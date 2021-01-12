Армению и Азербайджан помирит дорога в Россию

В понедельник в Москве состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны должны были уточнить пункты соглашения о прекращении огня от 9 ноября, завершившего вторую карабахскую войну, а также решить, как дальше будет жить Южный Кавказ. Кое-что сделать действительно удалось.

На первый взгляд, итоги январских четырехчасовых дискуссий за закрытыми дверями оказались весьма скудными. Ведь по ряду важнейших вопросов разъяснения стороны так и не представили.

Без статуса, без возвратов

Так, стороны не смогли договориться по итоговому статусу Карабаха. О независимости самопровозглашенной республики речи больше не идет, однако Армения хочет, чтобы эта земля имела статус «автономии» в составе Азербайджана. Баку же, победивший во второй карабахской войне и силой захвативший большую часть Нагорно-Карабахской республики, никакую автономию давать не готов.

С большой долей вероятности этот вопрос не будет решен и на последующих переговорах. Армянские власти по внутриполитическим причинам не готовы будут отступить от этого требования, но при этом не имеют никаких инструментов для принуждения Ильхама Алиева данное требование выполнить. Поэтому проблема, судя по всему, будет урегулирована сама по себе, по ходу развития событий. Вероятно, через пять лет – то есть в тот момент, когда Азербайджан потребует вывода российских миротворцев и силой захватит оставшуюся территорию НКР.

Собственно, вопрос о статусе Карабаха может подождать – сейчас, после поражения Армении в войне, он имеет скорее символическое значение. Однако были и другие пункты, которые ждать не могут.

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Например, возвращение Ильхамом Алиевым армянских военнопленных. Солдат и офицеров, которые находятся в руках азербайджанских военных, которые, судя по многочисленным видеороликам, над этими пленными банально издеваются. Согласно одному из пунктов прекращения огня, Баку их должен вернуть в Армению – всех и безоговорочно, однако у Ильхама Алиева своя трактовка данного пункта. По его мнению, часть захваченных им армян является не военнопленными, а террористами – например, те, которые попали в руки азербайджанских военных уже после подписания соглашения о перемирии. Азербайджан намерен устроить им образцово-показательный суд.

По итогам московских переговоров Николу Пашиняну не удалось упросить Ильхама Алиева этих людей вернуть. «Сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных, это самый чувствительный вопрос. Мы договорились, что будем продолжать в этом направлении», – отметил армянский премьер.

В двух направлениях

По сути, единственным пунктом, по которому удалось достигнуть хоть какого-то прогресса, стал вопрос о разблокировании транспортного сообщения. Стороны договорились о создании так называемой трехсторонней группы на уровне вице-премьеров, которая до 30 января должна провести первую встречу, «по результатам которой сформируют перечень основных направлений работы».

Да, прежде всего речь идет о транспортном коридоре, который соединит основную часть азербайджанской территории с находящимся по ту сторону Армении эксклавом – Нахичеванью. До сих пор не обговорены условия создания этого коридора: например, кому будет принадлежать земля, по которой эта дорога (как автомобильная, так и железнодорожная) пройдет. И это порождает огромное количество домыслов среди армянского населения – недовольные сдачей Карабаха люди считают, что Пашинян готов передать Алиеву уже часть территории самой Армении.

Однако помимо этого комиссия будет заниматься созданием железнодорожного сообщения (не транспортного коридора, а именно железнодорожного сообщения) между Арменией и Россией через территорию Азербайджана. По сути, это главный положительный итог московских переговоров для Еревана. Те самые хорошие новости, которые Николу Пашиняну было жизненно важно (на фоне массовых протестов в Армении) привезти из российской столицы. Поэтому премьер Армении сейчас их активно пиарит. «Реализация договоренностей может изменить экономический образ и облик нашего региона. И экономические новшества могут привести к новым гарантиям безопасности», – уверяет он.

И на первый взгляд, Пашинян абсолютно прав. Железная дорога – один из самых дешевых способов доставки товаров, и на сегодняшний день у Армении нет железнодорожного сообщения с важнейшим торгово-экономическим партнером и внешним рынком – Россией. Планы по постройке железной дороги через Грузию не могут реализоваться из-за того, что Москва и Тбилиси никак не договорятся о статусе абхазского участка дороги.

Открытие сообщения через Азербайджан придаст, конечно, серьезный стимул развитию армянской экономики, что, в свою очередь, повысит ее возможности в области безопасности. Дорога выгодна и России – ведь если эта ветка будет соединена с той, что пойдет из Нахичевани в Баку, то получится, что Россия получит прямой выход в Турцию.

Однако тут есть два «но», которые должна будет еще разъяснить создаваемая «трехсторонняя группа». Во-первых, кто и на чьи деньги будет строить эту дорогу (значительная часть полотна по маршруту либо разобрана, либо находится в ненадлежащем состоянии). Во-вторых, как Азербайджан гарантирует ее неприкосновенность, даст ли обязательства ее не перекрывать?

Нужна всем?

Да, президент Ильхам Алиев уверяет, что дорога выгодна не только Армении и России. «Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе», – пояснил азербайджанский президент.

Под «соседями» он понимал, скорее всего, Иран и Турцию. Две страны, которые не входят в «трехстороннюю группу», но при этом имеют большой интерес к итогам ее работы.

Так, Тегеран (крайне озабоченный итогом второй карабахской войны) получает дополнительные возможности в рамках транспортного коридора Север–Юг. Анкара же (недовольная тем, что ей так и не удалось влезть в переговорный формат по Карабаху) получает выход на российский рынок, а также железную дорогу до Каспия.

Однако интересы – как свои, так и соседей – часто уступают дорогу политической целесообразности. Именно поэтому все вопросы армяно-азербайджанского взаимодействия должны быть четко проработаны на пресловутой совместной «трехсторонней группе».

Это нужно не только республикам, но и России. Разрешив нагорнокарабахский конфликт, Москва заинтересована в том, чтобы внешние игроки не имели никакой возможности для разжигания оставшихся после него углей. Ни США, ни Европа, ни даже Турция. А значит, встречаться Владимиру Путину, Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну (либо его преемнику в случае, если Пашинян свой пост не сохранит) придется еще не раз.