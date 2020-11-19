В Армении заявили о применении «Искандера» в ходе конфликта в Карабахе

Экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер».

«Был применен («Искандер» – прим. ВЗГЛЯД), но не могу сказать, в каком направлении», – сказал Акопян, передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны уточнило расположение постов миротворцев в Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.