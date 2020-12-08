Эксперт прокомментировал призыв Армянской церкви к Пашиняну уйти в отставку

«Церковь таким образом пытается добиться смены власти без кровопролития», – сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Андраник Теванян. Так он прокомментировал призыв католикоса Гарегина II к лидеру страны Николу Пашиняну уйти в отставку.

«Это уже не столько политическая история, сколько вопрос безопасности, достоинства, будущего Армении. С Пашиняном для страны будущего нет. При этом Церковь понимает, что он за фигура, и делает такие заявления для того, чтобы призвать власть избежать кровопролития», – считает директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян.

Ранее Армянская апостольская церковь (ААЦ) призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. Об этом говорится в послании, распространенном главой церкви, католикосом всех армян Гарегином II. По его словам, народ после войны в Карабахе переживает боль и горечь потерь. Многочисленные жертвы и потеря значительной части Карабаха нарушили национальное единство и солидарность, подчеркнул предстоятель Армянской церкви. «Сложная ситуация и глубокий внутриполитический кризис создали новые опасности для нашей страны, сделав насущной необходимость безотлагательного решения возникших серьезных проблем», – говорится в обращении.

Теванян напомнил о том, что когда действующий премьер-министр пришел к власти, он начал атаку в том числе и против Апостольской церкви, которая является одним из традиционных институтов Армении и имеет высокую поддержку среди населения. Но в кругах Пашиняна Церковь не обладает авторитетом, отметил политолог.

«Думаю, премьер-министр долго не протянет на своем посту, он политический труп. Вопрос в том, будет ли он еще проливать кровь до своего ухода. Его биография говорит о том, что везде, где бы он ни появился, страдают люди. Есть опасения, что будут стычки, и он к этому готов. Поэтому на днях будет много подобных сегодняшнему заявлений – из разных авторитетных кругов», – прогнозирует Теванян.

Напомним, также в связи с постоянно ухудшающейся ситуацией католикос провел обсуждение с Советом епископов ААЦ и Высшим церковным советом. Состоялись встречи с президентом Армении, председателем Национального собрания, а также представителями различных политических сил.

Гарегин II призвал парламент прислушаться к требованиям общественности, выбрать нового премьера и сформировать правительство национального согласия. По словам Гарегина II, «только правительство, пользующееся общественным доверием и состоящее из профессионалов», сможет решить стоящие перед страной проблемы и восстановить национальную солидарность.

Ранее оппозиция Армении дала Пашиняну время до 11.00 мск вторника, чтобы он ушел в отставку. С истечением срока ультиматума об отставке оппозиция призвала граждан проводить акции неповиновения в рамках закона.

10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. На фоне протестов подал в отставку министр обороны Давид Тоноян, также свои посты покинули главы МИД и МЧС Армении – Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян.

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