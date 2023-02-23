Стало известно о секретной британской группе для закупок советских боеприпасов Украине

New York Times: В Британии создали секретную группу для закупок боеприпасов Киеву

Минобороны Великобритании создало секретную целевую группу, которая закупает советские боеприпасов для Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, с начала российской спецоперации на Украине государственные украинские компании начали просить у посредников в США и других странах предоставить им самолеты, танки, минометы и вертолеты, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Лондон, Париж и Вашингтон финансировали оружейные сделки с участием третьих стран и посредников. Американские брокеры ищут снаряды на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.

В июне прошлого года Великобритания заключила сделку с государственной пакистанской компанией Pakistan Ordnance Factories на приобретение 40 тыс. артиллерийских снарядов. Средства за снаряды должны были быть переведены румынскому посреднику, а сами вооружения доставлены из Пакистана в Соединенное королевство без упоминания Украины. Однако пакистанский поставщик не смог доставить снаряды, и сделка была сорвана.

NYT со ссылкой на полученные документы сообщает, что в июне чешский продавец оружия предложил Киеву боеприпасы и десять штурмовиков советского типа на сумму около 185 млн долларов.

Также издание пишет, что оружие чешского производства поставляет Украине Люксембург. Фабрики по производству боеприпасов возобновили работу в Болгарии. По данным газеты, на открытии одной из линий производства присутствовали представители посольства США.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность использовать собственный бюджет для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины.