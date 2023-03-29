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Эксперты объяснили цель поставки Сербией гуманитарной помощи Украине
Политолог Гайич: Передавая гуманитарную помощь Украине, Сербия избегает поставок вооружений ВСУ
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Белград помнит ужасы войны в Югославии, поэтому оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта, – дело естественное. К тому же это хороший компромисс, который позволяет не скатиться в лагерь союзников Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Стеван Гайич и Екатерина Энтина. Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи.
«Оценивая решения сербских политиков, очень важно помнить – наша страна полностью окружена странами НАТО. Фактически мы находимся в самом тылу врага, и это не может не сказываться на действиях государства. Руководству регулярно поступают угрозы со стороны Брюсселя и Вашингтона, из-за чего власти вынуждены идти хотя бы на минимальные уступки», – сказал Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), доктор политических наук, приглашенный профессор МГИМО.
«Несмотря на это, Белград не собирается отходить от выбранного курса. Шантаж Запада осложняет следование нашим идеалам, однако Сербия пытается выдержать баланс в текущей ситуации. Решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи – компромисс, с помощью которого мы смогли отказаться от передачи ВСУ вооружений», – отмечает эксперт.
«Правительство действительно оказалось в сложной ситуации. Фактически оно вынуждено договариваться с Западом. Также важно упомянуть роль сербского народа, который поддерживает действия России. И президент Вучич не может просто закрыть глаза на мнение граждан», – подчеркивает Гайич.
«Ничего удивительного или настораживающего Москву в помощи, которую Белград оказывает Украине, нет. Во-первых, это полностью соответствует решениям, которые были приняты на Совете по нацбезопасности еще год назад. Тем же документом Сербия декларировала неготовность присоединяться к антироссийским санкциям», – добавила Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Помимо этого, не стоит забывать, что на двухстороннем уровне Сербия сохраняет теплые отношения с Украиной и официально признает ее границы до 2014 года. Это не мешает ни конструктивному диалогу с Москвой, ни сближению Москвы и Белграда», – акцентирует эксперт.
«В первую очередь такая позиция связана с тяжелым наследием гражданских войн на территории бывшей Югославии и трепетным отношением сербов к любым гуманитарным миссиям. Белград с самого начала участвует в инициативах в поддержку гражданского населения Украины», – подчеркивает собеседница.
«Сфера электрооборудования является наиболее уязвимой. Подобные поставки по просьбе Брюсселя и стран-членов G7 осуществляются на Украину с осени. Думаю, речь шла о прямом заказе Запада на такой вид помощи. Об этом нельзя говорить как об уступках ЕС или рассматривать действия как примыкание к «лагерю друзей ВСУ», – отмечает эксперт.
«Это вполне здравая позиция государства, пережившего войны. Не сомневаюсь, что именно в таком классическом гуманитарном ракурсе вопрос видит и сербское население, в частном порядке помогающее как беженцам с Украины, так и населению на освобожденных территориях ЛНР и ДНР», – считает собеседница.
«Население за этим политики не видит. Что же касается руководства в Белграде, то там прекрасно осознают, что подобные жесты доброй воли с учетом общей позиции страны дополнительных дивидендов Сербии не приносят. Поэтому они лишь укрепляют позиции нейтралитета», – резюмирует Энтина.
Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр страны Ана Брнабич пообещала содействовать Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Она также указала, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с энергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении украинской инфраструктуры. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать подобную помощь.
В состав передаваемого груза вошли 19 различных устройств и частей энергетической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. Сербия уже пожертвовала три млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В марте министр экономики Раде Баста заявил, что Белград «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он говорил, что не может мириться с молчанием правительства по поводу давления, оказываемого на Вучича. Также политик подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы необходимо ввести в ближайшее время.
Тогда балканисты Олег Бондаренко и Екатерина Энтина рассказали газете ВЗГЛЯД, что тема отношений с Москвой важна не только для сербских политиков, но и для всего общества. Белград продолжает четко следовать курсу нейтралитета. В начале марта президент Сербии Александр Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
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Стало известно о пополнении ВС России в зоне СВО сотнями новых танков
Источник: Вооруженные силы России в зоне СВО получили несколько сотен новых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
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Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции получили несколько сотен недавно выпущенных с конвейера танков, в основном Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-72Б3М, сообщил информированный источник.
По словам источника, к настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что эти танки по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин.
Он также выразил уверенность, что российские Т-90М и Т-72Б3М наголову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем.
Кроме того, источник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.
В прошлый четверг замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.
Пригожин: Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию
Бои за Артемовск (украинское название – Бахмут) почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования, заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Битва за Бахмут уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске.
