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Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России
Геворг Мирзаян
«Путин пытался проецировать силу, однако парад в Москве лишь продемонстрировал его изоляцию». С таким заголовком CNN выпустила статью о прошедшем в российской столице праздновании Дня Победы. Мол, в Киев в этот день приехала аж сама председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а Москву посетила лишь какая-то горстка лидеров стран постсоветского пространства.
Кто-то, наверное, с этим тезисом согласится. Да, горстка лидеров собралась внушительная. Президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Однако для согласных с тезисом CNN главный евробюрократ (а точнее, американская смотрящая за порядком в европейской тюрьме народов) куда важнее и статусней, чем лидеры национальных постсоветских государств. Просто потому, что она из просвещенной Европы, а они непонятно откуда. Однако с подобной расстановкой приоритетов не согласятся очень многие – и прежде всего сами американцы. Вопреки пропаганде CNN они понимают, насколько серьезным ударом для западных позиций стал этот коллективный вояж в Москву.
Дело в том, что Запад вот уже год как пытается сколотить некий конструкт глобальной изоляции России. Не только ради продвижения политических штампов – изоляция должна была стать важной составной частью западной санкционной политики. Лишить Москву возможностей покупать оборудование, станки, высокотехнологичную продукцию из-за рубежа. Ослабить российские возможности в рамках идущей на Украине войны на истощение.
И с этой точки зрения для Запада было крайне важно подключить к этой изоляции не только большие государства (ту же Индию), но и соседние с РФ страны. Имеющие границу с Россией, а значит, обладающие логистическими возможностями для поставки в РФ санкционных товаров.
Понятно, что речь идет не о Китае – Пекин жизненно заинтересован в успехе России на Украине, а также весьма силен для того, чтобы противостоять давлению Запада. В МИД КНР уже пригрозили контрмерами в случае, если та же Европа будет вводить санкции против китайских компаний из-за их предполагаемого сотрудничества с российскими партнерами.
А вот страны постсоветского пространства такими возможностями не обладают – их политические и экономические ресурсы на порядок слабее, чем китайские. Именно поэтому в последние месяцы США и Европа предприняли такие усилия для обработки российских соседей – как в рамках групповой терапии (например, в ходе визита Энтони Блинкена в Среднюю Азию), так и посредством частных и двусторонних разговоров. Убеждали их обещаниями инвестиций, угрожали перспективами санкций – наконец, банально пугали тем, что в случае успеха на Украине Москва продолжит собирать российские земли и возьмется за ограничение суверенитетов постсоветских государств.
И казалось бы, эта стратегия оказалась успешной – СМИ были полны сообщений о том, что соседи (все, кроме Александра Лукашенко) один за другим отказываются от какой-то поддержки России. Воздерживаются на голосованиях в международных организациях (наподобие ООН), публично выражают готовность соблюдать американские санкции. И даже, как в случае с Арменией, собираются отправить войска на натовские учения.
Почему же тогда все они приехали? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они (ну или большинство из них) присоединяться не намерены.
Версий несколько. Одни говорят, что постсоветских лидеров настойчиво попросил Китай – протянув тем самым Москве руку дипломатической помощи. Отказать сразу двум великим державам – тем более соседям, тем более крупнейшим торговым партнерам – никто из стран региона не смог. Другие уверяют, что китайская помощь тут не понадобилась. Что страны постсоветского пространства наконец-то определились. И заняли как минимум невраждебную, а как максимум партнерскую линию в отношении Москвы.
И что же их на это подвигло? Что заставило отказаться от многовекторности, которую уже многие рассматривали как прикрытие для разворота на Запад?
Возможно, американцы передавили? По слухам, в ходе своего визита в Среднюю Азию Энтони Блинкен уж очень жестко разговаривал с местными президентами – вплоть до того, что угрожал им поддержкой местной «демократической оппозиции». Москва же, напомним, во внутренние дела соседей принципиально не вмешивается.
Возможно, лидеры стран постсоветского пространства внимательно посмотрели на происходящее и поняли, что перевес в конфликте – на стороне России. Страны, которая не сломалась под санкциями, которая разворачивает военное производство, чье общество настроено воевать до победного конца – в отличие от западного, где ширятся антивоенные протесты и растет непонимание того, зачем вообще они поддерживают киевский режим.
А возможно, до наших постсоветских партнеров наконец-то дошел смысл фразы Александра Лукашенко о том, что если Россия рухнет, то место всех стран СНГ (белорусский лидер, конечно, говорил об ОДКБ – но тут можно сказать и обо всех соседях РФ) под российскими обломками. Как верно отметил Владимир Путин, для России этот конфликт носит экзистенциальный характер, а значит, никто из них не переживет того хаоса, который начнется на постсоветском пространстве в случае российского поражения в СВО на Украине.
В любом случае для Москвы визит соседей – большая победа. Нам не нужна фон дер Ляйен – в доктрине российской внешней политики ясно написано, что мы не видим в ближайшей перспективе каких-то серьезных шансов на нормализацию отношений с западными странами. А если она и произойдет, то именно со странами, а не с евробюрократами. Постсоветское же пространство как было, так и остается зоной наших жизненных интересов.