Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России

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10 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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Где в России растут зарплаты быстрее всего

Дефицит кадров способствует росту зарплат в России Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российский рынок труда переживает колоссальные изменения. Некоторые виды бизнеса столкнулись с трудностями, но для целых отраслей и санкции, и даже СВО принесли их сотрудникам значительное повышение зарплат. Какие специалисты, за какие деньги и почему востребованы в России прямо сейчас? Подробности...
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Спецслужбы России перехитрили украинских охотников на «русский АВАКС»

ФСБ предотвратили диверсию на аэродроме базирования самолетов-разведчиков А-50 Maxim Maksimov/wikipedia.org
Украинские диверсанты предприняли попытку теракта против одного из важнейших самолетов ВКС России – и она была успешно пресечена. «Наши спецслужбы здорово отработали», – заявляют эксперты. Почему самолет А-50 играет столь серьезную роль в проводимой на Украине спецоперации и как ФСБ удалось вскрыть диверсию ВСУ? Подробности...
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«Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

Жорж Коваль времен работы в нелегальной разведке Экспозиция Музейно-выставочного центра им В.И. Клипеля
Советский разведчик, работавший изнутри Манхэттенского проекта и раздобывший для СССР секреты атомной программы США. Человек с первых страниц романа Солженицына. Скромный доцент МХТИ, посмертно удостоенный звания Героя России. Родился в Америке, приехал в СССР. День Победы – прекрасный повод вспомнить о жизни и подвиге Жоржа Коваля (1913–2006), агента ГРУ под оперативным псевдонимом «Дельмар». Подробности...
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Российские ЧВК окончательно допекли Францию

Российские добровольцы стали костью в горле для Франции Виктор Антонюк/РИА Новости
Франция решилась на очередной антироссийский жест - парламент страны потребовал признать ЧВК под названием «Группа Вагнера» террористической организацией. Французские власти признают, что это имеет прежде всего символический, а не практический смысл. Однако у французов есть и весьма корыстные интересы противодействовать российским добровольцам. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены. Подробности...

Мы обречены бороться с бесконечной бучей

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
В Сети и в жизни – две параллельные реальности. И происходящее на Украине – война таких реальностей. Где понимание происходящего приходит, только когда видишь лично трупы в воронке от взрыва и свежие могилы у дома. Подробности...
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Если прогнемся, не будет ни Дня Победы, ни русских

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
В День Победы мы должны особенно отчетливо понимать, что это день, которого может не быть, если мы проиграем. Не будет нам даже «дня Европы», как мечтают тбилисские релоканты и рижская общественность со светлыми лицами. Подробности...
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Пора порвать с Польшей

Обсуждение: 4 комментария

Карл III доразвалит Британскую империю

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У Зеленского придумали идеологию для России

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    10 мая 2023, 11:10

    «Путин пытался проецировать силу, однако парад в Москве лишь продемонстрировал его изоляцию». С таким заголовком CNN выпустила статью о прошедшем в российской столице праздновании Дня Победы. Мол, в Киев в этот день приехала аж сама председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а Москву посетила лишь какая-то горстка лидеров стран постсоветского пространства.

    Кто-то, наверное, с этим тезисом согласится. Да, горстка лидеров собралась внушительная. Президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Однако для согласных с тезисом CNN главный евробюрократ (а точнее, американская смотрящая за порядком в европейской тюрьме народов) куда важнее и статусней, чем лидеры национальных постсоветских государств. Просто потому, что она из просвещенной Европы, а они непонятно откуда. Однако с подобной расстановкой приоритетов не согласятся очень многие – и прежде всего сами американцы. Вопреки пропаганде CNN они понимают, насколько серьезным ударом для западных позиций стал этот коллективный вояж в Москву.

    Дело в том, что Запад вот уже год как пытается сколотить некий конструкт глобальной изоляции России. Не только ради продвижения политических штампов – изоляция должна была стать важной составной частью западной санкционной политики. Лишить Москву возможностей покупать оборудование, станки, высокотехнологичную продукцию из-за рубежа. Ослабить российские возможности в рамках идущей на Украине войны на истощение.