Командир «Ахмата» прокомментировал планы ВСУ о весеннем контрнаступлении
Командир «Ахмата» Алаудинов: Контрнаступление ВСУ станет для них последним
Весеннее контрнаступление ВСУ, если Киев на это решится, станет для Украины последним заходом, заявил в эфире «Соловьев Live» помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, после так называемого весеннего контрнаступления в рядах ВСУ не останется живой силы, а военная техника с Запада пока не встречалась на поле боя, передает РИА «Новости».
При этом командир добавил, что было зафиксировано, что сама техника находится на Западной Украине, однако на передовой пока не появилась.
«Киев испытывает большие проблемы с доставкой и обслуживанием техники», – заключил Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» посмеялся над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы посетил Артемовск, за который сейчас между ВС России и ВСУ идут ожесточенные бои.
Военнослужащего полка «Азов» осудили на 20 лет за убийство женщины в Мариуполе
Верховный суд ДНР вынес приговор командиру боевой группы полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Дмитрию Смитии, он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве.
Следствие установило, что весной 2022 года Смития совместно с другими боевиками размещались на позиции, расположенной на третьем этаже жилого дома по улице Азовстальской в городе Мариуполе. Они охраняли и патрулировали территории, а также наблюдали за передвижением людей в районе жилого дома, сообщает «Трибунал» в своем Telegram-канале.
На позицию 24 марта 2022 года пришла местная женщина, которая предложила «азовцам» еду. В ответ она услышала угрозы с требованием уйти. На следующий день женщина снова пришла на позицию, чтобы попытаться наладить контакт с боевиками, Смития произвел выстрел ей в спину, от которого наступила смерть потерпевшей, говорится в сообщении.
«На основании доказательств, собранных военными следственными органами СК России, Верховным судом ДНР вынесен приговор военнослужащему войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк «Азов») Дмитрию Смитии. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве», – говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.
Приговором суда Смитии назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о сбитом снаряде GLSDB
Кирби: США не могут подтвердить, что российская ПВО сбила реактивный снаряд GLSDB
США не могут подтвердить сообщение Минобороны России о том, что на Украине был сбит управляемый реактивный снаряд GLSDB, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, он видел сообщения о сбитом снаряде в СМИ, но подтвердить не может. Он напомнил, что ранее США обещали передать реактивные снаряды GLSDB Украине, но сколько их и где они сейчас находятся, надо спросить у Пентагона, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО впервые за время СВО перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB производства США.
Пентагон: Украине сейчас не нужны современные американские истребители
Киевский режим сейчас не нуждается в американских истребителях четвертого поколения, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.
Истребители четвертого поколения не помогут сейчас Киеву в его борьбе, заявил Остин в ответ на вопрос о необходимости предоставления киевскому режиму F-16, передает ТАСС.
При этом глава Пентагона не исключил, что в будущем Украина может получить такие самолеты. Сейчас, по словам Остина, ВСУ больше всего нуждаются в ПВО. Кроме этого, по его мнению, киевским властям нужны ракеты дальнего радиуса действия и бронетехника.
Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Президент США Джо Байден отмечал, что поставка истребителей «сейчас не является приоритетом».
Сербия передала Украине электроэнергетическое оборудование
Пресс-служба правительства Сербии сообщила об отправке на Украину электроэнергетического оборудования
Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич пообещала помочь Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Как сообщает пресс-служба, в состав передаваемого Украине от Сербии груза вошли 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. На отправке оборудования присутствовала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая пообещала, что Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь в той мере, в какой это возможно, передает ТАСС.
Премьер Сербии заявила, что идея отправки электроэнергетического оборудования в пострадавшие районы Украины принадлежит послу Японии в Сербии Такахико Кацумата, чья страна председательствует сейчас в G7, и главе делегации ЕС в стране Эммануэлю Жофре, которые призвали правительство Сербии рассмотреть возможность подобной помощи.
Брнабич также сообщила, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с электроэнергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать определенное оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении электроэнергетической системы Украины. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать Украине такую помощь.
Премьер-министр республики напомнила, что Сербия уже пожертвовала 3 млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В начале марта президент Сербии Александар Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
Папа Римский готов помирить УПЦ и ПЦУ в вопросе о лавре
Глава Союза староверов Севастьянов: Папа Римский готов помирить УПЦ и ПЦУ по лавре
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Папа Римский Франциск может выступить посредником на переговорах канонической УПЦ и раскольнической ПЦУ по ситуации с Киево-Печерской лаврой, заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после телефонного разговора с понтификом.
Франциск объявил о готовности стать посредником между канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и раскольнической Православной церковью (ПЦУ) Украины, чтобы помочь защитить УПЦ свою позицию, заявил Севастьянов в беседе с ТАСС.
Руководитель Союза староверов пояснил, что юридических механизмов помощи, кроме призыва к переговорам, у папы Римского нет. В деле с лаврой он призывает к уважению святости мест и прекращению того, что происходит сейчас.
