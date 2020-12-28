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Президент Армении призвал правительство уйти в отставку
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Правительство Армении должно подать уйти в отставку для того, чтобы «закрыть страницу» с последствиями войны в Нагорном Карабахе, заявил президент песпублики Армен Саркисян на встрече с жителями Гюмри.
«С первого дня я как президент предложил очень простое решение – правительство подает в отставку, так как очень трудно продолжать, если ты проиграл. При этом, если бы у правительства вообще не было бы никакой вины, все равно, эту страницу надо закрыть и начать заново, чтобы дать надежду, так как люди живут надеждой», – передает слова Саркисяна РИА «Новости».
Напомним, с ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки парализовали работу ереванского метро. Днем ранее митингующие попытались попасть в здание правительства Армении. 8 декабря Армянская апостольская церковь призвала премьер-министра Армении уйти в отставку.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Эксперт сказала, что мешает расколу Украины и созданию Новороссии
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«Слова Москаля о Новороссии – это предупреждение Западу о том, что Украина находится на грани распада», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Так она прокомментировала заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что страна может лишиться еще нескольких регионов, которые образуют Новороссию.
«Геннадий Москаль хочет предупредить западных партнеров Украины о том, что страна находится на грани распада. Это действительно так, учитывая сложнейшую экономическую ситуацию и тяжелейшее социальное положение людей в стране», – считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
По ее словам, «к этому добавляется раскол в обществе из-за продолжающейся насильственной украинизации». «Кроме того, политика в отношении ДНР и ЛНР не способствует укреплению Украины как государства. Официальный Киев, фактически отказываясь от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, играет на раскол страны», – убеждена собеседница.
«Сама же пропаганда внутри Украины против Донбасса поражает умы многих людей», – отметила Шеслер. По ее мнению, это привело к очередной поляризации взглядов. «Есть люди, которые категорически не приемлют бандеровскую идеологию, а есть те, которые против любого формата дружбы с Россией. Это все действует против единства Украины. Поэтому страна стоит на пороге распада».
Однако в ближайшей перспективе полномасштабный раскол Украины все же маловероятен. «Этому мешает отсутствие настоящей политической силы, которая могла бы осуществить создание Новороссии, поскольку все политически активные силы были выдавлены с Украины», – пояснила Шеслер.
«Запад же заинтересован в сохранении Украины, рассчитывая ее использовать как орудие против России. Отсюда и заявления Москаля – они призваны убедить Запад в том, что без его поддержки Москва получит еще больше территорий, чем Крым», – заключила Шеслер.
Накануне бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.
«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф». Он также отметил, что в этой связи его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.
О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.
В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.
Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России.
Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поддержал такую идею, а по мнению одесского историка Александра Васильева, договариваться о покупке Одессы нужно не с Киевом, а с Вашингтоном.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, во что России может обойтись покупка Одессы.
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Украинский генерал предрек стране потерю шести регионов
Бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.
«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф», передает РИА «Новости».
О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.
В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.
Минобороны впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте
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Министерство обороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.
На снимке на сайте Минобороны показан разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие бомбы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат имеет в календаре пустынный камуфляж.
В календаре ведомства также представлены фото тяжелого ударного беспилотника «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса «Борей», танка Т-90М «Прорыв», БМП «Армата» и другой современной техники, передает РИА «Новости».
Кроме того, военное ведомство опубликовало календарь на 2021 год со слоганами бойцов специальных подразделений России. В календаре представлены снимки военнослужащих спецподразделений ВС РФ в различных условиях боевой обстановки. Каждая картинка снабжена кратким девизом. В частности, фото боевого пловца, вынырнувшего из воды с ножом, сопровождается фразой «И холодное оружие согревает душу», снимок расчета противотанкового комплекса «Фагот», расположившегося на гребне песчаного бархана, озаглавлен лозунгом «Преимущество в огневой мощи – весомый аргумент в переговорах», а спецназовцы-минометчики получили слоган «Для особо мерзких – мы особо дерзкие!».
О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.
Двое спасшихся моряков с «Онеги» рассказали о стремительном крушении судна
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Крушение рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море произошло стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами, рассказали спасенные рыбаки.
«Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна», – сообщил «Интерфаксу» источник.
По его словам, катастрофа произошла в сильный шторм, судно затонуло стремительно, поэтому экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.
«Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море», – сказал он.
Между тем ФАН назвал имена тех, кто был на затонувшем судне «Онега». В частности, на борту были: Александр Баранов, Владислав Буторин, Степан Курганский, Юрий Проняев, Владимир Фурса, Мохамед Барри, Юрий Шевцов, Александр Пермяков, Владимир Тимербаев, Руслан Катюхин, Сергей Безгузов, Евгений Щепин, Антон Монастырев, Владимир Каширин, Сергей Трухачев, Юрий Проняев, Сергей Жук, Игорь Бондаренко, Руслан Катюхин, Игорь Елисеенков, Николай Капенкин.
