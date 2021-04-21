Пашиняна выгнали из второго города на юге Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул еще один расположенный на юге страны город. Он уехал из армянского Мегри после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста и потребовали покинуть населенный пункт.

Как показали в режиме реального времени местные новостные порталы, глава правительства в окружении охраны сел в машину и отбыл из населенного пункта, передает ТАСС.

«Жители Мегри продемонстрировали, что человек, сдавший наши земли, не может свободно гулять по нашему городу», – заявил один из демонстрантов.

В среду Пашинян приехал в город Мегри, расположенный недалеко от границы с Ираном, где его несколько сотен местных жителей встретили акциями протеста. Демонстранты скандировали лозунги, обвиняя главу правительства в том, что он «подписал капитуляцию» и сдал армянские земли.

Ранее в среду Пашинян покинул расположенный на юге страны город Агарак после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста с требованием прекратить его рабочую поездку в регион.

В Армении в конце февраля разгорелся новый политический кризис после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».

ВС Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба.

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