Сенатор Долгов: Парад Победы стал символом преемственности поколений в России

Сенатор Долгов: Россия, в отличие от Украины, сохраняет и ценит память о своих предках

Россия, как и во времена Второй мировой войны, вынуждена противостоять нацизму и коллективному Западу. Нам важно не допустить искажения истории. А именно это сейчас пытается сделать Украина, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя мероприятия, проходящие в России в честь Дня Победы.

«День Победы остается священным и самым главным праздником для нашего народа. О его ценности говорил в своей речи на параде Владимир Путин. Так, президент указал на преемственность времен и эпох: сегодня, как и в 1941 году, Россия противостоит нацизму, силам зла, коллективному Западу, который пытается опять распространить господство на весь мир», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

По его мнению, президент в выступлении расставил четкие акценты: подчеркнул значимость праздника и заявил о недопустимости переписывания истории. По оценке сенатора, парад был «очень емким и правильным».

«Мы видели и наших бойцов из зоны СВО, и великолепное оружие, в том числе и некоторые современные виды. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, не оставляют никаких сомнений в том, что победа вновь будет за нами», – добавил собеседник, указав, что в мероприятиях к 9 Мая активное участие приняла и молодежь. «Это очень правильно. Это гарантия того, что героические традиции будут продолжены, наследие будет передаваться из поколения в поколение», – подчеркнул он.

В сохранении исторической памяти нашей страны огромное значение играет акция «Бессмертный полк», считает сенатор. «Это поистине народная инициатива, которая спустя время стала наднациональной. За 11 лет существования она приобрела и новые форматы, что не менее важно», – полагает собеседник.

Парламентарий положительно отнесся к возможности участвовать в акции в онлайн-формате и клеить фотографии родственников-участников ВОВ на стекла автомобилей. «Уверен, что дистанционные форматы должны развиваться – это дает возможность максимальному числу принять участие в акции. Я сторонник того, что все форматы должны существовать. Ну а сама память не должна быть приурочена лишь ко Дню Победы. Помнить важно всегда», – добавил сенатор.

«Это очень важно как для сплочения нашего народа, воспитания молодежи, так и в качестве сигнала вовне, тем, кто пытается отменить День Победы», – констатировал Долгов. Он также отметил, что немаловажную роль в популярности «Бессмертного полка» сыграл лично президент Владимир Путин, который отмечал, что история страны начинается с истории каждой семьи.



Долгов также обратил внимание на то, что пока в России чествуют память погибших во Второй мировой войне, президент Украины Владимир Зеленский фактически отменил празднование 9 Мая на территории подконтрольной ему части Украины. «Сейчас Зеленский пытается переписать, а затем и вовсе забыть историю. Пусть тренируется ставить свою подпись, потому что следующим документом станет акт о капитуляции. Это вопрос времени», – заявил сенатор.

Долгов выразил уверенность, что «очень скоро все, кому сегодня не дают праздновать Великую Победу над нацизмом, получат возможность вновь это делать свободно». По мнению сенатора, в этих странах праздник вновь станет государственным. Ситуация изменится после того, как мы победим, убежден он.

Утром в Москве состоялся парад по случаю Дня Победы. Для участия в торжественных мероприятиях собрались руководители бывших республик Советского Союза. В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне присутствовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Принимая военный парад на Красной площади в Москве, Владимир Путин выступил с речью. В ней он отметил, что против России вновь развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.

Цель тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, заключается в том, чтобы добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития, сказал российский лидер.

Для России, подчеркнул президент, нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Наша страна, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным и стабильным

При этом российский лидер акцентировал, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Западные элиты, указал он, «по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество». Они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство».