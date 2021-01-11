Путин заявил о наличии предпосылок для решения конфликта в Карабахе

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11 января, понедельник | Последнее обновление — 15:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле начались переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
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Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом».
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Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной.
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Если бы Facebook не выжигал огнем и мечом конкурентов, Google не убивал бы поисковую выдачу неугодных, Twitter не издевался бы над президентом, а владельцы стриминговых платформ блокировали бы трансляции с откровенным насилием сами, то необходимости в ужесточении законодательства не было бы.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Путин заявил о наличии предпосылок для решения конфликта в Карабахе
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
По словам Путина, посреднические усилия России были направлены на устойчивое прекращение огня в Нагорном Карабахе. «Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за то, что вы позитивно восприняли предпринятые российской стороной активные посреднические усилия, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие, стабилизировать обстановку и добиться устойчивого прекращения огня», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Путин также указал, что трехстороннее соглашение по Карабаху последовательно реализуется, а во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы. «Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия», – сказал президент.
«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народа», – сказал российский лидер.
Путин также напомнил о том, как готовился документ. «Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс. Именно в результате наших общих усилий после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных телефонных переговоров, 9 ноября было согласовано трехстороннее заявление, которое мы с вами подписали», – рассказал он.
Он добавил, что признателен главе Азербайджана и премьер-министру Армении за приезд в Москву. «Я очень рад приветствовать вас в Москве и признателен вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого года и дальнейшие шаги по преодолению имеющихся проблем и налаживанию мирной жизни в регионе», – сказал Путин.
Он также отметил, что «Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы. Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооруженным конфликтом».
Встреча проходит в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Турецкие военные выдвинулись в Карабах для помощи Азербайджану
Свыше 100 бойцов спецподразделения Турции выдвинулись в Нагорный Карабах для оказания помощи азербайджанским военным при разминировании территории, сообщило минобороны Турции.
Турецких военных ведомство ласково называет «мехметчики» (дословно – «крошка Мехмет», собирательное название турецких и османских солдат), а азербайджанскую армию – «героической». Всего в Азербайджан было направлено 136 человек из специального турецкого отряда по разминированию (ÖMAT), передает «Царьград».
«Наши мехметчики, которые проводили обучение по разминированию личного состава ВС Азербайджана, также продолжают свою деятельность по разминированию в Карабахе», – говорится в сообщении турецкого ведомства.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Рассказ о визите Путина в Сирию стал темой №1 в арабоязычных СМИ
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Рассказ о визите президента России Владимира Путина на Рождество в Сирию в январе 2020 года стал самой обсуждаемой темой в арабоязычных СМИ.
По информации издания Donya-e-Eqtesad, внимание журналистов привлекло посещение российским президентом в дни празднования православного Рождества не только церкви Святой Девы Марии, но и мечети Омейядов – одного из старейших из сохранившихся в мире исламских религиозных сооружений, передает РИА «Новости».
По словам Путина, он посетил мечеть из-за хранения мусульманами Сирии мощей Иоанна Крестителя. Российский лидер поблагодарил представителей сирийских мусульман за сохранение христианских святынь и отметил общее между двумя религиями, которые подчеркивают важность морально-нравственных ценностей.
Путин посетил Дамаск 7 января 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что визит Путина в Сирию пытались залегендировать под поездку министра обороны России. В свою очередь Сергея Шойгу сказал, что подготовка визита Путина в сирийский Дамаск служит хорошим учебным пособием по организации подобного рода работы и триллером «похлеще голливудского». Начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным в его жизни стало согласие гарантировать безопасность президента России во время его визита в Сирию.
Сам Путин заявил, что российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии.
Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС.
Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк».
В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.
Армянская оппозиция попыталась сорвать визит Пашиняна в Москву
Армянская полиция перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра страны Никола Пашиняна, вылетающего в Москву на трехстороннюю встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Недалеко от аэропорта проходит акция протеста оппозиционеров, которые попытались не допустить проезд Пашиняна. Протестующие потребовали позволить им пройти шествием к аэропорту, однако полиция заявила, что свободное передвижение временно ограничено. Пашиняну удалось доехать до аэропорта, однако ведущая к воздушной гавани дорога все еще остается заблокированной, передает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-ресурс para.tv.
Трехсторонние переговоры намечены на 11 января. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Лукашенко пошутил по поводу звонка Путину
Белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным.
Интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» проходило в кабинете главы республики. Ведущая спросила Лукашенко, разговаривает ли он по рабочему телефону с Путиным, на что политик предложил прямо сейчас позвонить своему коллеге.
Однако в итоге было решено не отвлекать президента России и проверку связи провести с секретарем Лукашенко.
При этом президент Белоруссии назвал Путина единственным другом среди глав государств.
Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».
Путин выразил соболезнования в связи с крушением индонезийского Boeing
Президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате крушения у побережья Явы, сообщили в Кремле.
