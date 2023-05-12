Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

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12 мая, пятница  |  Последнее обновление — 16:14  |  vz.ru
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Почему российская экономика оказалась так устойчива

Запад провалил удар по российской экономике Ohde/Global Look Press
Российская экономика демонстрирует действительно невероятную устойчивость к внешним негативным факторам. Это вызывает удивление и зависть у развитых западных экономик, вынужденных бороться и с инфляцией, и с долгами. Как же российской экономике удается такой поражающий маневр и какие проблемы придется решить в этом году? Подробности...
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Боррель поссорился со Столтенбергом

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека НАТО, а от членов НАТО, настаивает Боррель STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вступил в заочную дискуссию на повышенных тонах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Формальный повод – членство Украины в альянсе, вопрос о котором не Столтенберг должен решать. Но в реальности Боррель ломает комедию для совсем другой аудитории. Подробности...
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Россия обрушит на ВСУ небесный «Шторм»

Истребитель-бомбардировщик Су-34 готовится к выполнению боевого задания Михаил Воскресенский/РИА Новости
Специальная авиационная группа «Шторм» для решения особых задач в зоне СВО может вскоре быть создана в России. Кто будет летать в элитном подразделении, какими машинами оно будет укомплектовано – и какие задачи особой важности будет призвано выполнять? Подробности...
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Пролетарский бунт поставил ядерную державу Пакистан на грань гражданской войны

Друг России, экс-премьер Хан освобожден из тюрьмы под давлением восставшего народа PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Восстание, поднятое в Пакистане сторонниками Имрана Хана, увенчалось успехом. Местная Фемида освободила экс-премьера, задержанного 9 мая. Правда, МВД грозится вновь отправить его за решетку. Накануне в крупнейших городах, включая столицу, вспыхнули полноценные бои – сторонники Хана громили воинские части и полицейские участки, захватывая оружие. Каковы шансы Хана на возвращение к власти и как это скажется на влиянии России в регионе? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан. Подробности...

Мы не «отменяем» американцев

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»? Подробности...

Мариуполь демонстрирует волю к возрождению

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим. Подробности...
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Боррель и генсек НАТО: ссора из-за Украины

Зачем Россия сняла санкции с Грузии

Пора порвать с Польшей

Обсуждение: 5 комментариев
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Почему российская экономика оказалась так устойчива

    освобождение Имрана Хана


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    Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    12 мая 2023, 16:05

    Военно-политический кризис вокруг Украины вызывает во всех странах Центральной Азии двойственное отношение. С одной стороны их пугает наступившая глобальная нестабильность, с другой – все они извлекают из возникшей ситуации колоссальные экономические преимущества.

    Настороженность здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное геополитическое положение. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан – самая крупная по численности населения республика Центральной Азии, взявшая уже несколько лет назад курс на ускоренную интеграцию в глобальную экономику. Находящийся у власти с 2015 года президент Шавкат Мирзиеев с самого начала сделал это главной задачей своего правления и проводит политику открытости. Результаты можно заметить на обывательском уровне – с каждым моим приездом в республику растет качество мобильного интернета, предоставляемого, в значительной степени, российскими операторами.

    В отличие от своих соседей по региону Ташкент чувствует, что у него достаточный потенциал для того, чтобы стать лидером и наиболее привлекательным направлением для инвестиций. 2022 год стал рекордным в этом отношении: лидером выступает Россия, за ней следует Китай, постепенно начинают присматриваться страны Запада.

    Но есть понимание того, что некоторые большие планы могут рухнуть, если США и Евросоюз решать серьезно наказывать Ташкент за то, что он сохраняет особые отношения с Москвой. За 2022 год объем двусторонней торговли республики с Россией вырос на 40%, резко увеличилось количество российских компаний и совместных предприятий. При этом недавно именно Узбекистан оказался в числе стран, компаниям которых Евросоюз угрожает санкциями за сотрудничество с Россией.

    Тем более, что под боком Афганистан, стабильность в котором пока совсем не гарантирована, а США при желании могут направить против неугодных светских режимов свое самое разрушительное оружие – исламский радикализм. Уже сейчас некоторые наблюдатели считают, что после поражения Исламского государства* в Сирии и Ираке, Вашингтон начинает присматриваться к западным китайским провинциям и Центральной Азии, как наиболее перспективным регионам для того, чтобы вновь пустить в дело эту террористическую организацию. Главной целью будет, конечно, Китай. Однако может не поздоровиться и сравнительно стабильным центральноазиатским государствам.

    Фото: Александр Рюмин/ТАСС

    При этом в Узбекистане прекрасно понимают, что Россия была и будет самым важным партнером в экономике, политике и человеческих связях. В принципе, современное положение стран Центральной Азии – это естественное тяготение к России и, одновременно, желание сохранить доступ к возможностям глобализации, существенную часть контроля за которыми пока сохраняет Запад.