    И с этой точки зрения для Запада было крайне важно подключить к этой изоляции не только большие государства (ту же Индию), но и соседние с РФ страны. Имеющие границу с Россией, а значит, обладающие логистическими возможностями для поставки в РФ санкционных товаров.

    Понятно, что речь идет не о Китае – Пекин жизненно заинтересован в успехе России на Украине, а также весьма силен для того, чтобы противостоять давлению Запада. В МИД КНР уже пригрозили контрмерами в случае, если та же Европа будет вводить санкции против китайских компаний из-за их предполагаемого сотрудничества с российскими партнерами.

    Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    А вот страны постсоветского пространства такими возможностями не обладают – их политические и экономические ресурсы на порядок слабее, чем китайские. Именно поэтому в последние месяцы США и Европа предприняли такие усилия для обработки российских соседей – как в рамках групповой терапии (например, в ходе визита Энтони Блинкена в Среднюю Азию), так и посредством частных и двусторонних разговоров. Убеждали их обещаниями инвестиций, угрожали перспективами санкций – наконец, банально пугали тем, что в случае успеха на Украине Москва продолжит собирать российские земли и возьмется за ограничение суверенитетов постсоветских государств.

    И казалось бы, эта стратегия оказалась успешной – СМИ были полны сообщений о том, что соседи (все, кроме Александра Лукашенко) один за другим отказываются от какой-то поддержки России. Воздерживаются на голосованиях в международных организациях (наподобие ООН), публично выражают готовность соблюдать американские санкции. И даже, как в случае с Арменией, собираются отправить войска на натовские учения.

    Почему же тогда все они приехали? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они (ну или большинство из них) присоединяться не намерены.

    Версий несколько. Одни говорят, что постсоветских лидеров настойчиво попросил Китай – протянув тем самым Москве руку дипломатической помощи. Отказать сразу двум великим державам – тем более соседям, тем более крупнейшим торговым партнерам – никто из стран региона не смог. Другие уверяют, что китайская помощь тут не понадобилась. Что страны постсоветского пространства наконец-то определились. И заняли как минимум невраждебную, а как максимум партнерскую линию в отношении Москвы.

    И что же их на это подвигло? Что заставило отказаться от многовекторности, которую уже многие рассматривали как прикрытие для разворота на Запад?

    Возможно, американцы передавили? По слухам, в ходе своего визита в Среднюю Азию Энтони Блинкен уж очень жестко разговаривал с местными президентами – вплоть до того, что угрожал им поддержкой местной «демократической оппозиции». Москва же, напомним, во внутренние дела соседей принципиально не вмешивается. 

    Возможно, лидеры стран постсоветского пространства внимательно посмотрели на происходящее и поняли, что перевес в конфликте – на стороне России. Страны, которая не сломалась под санкциями, которая разворачивает военное производство, чье общество настроено воевать до победного конца – в отличие от западного, где ширятся антивоенные протесты и растет непонимание того, зачем вообще они поддерживают киевский режим.

    А возможно, до наших постсоветских партнеров наконец-то дошел смысл фразы Александра Лукашенко о том, что если Россия рухнет, то место всех стран СНГ (белорусский лидер, конечно, говорил об ОДКБ – но тут можно сказать и обо всех соседях РФ) под российскими обломками. Как верно отметил Владимир Путин, для России этот конфликт носит экзистенциальный характер, а значит, никто из них не переживет того хаоса, который начнется на постсоветском пространстве в случае российского поражения в СВО на Украине.

    В любом случае для Москвы визит соседей – большая победа. Нам не нужна фон дер Ляйен – в доктрине российской внешней политики ясно написано, что мы не видим в ближайшей перспективе каких-то серьезных шансов на нормализацию отношений с западными странами. А если она и произойдет, то именно со странами, а не с евробюрократами. Постсоветское же пространство как было, так и остается зоной наших жизненных интересов. 

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