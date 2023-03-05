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Президент Сербии назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине
Вучич: Сербия никому не отправляла оружие
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Президент Сербии Александр Вучич назвал «откровенной ложью» сообщения о продаже Белградом оружия Киеву и отметил, что Сербия не поставляет военную продукцию ни Украине, ни России.
По его словам, речь идет об откровенной лжи, и Сербия никому не отправляла оружие. Вучич пояснил, что Сербия производит и продает боеприпасы, которые в итоге «обязательно окажутся в зоне конфликта или в кризисном регионе. Он еще раз подчеркнул, что Сербия не продала ни одну единицу орудий, оружия или боеприпасов ни России, ни Украине, передает РИА «Новости».
Вучич напомнил, что продукция ОПК Сербии поставляется только государствам без международных ограничений.
«Говорят, что мы экспортировали через Турцию. Зная, что есть вероятность, что часть продукции будет отправлена любой из сторон конфликта, мы добавили, что нельзя далее экспортировать боеприпасы, которые продали Турции. Чего еще от нас хотите?», – сказал Вучич.
Ранее СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
Напомним, первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России с начала конфликта, и не давала разрешения на поставки военной продукции в эти страны через посредников.
В Сети сравнили встречу Лаврова и Бербок в аэропорту Индии
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В Сети распространяются два коротких видеоролика с моментами прилета в разное время в Индию главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Анналены, где наглядно показана разница во встрече официальных лиц со стороны индийских властей.
Так, Лаврова у трапа встречала целая делегация и толпа журналистов. В то время как Бербок встретили пара военных республики, а посол Германии в Нью-Дели подбежал к немецкому министру лишь спустя какое-то время, передает RT.
Как полагают пользователи Сети, это значит, что Германию «больше не воспринимают всерьез».
Некоторые шутят, что самолет неправильно припарковался, ошибся на 360 градусов».
Ранее Бербок предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда «весь мир будет счастлив».
Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, «очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди»,
Бывшую эскортницу на Украине наградили медалью «За содействие военной разведке»
Бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.
Ксюша Манекен не стала раскрывать подробности, отметив, что все расскажет после того, «как закончится война», передает RT.
Ранее девушка призналась в том, что работает в эскорте, но лишь сопровождает мужчин на вечеринки, якобы сексом за деньги не занималась.
Напомним, российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.
Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.
Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.
Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
Артист Шнуров ответил на вопрос об отъезде за границу
Артист Шнуров опроверг сообщение о своих планах покинуть Россию
Сообщение о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров хочет уехать из России, оказались ложными, об этом заявил сам артист.
По словам Шнурова, не нужно распускать сплетни, которые не подтверждены документами. Артист заявил, что живет в России. Также Шнуров сказал, что ему все равно, кто где проживает, говоря об уехавших за границу коллегах, передает ТАСС.
Ранее появлялись сообщения о том, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран, чтобы покинуть Россию.
Напомним, группа «Ленинград» дала концерт в сентябре 2022 года в «Лужниках», организаторы сообщили о 60 тыс. зрителей.
Военный эксперт предсказал судьбу немецкого танкового завода на Украине
Эксперт заявил об отсутствии перспектив появления немецкого танкового завода на Украине
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Если на Украине начнется строительство немецкого танкового завода, он станет военной мишенью для России, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. О планах строительства такого завода заявил гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
«Заявление Армина Паппергера – это зондирование почвы, проверка реакции российской, американской и украинской сторон. Если этот завод начнут строить, то он будет уничтожен российскими ракетными ударами. Перспектив появления немецкого танкового завода на Украине нет», – уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Планы построить завод по сборке танков Leopard можно считать попыткой освоить бюджетные деньги. «Паппергер говорит о своих «хотелках», потому что для строительства потребуются бюджетные средства. В одиночку оружейная компания Rheinmetall не потянет подобную стройку», – предположил собеседник.
Также не исключено, что в конечном итоге будет решено построить такой завод на территории Польши, а не Украины. «Видимо, вне Германии планируется строительство танкового завода или даже нескольких. По факту речь может идти не о территории Украины», – считает Перенджиев.