В середине марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения прибыла государственная комиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Украинский Минкульт предложил им перейти в ПЦУ.
Политологи: Зеленский шантажирует Запад с помощью Артемовска
Мирошник и Шеслер назвали слова Зеленского об Артемовске попыткой вымогательства у Запада военной помощи
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Основная задача Владимира Зеленского сегодня – это выуживание денег у стран Запада всеми возможными способами. Именно с этой целью он готов тратить жизни тысяч украинцев в Артемовске. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР Родион Мирошник и правозащитница Лариса Шеслер. Ранее президент Украины заявил, что из-за поражения в Артемовске его начнут толкать к компромиссу с Россией.
«Оценивая ряд моментов в интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Associated Press можно сделать выводы о том, что он будет тратить на сопротивление в Артемовске еще много тысяч жизней. И все это будет сделано несмотря на очевидное поражение в будущем», – сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Сопротивлению в Артемовске придается необычайное значение, которое прямо связанно с финансированием Украины со стороны стран НАТО и ЕС. Зеленский признает, что Украина сама по себе, без западных средств, не представляет ничего ни как государство, ни как военная сила», – добавил он.
«Поэтому он продолжит жертвовать людьми в угоду самоспасения и доказывать американцам, что Украина для них выгодна. Вместе с тем, он понимает, что в случае серьезных провалов и поражений, система выделения денег для него будет пересмотрена. Об этом свидетельствуют и сигналы из США», – уверен собеседник.
«Что касается постоянного изменения оценок важности Артемовска со стороны Зеленского, то он просто пытается подстраиваться под тенденции, царящие на Западе. Он предугадывает настроения в политической элите США и исходя из этого – делает публичные заявления», – отметил Мирошник.
«Все это подтверждает, что политика, проводимая Зеленским, не является собственно украинской стратегией. Зеленского страшит лишь сокращение дотаций, потому что без западных средств его власть обречена», – полагает он.
«Зеленский своим интервью Associated Press пытается шантажировать страны НАТО и ЕС. Он говорит том, что любая победа России будет опасна для них. Если Запад не предоставит Украине очередной пакет помощи и ВСУ будут вынуждены оставить Артемовск, то офис Зеленского могут заставить пойти на компромиссы», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, он пытается давить еще и на то, что Россия будет добиваться международной поддержки мирного урегулирования. Безусловно все это просто попытка вымогательства военной помощи», – отметила она.
«С этой же целью Зеленский громко говорит об успехах ВСУ. Он пытается показать союзникам хоть какие-то свои успехи на поле боя и доказать, что Украина не может и не должна проиграть. В целом, это интервью крайне воинственное, оно в очередной раз подчеркивает отказ украинской стороны от мирного решения конфликта», – полагает собеседница.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press рассказал о последствиях поражения в Артемовске. Он заявил, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.
Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».
Напомним, ровно год назад, 29 марта, в Стамбуле формально состоялся последний раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По их итогам Россия объявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. А Украина передала свои предложения по мирному урегулированию.
На этом дипломатические попытки завершить конфликт закончились. В Москве неоднократно говорили, что переговоры зашли в тупик, потому что Британия, США и другие страны НАТО продолжили процесс милитаризации Украины, которая при первом дуновении ветра юлила и меняла тщательно выверенную внешнеполитическую позицию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем.
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Зеленский заявил о готовности принять Си Цзиньпина на Украине
Президент Украины Зеленский заявил о готовности принять председателя Китая Си Цзиньпина на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский готов принять председателя Китая Си Цзиньпина, пишет Associated Press.
По его словам, есть большое желание поговорить с председателем КНР, контактов с ним не было больше года. Си Цзиньпину уже направлено приглашение, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Ранее замдиректора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев заявил, что разговор Си Цзиньпина с Зеленским может состояться ввиду сбалансированной позиции Пекина.
До этого Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.
Эксперт рассказал о позволяющей сбивать почти все снаряды GLSDB системе ПВО
Военный эксперт Кнутов объяснил значение первого перехвата «умной» ракеты GLSDB силами ПВО России
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Факт перехвата снаряда GLSDB означает, что российская ПВО прошла этап накопления данных по этому боеприпасу, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Теперь, по его словам, предстоит научить сбивать эти снаряды не только ЗРК, но и комплексы РЭБ.
«Перехват GLSDB – событие знаковое. Этот снаряд представляет собой комбинацию реактивного двигателя от HIMARS и ракеты GBU-39. Она запускается с наземных установок с большой дальностью – до 150 км. Разработка крайне высокотехнологичная, что требует особого подхода к ее устранению», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.
«Прежде всего, стрельба по подобной цели подразумевает создание у нас определенного программного обеспечения (ПО). Для этого необходимо накопить алгоритмические данные, обработать их и систематизировать. Мы уже делали нечто подобное с HIMARS: военные пытались захватить ракеты на автоматическое сопровождение и производили запуск наших систем», – подчеркивает эксперт.