    Иллюзий по поводу намерений США и Европы здесь никто не испытывает. Все знают, что их способ отношений с развивающимися странами не предполагает их подтягивания до своего уровня. Судьба многих государств Африки и Латинской Америки, живущих под диктовку Мирового банка и МВФ, не оставляет места для иллюзий.

    Однако Запад все еще держит руку на пульсе всех крупнейших международных финансовых организаций, рейтинговых агентств и «независимых» СМИ. Китай, Россия и другие страны БРИКС пока не создали ничего похожего по масштабам влияния. Плюс риск потенциальных угроз в адрес тех, кто отказывается жить по установленным Западом правилам. Но даже это уже не срабатывает. Сможет ли Китай, или весь БРИКС, заменить Запад в качестве крупнейшего источника ресурсов для развития, пока остается неопределенным. Государства Центральной Азии относятся к числу тех, кто воспользовался бы такой альтернативой с огромной радостью.    

    На уровне общественного мнения Россия – это, конечно, главный фаворит в Узбекистане, а антиамериканские настроения среди простого народа очень сильны. 9 мая в республике – государственный праздник и выходной день. Одно из любимых развлечений детворы в грандиозном Парке Победы, открытом к 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне – это забираться на модели танков и самолетов времен войны. Они выставлены там вместе с полноразмерными санитарными поездами, на которых раненых с фронта доставляли на восстановление в эту республику. Сам парк строили ударными темпами, несмотря на случившуюся в 2020 году пандемию коронавируса, и торжественно открыли 9 мая 2020 года. Центральная часть всей экспозиции, занимающей несколько гектаров – грандиозный мемориал узбекистанцам, сражавшимся и погибшим на фронте. Отдельное внимание уделено обороне Ленинграда, поскольку уважаемый в народе «брежневский» первый секретарь республики Шараф Рашидов воевал именно там.

    Правительство постоянно напоминает гражданам, что Узбекистан в 1941 – 1945 годах направил на фронт около 2 млн своих жителей, из которых около 500 тыс. не вернулись – поэтому память о войне живет практически в каждой семье. Постепенно вокруг участия жителей Узбекистана в помощи эвакуированным и, особенно, потерявшим родителей детям формируется национальная память и существенная часть идентичности. Вкладом республики в общую победу над нацизмом гордятся буквально все. При этом День Победы здесь не отмечается, как военный национальный праздник, парадов и торжественных шествий нет – это, в первую очередь, день памяти и благодарности.

    Отчасти такое внимание к Великой отечественной войне связано с тем, что Узбекистан сохраняет с нами широкие связи именно на уровне общества. Сейчас количество уроженцев республики, постоянно работающих в России, составляет порядка полутора миллионов. Раньше было больше, но за последние пару лет узбекских трудовых мигрантов серьезно потеснили жители Киргизии, обладающие в России большими правами. Узбекистан не торопится со вступлением в Евразийский экономический союз. И его уроженцы, конечно, не могут обладать на российском рынке такими же правами, как граждане Армении, Белоруссии, Казахстана или Киргизии.

    Пару лет назад это вопрос активно прорабатывался. Но республика еще не вступила в ВТО, что считается важным для развития международной торговли и выхода на новые рынки. Западные партнеры, похоже, прямо сказали Ташкенту, что вступление в ЕАЭС поставит крест на любых возможностях присоединиться к тем организациям, где правила игры определяют США и Евросоюз. Это еще один пример двойственного положения наших важнейших соседей в Центральной Азии. Запад уже не располагает возможностями для того, чтобы реально помогать развиваться, но может создавать серьезные неприятности.

    То, что русский язык в Ташкенте остается удобным и общепринятым способом общения, является заслугой не только значительных потоков трудовой миграции. Количество студентов из Узбекистана, обучающихся в России, составляет порядка 40 тыс. – цифра значительная и показывающая доверие к нашей системе образования. Тем более, что в отличие от Казахстана, откуда к нам едут ребята преимущественно славянского происхождения, большинство студентов из Узбекистана представляют собой «титульную» нацию. Это значит, что существенная часть наиболее активных граждан республики остается носителями русского языка и связи с российской культурой.

    Хотя есть в республике и те, кто получает образование на Западе: инженерные специальности востребованы, а подготовка в США и Европе гуманитариев вызывает у властей в Ташкенте некоторое беспокойство. Однако пока степень озабоченности тем, что с Запада проникнут разрушительные для суверенитета республики настроения, здесь невелика. Все-таки играет роль крепкое государство, построенное первым президентом независимого Узбекистана Исламом Каримовым. Почти 30 лет его правления были временем жесткого «закручивания гаек» и даже либеральные инициативы нового лидера не могут расшатать привычку к дисциплине. Она, в первую очередь, и помогает Узбекистану успешно лавировать между опасностями современной мировой политики, сохранять прочные связи с Россией, сотрудничать с Китаем, и не подставлять себя пока под удары со стороны Запада.

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