Пашинян сдал не только Карабах, но и Армению

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18 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Китай нанес экономике США удар в спину

Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа REUTERS/Kham
КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину. Подробности...
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Турецкие роботы натравливают армян на русских

Целью «фейковых армян» было представить Россию «в виде некоего тирана» REUTERS/Dado Ruvic
В социальных сетях выявлены тысячи поддельных аккаунтов, созданных для участия в информационной войне. Основной целью ботов была дискредитация России в Армении и армян в России, а «нити» от них ведут в Азербайджан, Турцию и Британию. Это первая примета новой политической реальности, в рамках которой военно-политический союз Москвы и Еревана будут проверять на прочность. Подробности...
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Безопасность России будет обеспечивать Африка

ВМФ России получает важную базу для стоянки у берегов Африки Дмитрий Ефремов/ТАСС
Россией принято стратегически важное решение, касающееся Военно-морского флота и отражения угроз на морских направлениях. В африканской стране Судан будет создан пункт базирования российских боевых кораблей. Почему столь далекий от родных берегов и относительно небольшой порт имеет важнейшее значение для безопасности нашей страны? Подробности...
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Лукашенко демонстративно избавится от ненужных полномочий

Лукашенко готов раздать то ли 57, то ли 70 полномочий Виктор Толочко/РИА Новости
Белорусский президент сделал красивый жест – решил передать без демонтажа конституции страны парламенту, правительству и другим структурам 70-80% полномочий президента. Окружение Лукашенко назвало примерную дату, когда будет объявлено об урезании власти. Какие бразды правления Батька готов выпустить из рук и можно ли считать это признаком скорого и мирного транзита власти в Белоруссии? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Пашинян сдал не только Карабах, но и Армению

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Армянское общество продолжает разбираться в том, кто несет ответственность за катастрофическое поражение страны во Второй карабахской войне. А виновато оно само, это армянское общество совершило ошибку 2,5 года назад. И имя этой ошибки – Никол Пашинян. Подробности...

Что ждут от Байдена обиженные Трампом

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
К Джозефу Байдену, объявившему о победе на президентских выборах, с поздравлениями выстроились все, кого Трамп либо обидел, либо вообще называл врагами. Хотя официально победа ещё не объявлена. Подробности...

Врангель упустил шанс отдать Крым евреям

Андрей Самохин, журналист
Мог ли главнокомандующий русской армией в Крыму, генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель удержать полуостров от вторжения Красной армии и создать там долгосрочную «белую республику»? Ровно через сто лет можно поговорить об истории в сослагательном наклонении. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
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    Пашинян сдал не только Карабах, но и Армению

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		18 ноября 2020, 09:04

    Армянское общество продолжает разбираться в том, кто несет ответственность за катастрофическое поражение страны во Второй Карабахской войне. И уже понимает, что виновато само, что нынешняя трагедия стала следствием грандиозной ошибки, совершенной 2,5 года назад. И имя этой ошибки – Никол Пашинян.

    Язык без мозгов

    Обычно я не приветствую теории заговора. Хитрые многошаговые схемы – с предательствами, засланными казачками, хитрыми поворотами. Так бывает, скорее, в шпионских фильмах – в реальной жизни же столько переменных и обстоятельств, что многоступенчатый план реализовать крайне сложно. Именно поэтому многие мировые лидеры – в том числе и Владимир Путин с Реджепом Эрдоганом – занимаются оппортунистической внешней политикой. То есть играют по ситуации.

    Однако политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна в карабахском вопросе до, во время, и после Второй Карабахской войны ставит наблюдателей перед дилеммой: то ли он очень глупый человек, то ли он намеренно сдавал Карабах (или Арцах, как его называют армяне).

    Армения – государство, живущее в осаде. К востоку и западу находятся откровенно враждебные страны – Азербайджан и Турция. К северу – не то чтобы сильно дружественная Грузия. На юге – Иран, у которого хорошие отношения с Арменией, но очень плохие с рядом других государств, так что возможности выхода в мир через территорию Исламской республики ограничены. В этой «осадной» ситуации сплоченность общества является альфой и омегой – однако пришедший к власти после переворота весной 2018 года Никола Пашинян стал раскалывать общество. Придя к власти за счет голосов людей, недовольных коррупцией и неэффективностью прошлых властей, он стал превращать своих сторонников в Секту Свидетелей Никола, обожествляющих своего гуру и нетерпимых к чужой точке зрения. Опираясь на них, Никол стал преследовать своих политических соперников и банально мстить им – например, с упорством, достойным лучшего применения, пытался посадить бывшего президента Роберта Кочаряна – только за то, что в 2010 году Кочарян посадил Пашиняна за организацию массовых беспорядков после президентских выборов 2008 года.

    Раскалывая армянское общество, Пашинян вел антикарабахскую пропаганду (ибо во главе республики тогда стояли лояльные Кочаряну люди). И в то же время он провоцировал Азербайджан, заявляя о том, что «Арцах – это Армения», посещал Шуши и танцевал там, делал другие провокационные заявления и отказывался даже от формального продолжения переговорного процесса. Прекрасно понимая, что Ильхам Алиев находится в очень сложной ситуации из-за болезненности карабахского вопроса в Азербайджане, что электорат толкает Алиева на войну, и что азербайджанский президент может парировать эти призывы лишь в том случае, если армянский премьер ведет себя прилично и в рамках дипломатических формальностей. Иной вариант поведения не оставлял Алиеву другого выбора кроме силового решения конфликта.