«В случае успеха информация фиксировалась и в дальнейшем использовалась при составлении ПО. Отмечу, что сам факт перехвата GLSDB означает, что этап накопления данных мы успешно прошли. Теперь можно более подробно ознакомиться с характеристиками боеприпаса и его рабочими частотами», – отмечает собеседник.
«Это позволит подключить к обороне не только зенитно-ракетные комплексы, но и системы РЭБ, которые смогут сбивать ракеты с намеченного курса. Также у нас появляется возможность внести некоторые улучшения в уже имеющееся ПО, а затем загрузить его к остальным алгоритмам. Это позволит достичь почти стопроцентной вероятности поражения целей GLSDB», – резюмирует Кнутов.
Ранее стало известно, что силы российской ПВО успешно перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB в зоне спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны.
Напомним, в феврале США сообщили о решении передать Украине дальнобойные боеприпасы GLSDB к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км. Подобные снаряды теоретически позволили бы ВСУ атаковать Крым. При этом Пентагон оставил на усмотрение офиса Зеленского принятие решения об ударах по российскому полуострову.
Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западное оружие, передаваемое ВСУ, не сможет повлиять на достижение Россией целей спецоперации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВС РФ создает ПО для противодействия ракетам HIMARS.
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В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины
Генерал Милли: США с учетом конфликта на Украине пересматривают объемы производства боеприпасов
Министерство обороны США пересматривает объемы изготовления боеприпасов с учетом опыта боевых действий на Украине, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По словам Милли, на Украине происходит невероятный расход обычных боеприпасов, несмотря на то, что конфликт региональный. Он отметил, что в случае большой войны, «если она, не дай Бог, когда-нибудь случится», расход боеприпасов будет колоссальным, поэтому сейчас идет проверка работы всех действующих военных заводов, передает ТАСС.
Он отметил, что после проверки будут произведены расчеты, на которых будут основываться запросы на финансирование. Особое внимание, по словам Милли, уделяется артиллерийским снарядам калибра 155 мм, которые поставляются в большом количестве на Украину.
Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности.
В Кремле отметили героизм российских военных в боях под Артемовском
Представитель Кремля Песков: Российские военные проявляют героизм в ожесточенных боях под Артемовском
Кремль желает успеха российским военным, которые проявляют чудеса героизма под Артемовском, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, российские бойцы продолжают участвовать в боях под Артемовском, проявляя истинный героизм, Кремль желает им успеха, передает ТАСС.
Касательно слов президента Украины Владимира Зеленского о возможном давлении со стороны жителей Украины с призывами пойти на компромисс с Россией, Песков подчеркнул, что «киевский режим сам расставляет свои приоритеты».
Ранее сообщалось, что российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске.
Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных
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Ударами оперативно-тактической авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ возле пунктов Тимковка, Синьковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, Артемовка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 35 военнослужащих, две бронемашины, а также противотанковая пушка МТ-12. Недалеко от пункта Старица Харьковской области был поражен склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Червоной Дибровой, Невским ЛНР и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены до 100 военнослужащих, две бронемашины, а также самоходная гаубица «Акация», отчитались в Минобороны.
В результате комплексного огневого поражения Южной группировки войск на Донецком направлении в течение суток ликвидированы около 310 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, бронетранспортер, девять бронемашин и две гаубицы «Мста-Б», отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара и Пречистовки ДНР. Потери противника за минувшие сутки составили более 50 военнослужащих, танк, две бронемашины и гаубица Д-20, сообщил Конашенков.
В ходе огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы порядка 40 военнослужащих, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская артсистема М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах, перечислили в Минобороны.
Под Семеновкой ДНР уничтожен узел связи ВСУ. Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ рядом с Орлянкой Харьковской области, Авдеевкой ДНР и Новобериславом Херсонской области.
Средствами ПВО и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских беспилотников в районах пунктов Ковалевка, Червонопоповка ЛНР, Ленинское, Зеленый Гай ДНР и Ремовка Запорожской области. За сутки сбиты шесть снарядов РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
В Ивано-Франковске сторонники ПЦУ захватили последний храм УПЦ
В Ивано-Франковске последний храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захватили сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), заявили в УПЦ.
Рейдеры прошли через боковые двери храма, открыли центральный проход и вытолкали прихожан, полиция не вмешивалась, сообщили в УПЦ, передает РИА «Новости».
В Черновицко-Буковинской епархии заявили, что духовенство храма не вышло на связь, пока подтвердить, что оно живо, нет возможности. Согласно данным епархии, духовенство пытаются «вытравить слезоточивым газом», все это проводится при поддержке нацполиции Украины.
Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о дискриминации в отношении канонической УПЦ.