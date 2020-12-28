Президент Армении призвал правительство уйти в отставку

«Слова Москаля о Новороссии – это предупреждение Западу о том, что Украина находится на грани распада», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Так она прокомментировала заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что страна может лишиться еще нескольких регионов, которые образуют Новороссию.

«Геннадий Москаль хочет предупредить западных партнеров Украины о том, что страна находится на грани распада. Это действительно так, учитывая сложнейшую экономическую ситуацию и тяжелейшее социальное положение людей в стране», – считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

По ее словам, «к этому добавляется раскол в обществе из-за продолжающейся насильственной украинизации». «Кроме того, политика в отношении ДНР и ЛНР не способствует укреплению Украины как государства. Официальный Киев, фактически отказываясь от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, играет на раскол страны», – убеждена собеседница.

«Сама же пропаганда внутри Украины против Донбасса поражает умы многих людей», – отметила Шеслер. По ее мнению, это привело к очередной поляризации взглядов. «Есть люди, которые категорически не приемлют бандеровскую идеологию, а есть те, которые против любого формата дружбы с Россией. Это все действует против единства Украины. Поэтому страна стоит на пороге распада».

Однако в ближайшей перспективе полномасштабный раскол Украины все же маловероятен. «Этому мешает отсутствие настоящей политической силы, которая могла бы осуществить создание Новороссии, поскольку все политически активные силы были выдавлены с Украины», – пояснила Шеслер.

«Запад же заинтересован в сохранении Украины, рассчитывая ее использовать как орудие против России. Отсюда и заявления Москаля – они призваны убедить Запад в том, что без его поддержки Москва получит еще больше территорий, чем Крым», – заключила Шеслер.

Накануне бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.

«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф». Он также отметил, что в этой связи его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.

О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.

В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.

Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России.

Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поддержал такую идею, а по мнению одесского историка Александра Васильева, договариваться о покупке Одессы нужно не с Киевом, а с Вашингтоном.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, во что России может обойтись покупка Одессы.

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