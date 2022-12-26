Глава МИД Казахстана разъяснил позицию страны по антироссийским санкциям

Глава МИД Казахстана Тлеуберди заявил, что страна не поможет России обойти санкции

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России. Министр находился в Японии с визитом, в ходе которого принял участие во встрече глав МИД Японии, Туркмении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Глава внешнеполитического ведомства в то же время подчеркнул, что Казахстан не позволит обходить ограничения на своей территории.

По словам Тлеуберди, в экономическом плане Россия и Казахстан имеют тесные связи, и санкции против России негативно сказались на экономике Казахстана, передает РИА «Новости». Он добавил, что Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций.

Также глава МИД Казахстана рассказал, что обеспокоен украинским кризисом и добавил, что президент Казахстана находится в постоянном контакте с лидерами России и Украины.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС возместит Казахстану ущерб, который ему нанесли антироссийские санкции Евросоюза.

Напомним, что отношение властей Казахстана к санкционной кампании Запада против России можно назвать двойственным. В апреле помощник казахстанского президента Тимур Сулейменов заверил в интервью панъевропейскому порталу Euractiv, что «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза». В середине июня в интервью телеканалу «Россия 24» уже сам Токаев заявил: республика будет соблюдать все ограничения, наложенные мировым сообществом на Россию, но при этом работа Казахстана с Москвой продолжится.