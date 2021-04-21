Пашинян после акций протеста покинул армянский город Агарак

Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул расположенный на юге страны город Агарак после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста с требованием прекратить его рабочую поездку в регион.

Демонстрацию показывали в режиме реального времени местные новостные порталы. «Я приношу извинение за их поведение», – сказал в рупор Пашинян, прошел несколько десятков метров, сел в машину и уехал, передает ТАСС.

Несколько сотен жителей Агарака устроили в среду утром акцию протеста, требуя от Пашиняна прекратить рабочую поездку в регион. По данным местных новостных порталов, там сложилась напряженная ситуация, периодически происходят потасовки с полицией.

Протестующие настаивали на том, чтобы глава правительства покинул Агарак.

В Армении в конце февраля разгорелся новый политический кризис после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».

ВС Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба.

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