В интервью немецкой газете Rheinische Post гендиректор компании Армин Паппергер заявил о планах строительства на Украине оружейного завода с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год. По его словам, Киеву нужно от 600 до 800 танков, и для достижения этого количества необходимо быстро начать строительство новых машин. «Переговоры с украинским правительством многообещающие, и я надеюсь на решение в ближайшие два месяца», – сказал он.
По подсчетам Паппергера, строительство может обойтись в 200 млн евро, которые потребуется выделить из бюджета Германии.
Немецкий концерн Rheinmetall выпускает боеприпасы и другую военную технику. Совместно с машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann концерн производит танки Leopard, которые Германия решила отправить в Украину.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает заявление Паппергера «примитивным троллингом киевского режима». По его словам, если стройка начнется, то это событие можно будет отметить «должным образом» «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».
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Шойгу обратил внимание на обеспечение войск боеприпасами
Министр обороны Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами
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Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды.
На совещании с заместителями министра обороны РФ в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, Шойгу уделил внимание организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Министр обороны пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды, в том числе, высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», – обратился Шойгу к военным.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил работу пункта управления на передовой одного из объединений группировки российских военных «Восток» на территории спецоперации на Южно-Донецком направлении.
NYT: Для ВСУ в Артемовске возникла сложная ситуация
Второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время, заявил обозреватель New York Times Марк Сантора.
По его словам, визит показал шаткое положение, в котором оказались украинские военные, пытающиеся удержаться в городе, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Автор статьи указал, что украинцы рискуют попасть в окружение, тогда им придется либо погибнуть, либо сдаться в плен. В ближайшее время Россия сможет полностью перекрыть доставку боеприпасов ВСУ. Так, уже был перекрыт один из важнейших путей.
Ранее житель Артемовская рассказал, как снайперы ВСУ прицельно стреляют в мирных жителей.
Российский военный передал в музей трофейную саблю офицера США
Казак передал в музей добытую в бою саблю офицера США
Казак станицы Уйская Второго казачьего военного отдела Алексей передал в музей трофейную саблю офицера морской пехоты США, которую он захватил в бою.
О своей службе в СВО Алексей рассказал на встрече с воспитанниками Уйского филиала Верхнеуральского агротехнологического техникума- казачьего кадетского корпуса.
По его словам, трофейный клинок офицера морской пехоты США он захватил в бою, тогда серьезные потери были с обеих сторон.
Алексей вспоминает, что его тогда тяжело ранило, посекло осколками спасла ему жизнь девушка, которая забинтовала раны, остановив сильное кровотечение, приводится рассказ военного на сайте Всероссийского казачьего общества.
На сабле, переданной в музей, выгравировано «United States Marines» (Корпус морской пехоты США). Алексей привез трофей в родную станицу, чтобы показать, что «сила России в духе и сплоченности».
В настоящее время казак находится на лечении. Собирается вернуться в свое боевое подразделение.
«Мы обязательно победим фашизм. И на этот раз – окончательно и бесповоротно!» – уверен казак.
Атаман станицы Уйская, казачий полковник Александр Чвало сказал, что гордится Алексеем. Он заявил, что добытый Алексеем меч отдадим в краеведческий музей, «чтобы враги всегда помнили: поднимающий на Россию меч, от меча и погибнет».
Ранее всероссийский атаман Николай Долуда заявил, что никакое вооружение стран НАТО не в состоянии одолеть Россию.
Стендап-комик Щегель сбежал c Украины после получения повестки
Украинский стендап-комик рассказал о своем побеге в Турцию после вызова в военкомат
«Сбежал» в Турцию «как крыса» после того, как получил три вызова военкомат, реализовав свое право на жизнь, заявил украинский стендап-комик Андрей Щегель.
Щегель объяснил, что уехал после того, как его несколько раз вызывали в военкомат. Он заявил, что определил себя как свободный человек, и больше не может оставаться на Украине, передает «Говорит Москва».
Комик рассказал, что получил разрешение выехать в Турцию как артист, с ним вместе отправились еще пять человек. Он должен был вернуться на Украину, но решил остаться в «комфортной психологической обстановке».
