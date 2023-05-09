Путин подчеркнул значимость приезда лидеров стран СНГ на парад в Москве

Приезд лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков, заявил президент России Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади.

«Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков, они вместе сражались и вместе победили, все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом», – приводит его слова РИА «Новости».

«Для нас в России память о защитниках Отечества священна, мы храним ее в наших сердцах, отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств, помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом», – сказал глава государства.

Он убежден, что «опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой – это бесценное наследие, прочная основа именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов», передает ТАСС.

Путин отметил, что украинский народ стал заложником произошедшего в стране государственного переворота и планов Запада. Это и является причиной нынешней катастрофы на Украине, сказал российский лидер, отметив, что ряд стран хочет задушить любые суверенные центры развития.

«Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов», – сказал Путин.

Те, кто готовил новый поход на Россию, занимаются реваншизмом, сказал Путин. Он напомнил, что на Западе уничтожают мемориалы и создают культ нацизма. Глава государства подчеркнул, что это надругательство также является преступлением.

В Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы съехались президенты бывших республик Советского Союза, что в очередной раз опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне находятся премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Перед началом парада Владимир Путин в Гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях.

В преддверии праздника Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания, в которых отметил, что 9 мая воздается дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи подвиги помогли сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.