    Без России, без армии, без победы

    Да, теоретически это мог быть хитрый план Пашиняна – спровоцировать Баку на войну, которую Азербайджан проиграет, что позволит Армении обнулить невыгодные для нее Мадридские принципы Нагорно-Карабахского урегулирования. Ну и заодно сплотить армянское общество вокруг Никола-Победоносца. Однако победа Армении была бы невозможна без прямой поддержки со стороны России – а провоцирующий Алиева Пашинян одновременно с этим делал все возможное для того, чтобы настроить против себя Владимира Путина. Начиная с кадровых назначений (когда во главе армянских спецслужб ставились прямые западные агенты – например, Аргишти Кярамян, начавший чистить вверенную ему Службу Национальной Безопасности от пророссийских кадров), заканчивая прямым оскорблением Владимира Путина. Зачем при личной встрече с президентом (от которого, напомним, зависит безопасность Армении) спрашивать о его отношениях с Робертом Кочаряном, получить ответ в виде «он один бывших глав государств, с которым я до сих пор дружу», потом возвращаться в Ереван и сразу же Кочаряна арестовывать. Неудивительно, что к началу организованной турками, азербайджанцами и Пашиняном войны имя армянского премьера в Кремле, по свидетельству моего источника, «вызывало настоящую аллергию», и Кремль не спешил дарить Николу Пашиняну победу в Карабахе.

    Кто-то, возможно, назовет это поведение Пашиняна глупостью и безрассудством. Хорошо, но как тогда оценивать его поведение в ходе самой войны – поведение, шокирующие подробности которого раскрываются сейчас каждый день. И если про отказ Пашиняна хотя бы отправить запрос о помощи в ОДКБ после атаки Азербайджана по армянской территории (атаки, факт которой Баку и не отрицал), все знали до этого, то вот о нежелании премьера отправить в Карабах достаточное для удержания рушащегося фронта количество кадровых армянских военных стали рассказывать только сейчас. По сути, все эти недели турецко-азербайджанским войскам и приданым им подразделениям сирийских террористов противостояли по большей части сами карабахцы и некоторое количество добровольцев из Армении.

    Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

    Поразительная пассивность демонстрировалась и на дипломатическом фронте. Пашинян не только отказался отдавать власть ради победы (ведь все понимали, что Путин не будет дарить победу премьеру-русофобу, но при этом вполне может подарить ее пророссийскому генералу), но и отвергал различные планы урегулирования, предлагавшиеся ему в начале конфликта. Планы, не подразумевавшие ни сдачи Шуши, ни вообще потери территории самой НКР – только части районов вокруг республики. Со слов Пашиняна, он рассчитывал на то, что ему удастся принудить Азербайджан принять более выгодные для армян условия – но как можно принудить противника без армянской армии и российской помощи, которых Карабах был лишен по желанию (не вине, а именно желанию) самого Пашиняна? Понятно, что в этой ситуации Карабах был обречен.

    Никол 2.0?

    Казалось бы, обречен был и сам премьер, подписавший позорную капитуляцию. Приличный человек бы в этой ситуации застрелился, от Пашиняна же ждали хотя бы покаяние и отставку. Однако мужественный лидер Армении два дня после подписания прятался от населения, а потом вышел в эфир и… нет, не объявил об отставке, а начал оправдываться. Возлагал вину за поражение на своих предшественников, рассказывал сказки об отсутствии выбора, ругал выступающих против него людей, и даже призывал к началу гражданской войны ради своего спасения (заявил солдатам на передовой, что ждет их «в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы тех, кто скулит под стенами»). И хоть часть армянского населения все равно осталась в Секте Свидетелей Никола, большинство жителей Армении в шоке от такого поведения премьера. Как в шоке и представители его власти, которые начали в массовом порядке дезертировать из рядов пашинитов. Причем не только дезертировать, но и опровергать его ложь (например, перед добровольной отставкой главы МИД Зограба Мнацаканяна в ведомстве заявили, что слова Пашиняна об изначальном требовании посредников сдать азербайджанцам Шуши не соответствуют действительности – город был передан под контроль Баку только после серии поражений армян и ухудшения переговорных позиций Еревана).

    Стимулирование гражданской войны – это уже не глупость и даже не жадность, а целенаправленная политика по ослаблению Армении, разрыву ее отношений с Москвой и потере остатков субъектности. Причем если Пашинян не справится, то его есть кому заменить. Мы уже видим, как целый ряд армянских политиков призывает к отставке Пашиняна и предлагает себя как общенационального лидера. Наиболее активен в этом направлении действующий президент Армен Саркисян. Прекрасная кандидатура! Большой друг британцев, открыто противостоящих России, блокировавших резолюцию Совбеза по Карабаху и инвестировавших значительные средства в Азербайджан. Без сомнения, идеальный продолжатель дела Никола Воваевича.

    Но понимают ли это сами армяне? Понимают ли они то, что в поражении Армении виноват не только Никол Пашинян сотоварищи, а и они сами, избравшие его в 2018 году, сквозь пальца смотревшие на его саботаж армянской государственности? Понимают ли они, что на досрочных парламентских выборах 2020 года, на которых прозападные политики пойдут под лозунгом «избери нас чтобы не избрать опостылевших бывших» может быть дежавю двухлетней давности?

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    Перед армянским населением стоит очень простой выбор. Либо главой государства становится не просто компетентный лидер, а человек на 146% пророссийский и пользующийся абсолютным доверием Владимира Путина (и речь тут не обязательно о личном друге российского президента Роберте Кочаряне – его репутация в Армении неоднозначна, поэтому можно найти и другого политика), либо Пашинян 2.0. И если армяне решат выбрать новую итерацию Никола – прозападного лидера, умеющего говорить красивые слова и делать ужасные дела – то через 5 лет последует новая расплата. Причем речь может пойти уже не только о потере остатков Карабаха.


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