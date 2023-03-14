В России оценили желание сербского министра экономики ввести санкции против Москвы

Балканист Бондаренко: Сербский министр Баста переступил черту дозволенного

Тема отношений с Москвой важна не только для сербских политиков, но и для всего общества. Белград продолжает четко следовать курсу нейтралитета. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали балканисты Олег Бондаренко и Екатерина Энтина. Ранее министра экономики Сербии Раде Басту призвали уйти в отставку из-за заявлений о санкциях против России.

«Министр экономики Раде Баста, на подумав, сказал очевидную глупость. Мы видим, что его слова оказали колоссальное воздействие на политиков Белграда. Например, лидер социалистической партии Сербии Ивица Гачич прямо сказал, что подобные заявления противоречат решению Совета национальной безопасности о том, что страна должна сохранять нейтралитет», – считает главный редактор портала «Балканист» Олег Бондаренко.

«Затем Драган Пальма, председатель партии «Единая Сербия», предложил Басте покинуть пост. Эту идею поддержал директор Агентства безопасности и информации Александр Вулин, который подчеркнул, что высказывание министра указывает на его некомпетентность», – подчеркивает эксперт.

«Важно понимать, что для сербов любые слова о России являются крайне важными. Население пристально следит за всем, что политики говорят о Москве. Факт того, что сразу три высокопоставленных чиновника попытались поставить Басту на место, говорит о том, что он все-таки переступил черту дозволенного», – отмечает собеседник.

«К сожалению, политике свойственны те или иные эксцессы. Высокая должность не защитит тебя от пороков глупости. Вот и Раде Баста «не повезло». Казалось бы, еще недавно он встречался с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко, и все было хорошо. Но, видимо, что-то в человеке сломалось», – уточняет эксперт.

«Сейчас его судьба будет зависеть от решений президента и премьер-министра страны. В принципе, если они проявят снисходительность к провинившемуся политику, то сказать «извините, меня неправильно поняли» никогда не поздно. Могут и простить», – резюмирует Бондаренко.

«Воспринимать всерьез заявления Раде Басты не стоит. Для Сербии «многоголосица» в кабмине – нормальное дело. Всегда имелись пророссийские и прозападные политики. Были и те, кто настаивал на концепции баланса Вучича. Кабинет министров в Белграде – это попытка соблюсти компромисс в руководстве страны», – рассказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«Собственно, текущий министр экономики страны является политическим новичком. Он не имеет большого веса при принятии по-настоящему важных решений. Его задача – работать на удовлетворение внутреннего запроса в Сербии на «прозападность», который, хоть и в небольшом количестве, но присутствует в обществе, а также на ожидания внешних акторов конструктивного диалога Белграда с евроатлантическими представителями», – отмечает эксперт.

«Белград, вбрасывая заявления по поводу антироссийских санкций, обретает отличный инструмент мониторинга реакции населения. Таким образом, Вучич получает аргумент в диалоге с Вашингтоном и Брюсселем. То есть он показывает, каково настоящее положение дел с общественным мнением в Сербии как по вопросу антироссийских санкций, так и по поводу Косово и Метохии», – подчеркивает собеседник.

«Сами по себе заявления Басты во многом диктуются правилами внутренней политики Сербии. Что по-настоящему важно – это позиция Белграда на международной арене. Рассматривая ситуацию с данного угла, мы видим, что серьезных подвижек в сторону введения антироссийских санкций нет», – резюмирует Энтина.

Ранее Министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что Белград «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он отметил, что не может мириться с молчанием правительства по поводу давления, оказываемого на Вучича. Также политик подчеркнул, что ограничения в отношении Москвы необходимо ввести в ближайшее время.

Слова Басты вызвали широкий общественный резонанс. Так, директор Агентства безопасности и информации, а также лидер Движения социалистов Александр Вулин, заявил, что министр экономики пытается «разделить правительство» путем обсуждения «противозаконной темы антироссийских санкций».

Он подчеркнул, что высказывание Басты является «трусливой попыткой» спрятаться за спиной президента страны Александра Вучича, который защищает «независимость и нейтралитет Сербии», в том числе и «от местных вредителей».

Заявления Раде Басты прокомментировали и в России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала позицию политика «странной». По ее мнению, давление на Белград оказывают США, в то время как Россия всегда уважала это государство и его народ.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой.

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