Ранее стало известно, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли.
В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.
Рыболовецкое судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки – Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
Стали известны подробности смерти мужчины при задержании в московском метро
Мужчина, скончавшийся во время задержания в вестибюле станции московского метро «Щукинская», был отставным офицером и прежде служил в одной из силовых структур.
В субботу вечером 57-летний мужчина попытался пополнить карту «Тройка», однако из-за возникших неполадок занервничал и начал бить по платежному терминалу, чем привлек внимание полицейских. Мужчина проигнорировал их замечания и в грубой форме отказался предъявить документы, после чего правоохранители решили увести его в комнату полиции, но тот начал вырываться.
«Справиться с ним было непросто, мужчина весил более 150 килограммов. На помощь подоспели другие сотрудники», пишет «Московский комсомолец», отмечая, что в задержании участвовали шестеро правоохранителей. В ходе потасовки дебоширу стало плохо, он потерял сознание и упал. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую, но прибывшие медики зафиксировали смерть.
По словам знакомых, мужчина жил вместе с 55-летней супругой, ранее служил в одной из силовых структур. Он вел активный образ жизни – занимался спортом, помогал с благоустройством своего дома. Весной погибший перенес коронавирус, но серьезных жалоб на здоровье у него не было. Проблем с алкоголем у мужчины также не было. Зато, по словам знакомых, он отличался взрывным характером, легко мог нагрубить.
Счетная палата предложила Союзному государству найти новые источники доходов
России и Белоруссии стоит поискать новые источники доходов для бюджета Союзного государства, полагают аудиторы Счетной палаты России.
В заключении контрольного ведомства на проект бюджета Союзного государства на 2021 год отмечается снижение его доходов, что в основном связано с сокращением долевых взносов государств-участников. Так, сначала Россия в рамках оптимизации расходов своего госбюджета снижает размер взноса на 10% в следующем году – с планировавшихся ранее 3,167 млрд рублей до 2,85 млрд. В связи с этим Белоруссия также на 10% скорректировала сумму своего долевого взноса: с 1,705 млрд до 1,535 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Долевые взносы обеих стран сокращаются не первый раз, это происходило и в предыдущие годы, при этом их доля в общей сумме доходов бюджета Союзного государства увеличивалась, поскольку другие поступления сокращались еще быстрее. Так, в уходящем году на долевые взносы государств приходилось 88,2% доходов, а в 2021 году их доля вырастет до 93%.
Прогнозируемая на 2021 год сумма неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом сократилась почти в два раза: с 649,5 млн рублей до 330 млн. Это произошло в основном из-за уменьшения более чем в пять раз остатков средств бюджета Союзного государства прошлых лет (невостребованных отчислений государств-участников) – с 647,7 млн рублей до 126,7 млн. Эти средства были направлены на финансирование программ Союзного государства.
«Указанная ситуация свидетельствует о необходимости поиска новых источников доходов бюджета Союзного государства», – отмечают аудиторы.
Бюджет Союзного государства на 2021 год планируется профицитным, однако размер профицита снижается по сравнению с 2020 годом на 67,1% и составит 47,5 млн рублей. Доходы, согласно прогнозу, составят 4,72 млрд рублей, расходы – 4,67 млрд. Это ниже аналогичных показателей 2020 года на 14,6% и 13,2% соответственно.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Союзное государство России и Белоруссии, несмотря на все трудности, успешно справилось с вызовами уходящего года.
Эксперты предсказали требование России об экстрадиции Навального
Блогеру Алексею Навальному могут пересмотреть условное наказание, поскольку, по данным берлинской клиники Charitе, он с 15 октября не имеет медицинских оснований для нахождения за границей.
По данным берлинской клиники Charitе, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, Навальный примерно с 15 октября не имел особых медицинских оснований для обязательного нахождения за границей. Однако блогер продолжает перемещаться по Германии, что заставляет заподозрить его в намерении скрыться от российского правосудия.
Юристы прокомментировали РАПСИ перспективы судебного дела с участием Навального, в настоящий момент приостановленного.
Так адвокат, к.ю.н. Александр Зорин рассказал, что после публикации в СМИ заявления Charitе о сроке выздоровления блогера как возможного указания уважительной причины для неявки подсудимого в мировой в суд по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко у суда появилась возможность возобновить производство по уголовному процессу.
В свою очередь адвокат Алексей Михальчик добавил, что явка на судебное заседание, тем более по уголовным делам, является обязанностью гражданина. И соответственно, неявка возможна только по уважительным причинам. При этом адвокат отметил, что Навальный не может игнорировать сам факт судебного процесса и должен в процессуальном порядке обратиться к суду с ходатайством об отложении судебного заседания по тем или иным причинам.
