские отделения Еревана были доставлены 90 человек. В то же время около сотни человек вышли на площадь Республики в центре Еревана на пикет в поддержку премьер-министра. По их словам, они не хотели столкновений с оппонентами, но поставили целью помешать им вновь ворваться в здание правительства, передает РИА «Новости»

Как указывалось выше, очевидно, что в противостоянии оппозиции и власти высшие иерархи церкви однозначно встали на сторону оппонентов Пашиняна. «Это уже не столько политическая история, сколько вопрос безопасности, достоинства, будущего Армении. С Пашиняном для страны будущего нет. При этом церковь понимает, что он за фигура, и делает такие заявления для того, чтобы призвать власть избежать кровопролития», – считает армянский политолог, директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян.

«Католикос всех армян – символически очень важная фигура», – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель ереванского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. «Ранее Гарегин II, как и его предшественники, во внутренней политике был лишь наблюдателем-миротворцем. Активное участие католикоса в политических процессах проявлялось, в частности, в обсуждении проблемы Карабаха с главой азербайджанского мусульманского духовенства и патриархом Московским и всея Руси», – свидетельствует эксперт. Но последствия войны в Карабахе, по словам Маркарова, вынудили ААЦ отойти от ранее занимаемого внутриполитического нейтралитета.

«Фактор, который не мог не повлиять на мнение Армянской церкви, – это итог войны с Азербайджаном для Армении. Церковь не хочет и не может видеть Пашиняна в качестве руководителя страны после того, как он подписал соглашение о мире в Нагорном Карабахе, которое существенно задело национальное достоинство», – пояснил Маркаров.

Главная причина обращения ААЦ к Пашиняну – национальная катастрофа, которую переживает Армения после войны в Карабахе, согласен российский политолог Сергей Марков. Он напомнил, что по итогам боевых действий было потеряно более двух третей территории, которую до того момента контролировала самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика – весь пояс безопасности вокруг Арцаха, и часть собственно карабахской территории.

Марков напомнил, что Армянская апостольская церковь – главный элемент идентичности армянского народа, благодаря которой он смог сохраниться в рассеянии. При этом собеседник уточнил, что влияние ААЦ на каждого армянина зависит от персональных политических убеждений. «После апрельской бархатной революции 2018 года в армянской политической среде оказалось много либералов – в частности, воспитанников зарубежных неправительственных организаций», – отметил эксперт. Марков полагает:

«Пашинян из числа протеже фонда Джорджа Сороса, поэтому может проигнорировать требование Армянской церкви о своей отставке».

В свою очередь, армянский политолог Маркаров уточняет, что зависимость части элиты республики, пришедшей к власти после революции 2018 года, от западных спонсоров с самого начала не дала сложиться добрым отношениям команды Пашиняна с Гарегином II. «После прихода к власти Пашинян и его сторонники устроили ряд нападок на церковь – отобрали личную охрану у католикоса, пытались исключить историю армянской церкви из числа обязательных школьных предметов», – отметил Маркаров.

Напомним, что осенью 2018 года прозападные фонды хотели провести в Ереване гей-парад под названием «Гордость Ноя», приурочив его к победе «бархатной революции», сообщал «Спутник». Марш ЛГБТ для консервативного армянского социума – невозможная вещь, в особенности в сочетании со святым для армян именем пророка из Ветхого Завета. Гей-парада в Ереване в итоге так и не состоялось, во многом благодаря протестам духовенства и прихожан ААЦ.

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По мнению Маркарова, участники нынешних уличных протестов в Армении с призывом Гарегина II получили дополнительную моральную поддержку своего намерения «снести» Пашиняна. Однако он считает, что «это не будет иметь решающей роли в нынешней политической ситуации».

С ним согласен и российский эксперт Марков. Он также обратил внимание на слова президента России. «Когда в Армении начались массовые волнения против Пашиняна, Владимир Путин сказал, что неправильно сейчас менять руководство республики». Политолог трактует эту фразу лидера России как «фактическую поддержку Пашиняна». При этом Марков замечает, что нынешний армянский премьер сам в отставку не уйдет. «Он из тех людей, которых можно только свергнуть. Слова Путина были скорее обращены как раз к тем, кто пытается свергнуть Пашиняна», – считает эксперт. По его мнению, что после этих слов российского президента армянская оппозиция не будет спешить свергать премьер-министра.

Хотя в обществе накоплен критический заряд ненависти к Пашиняну, которого винят в поражении, и хотя этот протест теперь фактически освящен церковью, перед государством и обществом стоят более острые вопросы, чем немедленная смена премьера, полагают эксперты. Это, в частности, ситуация на границе с Азербайджаном и предотвращение повторной эскалации в Нагорном Карабахе.

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