По его словам, ему не стыдно за свой поступок, он исходит из того, что «это выбор ребят – гибнуть».
Между тем, министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что изменит правила получения артистами разрешений на временный выезд за границу. Это стало реакцией на нарушение правил пересечения государственной границы и возвращением в страну Щегеля, передает РИА «Новости».
Минкультуры Украины напомнило, что разрешение на выезд за границу во время военного положения и объявления мобилизации предоставляет только деятелям сферы культуры и информации, которые защищают и «популяризируют интересы Украины» на международной арене, при условии, что они вернутся в страну.
Также будет усилена ответственность за нарушение правил выезда и возвращения в страну призывников.
Напомним, на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
В США испугались возможностей российского флота
Newsweek: Российские подлодки вызывают опасения Запада из-за их возможности достичь целей в США и Европе
Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе, пишет американский журнал Newsweek.
Издание отмнчает, что последние несколько лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе. Кроме того, российские подлодки могут нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, что вызывает беспокойство у НАТО, передает Ura.ru.
В статье подчеркивается, что российский флот может быть гораздо опаснее, чем боевые действия на Украине.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
Главе ЕК после слов о России посоветовали утопиться
Британская журналистка Робертс назвала главу ЕК фон дер Ляйен ядовитой глобалистской ведьмой и посоветовала ей утопиться
Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс назвала главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен ядовитой глобалистской ведьмой и посоветовала ей утопиться в море.
Глава ЕК заявила, что гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования, который направлен на осуждение России за спецоперацию на Украине. Комментируя заявление фон дер Ляйен, Робертс назвала главу ЕК ядовитой глобалистской ведьмой, посоветовав ей утопиться в море, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что спецоперация РФ на Украине будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности.
В ДНР показали кадры уничтожения снайпером боевика ВСУ
Народная милиция ДНР опубликовала видео с уничтожением украинского боевика российским снайпером.
Народная милиция Донецкой народной республики в своем Telegram-канале опубликовала видео уничтожения украинского боевика снайпером 132 бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.
Ранее Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг».
Эксперт предположил, чем будет расплачиваться Украина за военную помощь Запада
Политолог Кошкин предположил, что Украина расплатится за военную помощь Запада землями
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Украина будет расплачиваться за военную помощь Запада землями и отсутствием права голоса при полном подчинении, заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
По мнению политолога Андрея Кошкина, заявления о необходимости платить за помощь Украине все чаще появляются в Соединенных Штатах и связаны с внутриполитической конкуренцией перед выборами президента.
При этом эксперт отметил, что выделение средств на Украину вряд ли будет ограничиваться, но не исключены политические пляски вокруг того, как именно эти средства Украине придется возвращать, пишет «Вечерняя Москва».
Кошкин считает, что Украина будет расплачиваться с Западом землями, поэтому от нее и требуют вывоз зерна. Эксперт предположил, что земли Украины уже ей не принадлежат.
Политолог считает, что Украина также может расплатиться с Западом отсутствием права голоса, ее приведут к полному политическому, экономическому и социальному послушанию.
Ранее американские СМИ сообщили, что совокупные расходы Соединенных Штатов на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023 года составили 77,5 млрд долларов.
В Конгрессе США потребовали от Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию данные по расходам на помощь Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Солдаты ВСУ рассказали о «плевке в лицо» со стороны командиров
ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области перестали получать «фронтовые выплаты» из-за непризнания его боевым
Украинские военные на правом берегу Днепра в Херсонской области не получают «фронтовую» надбавку в 100 тыс. гривен (около 2,7 тыс. долларов) из-за того, что территория не считается зоной боевых действий, пишет «Страна.ua».
Украинская военнослужащая Ольга Герасименко рассказала «Стране.ua», что в январе командование ВСУ разделило Херсонщину «по Днепру», где левый берег назвали боевым. В итоге, вся линия фронта Херсонской области оказалась вне зоны боевых действий, а значит солдаты, которые там воевали, перестали получать фронтовую надбавку в 100 тыс. гривен(около 2,7 тыс. долларов), передает радио Sputnik.
По ее словам, этот приказ – плевок в лицо боевых медиков, круглосуточно дежурящих на точке эвакуации.
Ранее воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.