Юрист Илья Ремесло также считает, что есть все основания для возобновления дела об оскорблении ветерана и вызова Навального, поскольку он здоров.
В то же время блогер однозначно продемонстрировал свое пренебрежение соблюдением предъявленных ему российским правосудием правовых требований. Фактически он заявил о своем отказе признавать вынесенный ему приговор. В этой связи эксперты считают, что у ФСИН есть все основания для возбуждения ходатайства о нарушении Навальным условий отбывания условного срока.
По мнению адвоката, д.ю.н. Александра Арутюнова, Навальный может быть объявлен в федеральный розыск и по делу «Ив Роше», и по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.
«А если он будет объявлен в розыск и будет известно, что он находится за пределами страны, а именно в Германии, то тогда Российская Федерация в лице Генеральной прокуратуры имеет право потребовать от властей Германии экстрадировать Алексея Навального в Россию», – отметил Арутюнов.
По его словам, поскольку Навальный скрылся от контроля, условный срок может быть отменен. «А если условный срок отменяется, то, как вы понимаете, он должен отбывать реально наказание, то есть должен быть направлен в места лишения свободы», – заключил адвокат.
Напомним, в июне 2020-го Навальный публично оскорбил ветерана Игната Артеменко, отозвавшись о нем как о «предателе» и «позоре страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания блогера вызвали возмущение в обществе. Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по этому делу. Сам Навальный в настоящее время находится в Германии из-за якобы «отправления».
ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом, власти Германии не предоставили ответ на официальные запросы Москвы по данному делу.
Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.
Президент Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер указывал, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США.
В Германии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19
Несколько районов Баварии вынужденно перенесли запланированное на воскресенье начало вакцинации от коронавируса из-за недочетов в соблюдении технических требований при транспортировке вакцин Pfizer/BioNTech, сообщает агентство DPA.
Вакцина компаний Pfizer и BioNTech требует особого протокола при распределении с производственных точек – она может храниться до 15 дней при температуре минус 70 градусов Цельсия, до пяти дней в холодильнике. Поэтому при доставке используются коробки с сухим льдом. В девяти округах Баварии не удалось установить с достоверностью, что это условие доставки было соблюдено и вакцины действительно хранились при нужной температуре, поэтому решили не вакцинировать ими людей.
«Интегрированный протокол охлаждения показал, что задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить», – рассказал глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер, передает РИА «Новости».
Причиной этого могла стать неисправность охлаждающей системы в коробках, где хранили вакцины. Власти Аугсбурга пока не решили окончательно, можно ли считать вакцины забракованными.
Аналогичные ситуации сложились в ряде других районов Баварии, всего затронуты девять районов из почти 100 районов и внерайонных городов этой федеральной земли. В BioNTech оценили такой уровень проблемных территорий как «незначительный».
В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Тем временем Еврокомиссия решила закупить дополнительно еще 180 млн доз вакцин от Moderna и BioNTech-Pfizer, поскольку опасается, что в Европе может возникнуть дефицит препаратов.
Минобороны рекомендовало не говорить с Россией с позиции силы
Министерство обороны не рекомендует другим странам говорить с Россией с позиции силы, такие действия не останутся без ответа, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы». Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».
Замминистра отметил, что рост военной активности США и их союзников по Североатлантическому альянсу у российских границ сопровождается агрессивной риторикой, а инициативы российской стороны о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия – НАТО, как правило, игнорируются.
«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», – сказал Фомин.
Он, в частности, напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, а в августе и сентябре рядом с российской границей зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В. Эти и подобные эпизоды, по его словам, имели открытый провокационный характер. «Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», – добавил Фомин.
«Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга», – также заявил замминистра.
Кроме того, Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам.
В ноябре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.
Киев заявил об окончательном разрыве с «русским миром»
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Украина окончательно порвала с «русским миром», она продолжит свой путь как европейская страна и часть Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, Киев ни при каких обстоятельствах не отступит от «двух фундаментальных принципов»: никогда не откажется от Крыма и Донбасса и продолжит развиваться как европейская страна, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Internationale Politik.
«Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное – это вопрос времени и дипломатии», – заявил Кулеба.
Ранее президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он подчеркнул, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В то же время Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса и добавил, что урегулирование конфликта в значительной степени зависит от Киева.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса
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Снижение заболеваемости COVID-19 произойдет в 2021 году, однако человечеству не удастся справиться с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии, заявил заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением», – сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как отметил Покровский, никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, которые распространяются медленнее, но бороться с ними еще труднее, поскольку вакцин до сих пор от них нет.
При этом академик призвал не бояться эпидемии чумы, так как методика ее лечения известна и проста.
