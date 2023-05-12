Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

Военно-политический кризис вокруг Украины вызывает во всех странах Центральной Азии двойственное отношение. С одной стороны их пугает наступившая глобальная нестабильность, с другой – все они извлекают из возникшей ситуации колоссальные экономические преимущества.

Настороженность здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное геополитическое положение. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан – самая крупная по численности населения республика Центральной Азии, взявшая уже несколько лет назад курс на ускоренную интеграцию в глобальную экономику. Находящийся у власти с 2015 года президент Шавкат Мирзиеев с самого начала сделал это главной задачей своего правления и проводит политику открытости. Результаты можно заметить на обывательском уровне – с каждым моим приездом в республику растет качество мобильного интернета, предоставляемого, в значительной степени, российскими операторами.

В отличие от своих соседей по региону Ташкент чувствует, что у него достаточный потенциал для того, чтобы стать лидером и наиболее привлекательным направлением для инвестиций. 2022 год стал рекордным в этом отношении: лидером выступает Россия, за ней следует Китай, постепенно начинают присматриваться страны Запада.

Но есть понимание того, что некоторые большие планы могут рухнуть, если США и Евросоюз решать серьезно наказывать Ташкент за то, что он сохраняет особые отношения с Москвой. За 2022 год объем двусторонней торговли республики с Россией вырос на 40%, резко увеличилось количество российских компаний и совместных предприятий. При этом недавно именно Узбекистан оказался в числе стран, компаниям которых Евросоюз угрожает санкциями за сотрудничество с Россией.

Тем более, что под боком Афганистан, стабильность в котором пока совсем не гарантирована, а США при желании могут направить против неугодных светских режимов свое самое разрушительное оружие – исламский радикализм. Уже сейчас некоторые наблюдатели считают, что после поражения Исламского государства* в Сирии и Ираке, Вашингтон начинает присматриваться к западным китайским провинциям и Центральной Азии, как наиболее перспективным регионам для того, чтобы вновь пустить в дело эту террористическую организацию. Главной целью будет, конечно, Китай. Однако может не поздоровиться и сравнительно стабильным центральноазиатским государствам.

При этом в Узбекистане прекрасно понимают, что Россия была и будет самым важным партнером в экономике, политике и человеческих связях. В принципе, современное положение стран Центральной Азии – это естественное тяготение к России и, одновременно, желание сохранить доступ к возможностям глобализации, существенную часть контроля за которыми пока сохраняет Запад.

Иллюзий по поводу намерений США и Европы здесь никто не испытывает. Все знают, что их способ отношений с развивающимися странами не предполагает их подтягивания до своего уровня. Судьба многих государств Африки и Латинской Америки, живущих под диктовку Мирового банка и МВФ, не оставляет места для иллюзий.

Однако Запад все еще держит руку на пульсе всех крупнейших международных финансовых организаций, рейтинговых агентств и «независимых» СМИ. Китай, Россия и другие страны БРИКС пока не создали ничего похожего по масштабам влияния. Плюс риск потенциальных угроз в адрес тех, кто отказывается жить по установленным Западом правилам. Но даже это уже не срабатывает. Сможет ли Китай, или весь БРИКС, заменить Запад в качестве крупнейшего источника ресурсов для развития, пока остается неопределенным. Государства Центральной Азии относятся к числу тех, кто воспользовался бы такой альтернативой с огромной радостью.

На уровне общественного мнения Россия – это, конечно, главный фаворит в Узбекистане, а антиамериканские настроения среди простого народа очень сильны. 9 мая в республике – государственный праздник и выходной день. Одно из любимых развлечений детворы в грандиозном Парке Победы, открытом к 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне – это забираться на модели танков и самолетов времен войны. Они выставлены там вместе с полноразмерными санитарными поездами, на которых раненых с фронта доставляли на восстановление в эту республику. Сам парк строили ударными темпами, несмотря на случившуюся в 2020 году пандемию коронавируса, и торжественно открыли 9 мая 2020 года. Центральная часть всей экспозиции, занимающей несколько гектаров – грандиозный мемориал узбекистанцам, сражавшимся и погибшим на фронте. Отдельное внимание уделено обороне Ленинграда, поскольку уважаемый в народе «брежневский» первый секретарь республики Шараф Рашидов воевал именно там.

Правительство постоянно напоминает гражданам, что Узбекистан в 1941 – 1945 годах направил на фронт около 2 млн своих жителей, из которых около 500 тыс. не вернулись – поэтому память о войне живет практически в каждой семье. Постепенно вокруг участия жителей Узбекистана в помощи эвакуированным и, особенно, потерявшим родителей детям формируется национальная память и существенная часть идентичности. Вкладом республики в общую победу над нацизмом гордятся буквально все. При этом День Победы здесь не отмечается, как военный национальный праздник, парадов и торжественных шествий нет – это, в первую очередь, день памяти и благодарности.

Отчасти такое внимание к Великой отечественной войне связано с тем, что Узбекистан сохраняет с нами широкие связи именно на уровне общества. Сейчас количество уроженцев республики, постоянно работающих в России, составляет порядка полутора миллионов. Раньше было больше, но за последние пару лет узбекских трудовых мигрантов серьезно потеснили жители Киргизии, обладающие в России большими правами. Узбекистан не торопится со вступлением в Евразийский экономический союз. И его уроженцы, конечно, не могут обладать на российском рынке такими же правами, как граждане Армении, Белоруссии, Казахстана или Киргизии.

Пару лет назад это вопрос активно прорабатывался. Но республика еще не вступила в ВТО, что считается важным для развития международной торговли и выхода на новые рынки. Западные партнеры, похоже, прямо сказали Ташкенту, что вступление в ЕАЭС поставит крест на любых возможностях присоединиться к тем организациям, где правила игры определяют США и Евросоюз. Это еще один пример двойственного положения наших важнейших соседей в Центральной Азии. Запад уже не располагает возможностями для того, чтобы реально помогать развиваться, но может создавать серьезные неприятности.

На эту тему

То, что русский язык в Ташкенте остается удобным и общепринятым способом общения, является заслугой не только значительных потоков трудовой миграции. Количество студентов из Узбекистана, обучающихся в России, составляет порядка 40 тыс. – цифра значительная и показывающая доверие к нашей системе образования. Тем более, что в отличие от Казахстана, откуда к нам едут ребята преимущественно славянского происхождения, большинство студентов из Узбекистана представляют собой «титульную» нацию. Это значит, что существенная часть наиболее активных граждан республики остается носителями русского языка и связи с российской культурой.

Хотя есть в республике и те, кто получает образование на Западе: инженерные специальности востребованы, а подготовка в США и Европе гуманитариев вызывает у властей в Ташкенте некоторое беспокойство. Однако пока степень озабоченности тем, что с Запада проникнут разрушительные для суверенитета республики настроения, здесь невелика. Все-таки играет роль крепкое государство, построенное первым президентом независимого Узбекистана Исламом Каримовым. Почти 30 лет его правления были временем жесткого «закручивания гаек» и даже либеральные инициативы нового лидера не могут расшатать привычку к дисциплине. Она, в первую очередь, и помогает Узбекистану успешно лавировать между опасностями современной мировой политики, сохранять прочные связи с Россией, сотрудничать с Китаем, и не подставлять себя пока под удары со стороны Запада.