Президент Сербии назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине

Вучич: Сербия никому не отправляла оружие

Президент Сербии Александр Вучич назвал «откровенной ложью» сообщения о продаже Белградом оружия Киеву и отметил, что Сербия не поставляет военную продукцию ни Украине, ни России.

По его словам, речь идет об откровенной лжи, и Сербия никому не отправляла оружие. Вучич пояснил, что Сербия производит и продает боеприпасы, которые в итоге «обязательно окажутся в зоне конфликта или в кризисном регионе. Он еще раз подчеркнул, что Сербия не продала ни одну единицу орудий, оружия или боеприпасов ни России, ни Украине, передает РИА «Новости».

Вучич напомнил, что продукция ОПК Сербии поставляется только государствам без международных ограничений.

«Говорят, что мы экспортировали через Турцию. Зная, что есть вероятность, что часть продукции будет отправлена любой из сторон конфликта, мы добавили, что нельзя далее экспортировать боеприпасы, которые продали Турции. Чего еще от нас хотите?», – сказал Вучич.

Ранее СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.

Напомним, первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России с начала конфликта, и не давала разрешения на поставки военной продукции в эти страны через посредников.