«У нас в России и в окружающих странах специальные противочумные станции следят», – пояснил он. Ученый подчеркнул, что эта болезнь полностью излечима.
Он также выразил надежду на то, что «к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться».
За минувшие сутки в России выявлено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране выявлено 3 млн 50 тыс. 240 заболевших.
Судно «Онега» с экипажем из 19 человек затонуло в Баренцевом море
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Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на его борту находились 19 человек, судьба 17 неизвестна, сообщает МЧС.
Информация о происшествии с судном «Онега» (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник, передает РИА «Новости».
«Экипаж 19 человек. Спасены два человека», – говорится в сообщении МЧС.
Сейчас поисками рыбаков занимается экипаж судна «Войково», к месту дополнительно направлены суда.
На данный момент связи с экипажем затонувшего у Новой Земли судна нет.
«В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. Спасенные являются гражданами России, информации по остальным пока нет.
По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.
Напомним, в начале этого года танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Лодка затонула.
В Ереване предупредили об угрозе диверсионной войны в Карабахе
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«Проблема определения границ на линии соприкосновения Армении и Азербайджана делает мир очень хрупким и может привести к новым столкновениям», – заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Андраник Теванян. Так он прокомментировал сообщения Баку о нападении армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии в Карабахе.
«Информация о якобы нападении армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии пока никак официально не комментируется и не подтверждается ни армянской, ни российской стороной. Эти сообщения остаются на уровне некоторых Telegram-каналов, азербайджанских властей и СМИ», – сказал директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян.
Собеседник отметил, что на линии соприкосновения Армении и Азербайджана ситуация остается нестабильной. «В Сюникском и Гехаркуниском марзе (области – прим. газеты ВЗГЛЯД) существуют проблемы делимитации и демаркации границ. Стороны по-разному трактуют карты, не могут решить, какие дороги и села кому принадлежат. Эти разногласия приводят к созданию очагов напряженности и могут спровоцировать новые столкновения. Поэтому мир пока очень относителен и хрупок», – рассказал Теванян.
В свою очередь ереванский политолог Грант Микаэлян убежден, что армянского населения не могло остаться на территории, подконтрольной Азербайджану. «Дело в том, что после погромов в городе Сумгаите азербайджанцы не жили на подконтрольных армянам территориях, и армяне не жили на землях, подконтрольных Азербайджану», – пояснил эксперт.
По его словам, «в таких условиях партизанская война исключена, однако теоретически возможна диверсионная».
Ранее в Баку заявили о гибели одного азербайджанского военнослужащего в результате нападения армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе в Карабахе.
«27 декабря в 15.30 [14.30 мск] незаконная вооруженная группа армян из шести человек совершила нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате погиб один военнослужащий, еще один ранен», – передает ТАСС сообщение министерства обороны Азербайджана.
Ранее в министерстве обороны Армении сообщали, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Позже командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
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Российская военная полиция прибыла в сирийский район Айн-Иса для стабилизации ситуации
Дополнительные силы российской военной полиции прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
«Сегодня для наращивания усилий по стабилизации обстановки в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции. ... Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – сообщил Сытник.
По словам замруководителя центра, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе, передает ТАСС.
В последнее время ситуация в ряде регионов Сирии обострилась. Российская сторона зафиксировала за сутки в Идлибской зоне деэскалации 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ), среди которых в провинции Алеппо – два обстрела, в Идлибе – девять, Латакии – пять и в провинции Хама – пять. Со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов в течение суток зафиксировано не было.
21 декабря боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. 20 декабря подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отразили несколько атак террористов из группировки «Исламское государство*» на блокпосты в районе Атрая на востоке провинции Хама, уничтожены 39 боевиков.
Берлин пообещал при Байдене не менять позиции по «Северному потоку – 2»
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ФРГ не будет менять позицию по вопросу достройки проекта «Северный поток – 2» с приходом к власти в США администрации Джо Байдена, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
«О европейском суверенитете не придется говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон. (…) Федеральное правительство не изменит своего отношения к «Северному потоку – 2», – передает слова министра Deutsche Welle со ссылкой на агентства DPA.
Маас добавил, что Берлин и Вашингтон в дальнейшем также будут расходиться во мнениях по ряду вопросов. «Важно, что мы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону», – пояснил глава МИД ФРГ.
Напомним, американские власти планируют ввести новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».
Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.
В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Там также подчеркивали, что «Северный поток – 2» является приоритетным для России проектом. В германском Бундестаге говорили, что не Соединенным Штатам решать, пойдет ли российский газ по «Северному потоку – 2».
Между тем 22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток – 2», она готова к вводу.
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» является выгодным проектом для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Путин также говорил, что «Северный поток – 2» уже практически завершен.