Алиев оценил выполнение трехстороннего соглашения по Карабаху

Соглашение России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху выполняется эффективно, серьезных поводов для беспокойства не было, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В целом хотел бы сказать, что совместное заявление от 9, по азербайджанскому времени от 10 ноября, выполняется успешно, большая часть пунктов этого заявления выполнена, российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу, и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства», – сказал Алиев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что «все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович [Путин] один раз сказал, нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем». «О том, как жить вместе, по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность», – добавил глава Азербайджана.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.