«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в субботу потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Лайнер упал в Яванское море у острова Лаки. На борту находились по меньшей мере 65 человек – 53 пассажира, в том числе 10 детей, и 12 членов экипажа. Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены. Boeing успел набрать высоту около 3 тыс. метров. Судьба находившихся на борту также пока неизвестна, идет поисковая операция. По предварительным данным, россиян на борту разбившегося самолета не было.
В Индонезии крушение Boeing стало уже девятым подобным происшествием за последние десять лет. Крупнейшей была катастрофа самолета Boeing 737 Max 8 местной авиакомпании Lion Air 29 октября 2018 года – тогда погибли 189 человек. Расследование показало, что к аварии привела активация автоматической вспомогательной системы MCAS. После похожей катастрофы в Эфиопии в марте 2019 года эксплуатация лайнеров Boeing 737 Max была приостановлена во всем мире и возобновилась только в декабре 2020 года. В компании Boeing заявили, что внимательно следят за ситуацией с крушением самолета близ Джакарты.
Песков опроверг информацию о вакцинации Путина от коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент Владимир Путин уже прошел вакцинацию от коронавируса.
«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», – заявил Песков «Говорит Москва».
Ранее соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Кстати». Сообщалось, что Путин якобы привился еще 5 января.
29 декабря Песков сообщал, что Путин принял решение вакцинироваться от коронавируса, глава государства сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился.
Лукашенко заявил, что Путин его единственный друг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа, отметив, что у него нет других друзей.
«Да, я его считаю своим другом, и в этом году (2020 году – прим. ВЗГЛЯД) он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», – сказал Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, есть ли у него другие друзья, глава Белоруссии ответил отрицательно. «Тяжелый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», – заявил он.
При этом Лукашенко отметил, что у него «очень много противников», но «стали ли они врагами – покажет время».
Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».
Армения назвала основные вопросы трехсторонних переговоров по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым планирует обсудить возвращение военнопленных, поиск тел погибших военнослужащих, а также судьбы пропавших без вести, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян.
«Для армянской стороны решающее значение имеют вопросы возвращения пленных, поисково-спасательные операции, связанные с нашими солдатами, находящихся в тылу азербайджанцев, поиск тел погибших, судьба пропавших без вести», – отметила она в Facebook.
По ее словам, армянская сторона считает обсуждение этих вопросов одной из ключевых тем московской встречи. Геворкян отметила, что пока готового заявления у Московского саммита нет, оно будет составлено в ходе переговоров сторон.
Также Геворкян подчеркнула, что заранее запланированная повестка встречи имеет экономический характер, который касается открытия региональных коммуникаций, реализации международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Россию и Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 11 января в Москве по инициативе главы российского государства.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».
Путин провел совещание по обеспечению безопасности в новогодние праздники
Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в новогодние праздники, нагорнокарабахское урегулирование, а также ситуация на Южном Кавказе, сообщила пресс-служба Кремля.
В совещании участвовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин, сообщается на сайте Кремля.
«Первый – вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских», – сказал Путин.
Также на совещании обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Встреча прошла в преддверии саммита лидеров России, Армении и Азербайджана.
«Второй вопрос – совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе», – сказал Путин.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 11 января в Москве по инициативе главы российского государства.
Сообщалось, что Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым планирует обсудить возвращение военнопленных, поиск тел погибших военнослужащих, а также судьбы пропавших без вести. Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».
В Кремле начались переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
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Президент России Владимир Путин в понедельник днем проводит трехсторонние переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.
Встреча проходит в Кремле. Пресс-служба администрации президента России сообщила, что переговоры было решено провести по инициативе Путина, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву, чтобы обсудить с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Путин и Макрон обсудили предстоящие переговоры по Карабаху
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили предстоящую 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении. Макрон поддержал усилия России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению – в том числе по линии профильных международных организаций», – цитирует ТАСС сообщение Кремля.
Также Путин и Макрон поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым планирует обсудить возвращение военнопленных, поиск тел погибших военнослужащих, а также судьбы пропавших без вести. Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».
В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными
Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армен Абазян и глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев в ходе встречи на нейтральной приграничной территории обсудили вопросы обмена пленными, сообщила пресс-служба СНБ Армении.
«Директор СНБ Армении Армен Абазян провел рабочую встречу с директором Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиевым в приграничной нейтральной зоне, прилегающей к общине Ерасх Араратской области Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести. Общение по этим темам продолжается», – передает сообщение армянского ведомства ТАСС.
Ранее главы спецслужб Азербайджана и Армении на встрече в Москве при посредничестве директора ФСБ России Александра Бортникова отметили важность создания канала связи для обмена информацией.
В Кремле назвали дату проведения трехсторонних переговоров по Карабаху
Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 11 января в Москве по инициативе главы российского государства, сообщили в пресс-службе Кремле.
«Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».
В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Противники Пашиняна собрались у посольства Армении в Москве
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг возле посольства республики в центре Москвы.
На месте дежурит полиция. Обстановка у здания дипмиссии спокойная, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву, где обсудит с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
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