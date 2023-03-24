Казахстан собрался противодействовать обходу санкций Запада против РФ

Eurasianet.org: Казахстан введет систему мониторинга потока товаров через границу для соблюдения санкций против РФ

Казахстан с 1 апреля запустит онлайн-систему для отслеживания всех пересекающих границу республики товаров, с помощью которой намерен продемонстрировать соблюдение введенных странами Запада ограничений против России, сообщает Eurasianet.org со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.

Как заявил источник издания, Казахстан не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода, так как понимает все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следит за взаимной торговлей со всеми партнерами, сообщил «Коммерсант».

Источник Financial Times в правительстве Казахстана заявил, что новая система позволит отслеживать всю цепочку движения товаров через границу республики в режиме реального времени.

Напомним, в конце февраля Казахстан закрыл торгпредство в России. В конце декабря 2022 года глава МИД Казахстана разъяснил позицию республики по антироссийским санкциям.