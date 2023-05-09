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Сенатор Долгов: Парад Победы стал символом преемственности поколений в России
Сенатор Долгов: Россия, в отличие от Украины, сохраняет и ценит память о своих предках
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Россия, как и во времена Второй мировой войны, вынуждена противостоять нацизму и коллективному Западу. Нам важно не допустить искажения истории. А именно это сейчас пытается сделать Украина, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя мероприятия, проходящие в России в честь Дня Победы.
«День Победы остается священным и самым главным праздником для нашего народа. О его ценности говорил в своей речи на параде Владимир Путин. Так, президент указал на преемственность времен и эпох: сегодня, как и в 1941 году, Россия противостоит нацизму, силам зла, коллективному Западу, который пытается опять распространить господство на весь мир», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
По его мнению, президент в выступлении расставил четкие акценты: подчеркнул значимость праздника и заявил о недопустимости переписывания истории. По оценке сенатора, парад был «очень емким и правильным».
«Мы видели и наших бойцов из зоны СВО, и великолепное оружие, в том числе и некоторые современные виды. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, не оставляют никаких сомнений в том, что победа вновь будет за нами», – добавил собеседник, указав, что в мероприятиях к 9 Мая активное участие приняла и молодежь. «Это очень правильно. Это гарантия того, что героические традиции будут продолжены, наследие будет передаваться из поколения в поколение», – подчеркнул он.
В сохранении исторической памяти нашей страны огромное значение играет акция «Бессмертный полк», считает сенатор. «Это поистине народная инициатива, которая спустя время стала наднациональной. За 11 лет существования она приобрела и новые форматы, что не менее важно», – полагает собеседник.
Парламентарий положительно отнесся к возможности участвовать в акции в онлайн-формате и клеить фотографии родственников-участников ВОВ на стекла автомобилей. «Уверен, что дистанционные форматы должны развиваться – это дает возможность максимальному числу принять участие в акции. Я сторонник того, что все форматы должны существовать. Ну а сама память не должна быть приурочена лишь ко Дню Победы. Помнить важно всегда», – добавил сенатор.
«Это очень важно как для сплочения нашего народа, воспитания молодежи, так и в качестве сигнала вовне, тем, кто пытается отменить День Победы», – констатировал Долгов. Он также отметил, что немаловажную роль в популярности «Бессмертного полка» сыграл лично президент Владимир Путин, который отмечал, что история страны начинается с истории каждой семьи.
Долгов также обратил внимание на то, что пока в России чествуют память погибших во Второй мировой войне, президент Украины Владимир Зеленский фактически отменил празднование 9 Мая на территории подконтрольной ему части Украины. «Сейчас Зеленский пытается переписать, а затем и вовсе забыть историю. Пусть тренируется ставить свою подпись, потому что следующим документом станет акт о капитуляции. Это вопрос времени», – заявил сенатор.
Долгов выразил уверенность, что «очень скоро все, кому сегодня не дают праздновать Великую Победу над нацизмом, получат возможность вновь это делать свободно». По мнению сенатора, в этих странах праздник вновь станет государственным. Ситуация изменится после того, как мы победим, убежден он.
Утром в Москве состоялся парад по случаю Дня Победы. Для участия в торжественных мероприятиях собрались руководители бывших республик Советского Союза. В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне присутствовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Принимая военный парад на Красной площади в Москве, Владимир Путин выступил с речью. В ней он отметил, что против России вновь развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.
Цель тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, заключается в том, чтобы добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития, сказал российский лидер.
Для России, подчеркнул президент, нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Наша страна, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным и стабильным
При этом российский лидер акцентировал, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Западные элиты, указал он, «по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество». Они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство».
Стало известно, кто находится рядом с Путиным на параде Победы
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Традиционно на парад Победы на Красной площади приглашены ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, например, на центральной трибуне, рядом с президентом России Владимиром Путиным, находится Геннадий Зайцев.
Зайцев является советским и российским сотрудником органов государственной безопасности, командиром Группы «А» («Альфа») в 1978-1988 и 1992-1995 годах, сообщает ТАСС.
Также рядом с Путиным находится полковник Юрий Двойкин, он участвовал в ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины.
Кроме того, на трибуне в первом ряду Галина Бельцова, единственная ныне живущая в мире женщина – штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2; Константин Федотов – участник штурма Берлина и боец, воевавший в составе 2-го Белорусского фронта; Спартак Сычев – полковник юстиции, участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Польши и Праги; Вера Панова – во время войны она была телефонисткой и санинструктором.
В другой части центральной трибуны находятся другие ветераны. Всего центральная трибуна рассчитана на 150 мест.
Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве.
Блогеры обратили внимание на дронобои на защите парада Победы
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Безопасность парада Победы на Красной площади в Москве обеспечивали снайперы, занявшие позиции на крышах по периметру, а также силовики с «дронобоями». На это обратили внимание СМИ и Telegram-каналы.
В различных Telegram-каналах появились фотографии с Красной площади, где во вторник прошел парад Победы.
Напомним, в начале мая сообщалось, что киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России. При этом в графике президента Владимира Путина изменений не последовало. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться.
Во вторник на Красной площади в Москве состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью, президент заявил, что против России развязана война, и выразил уверенность, что России удастся справиться с этим.
Очевидцы рассказали об атмосфере на Украине в День Победы
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День Победы на Украине обычный рабочий день, на улицах Киева большой поток машин, люди едут по своим делам, ощущения праздника нет, поделились очевидцы.
Как сообщает ТАСС, в условиях военного положения действие Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней приостановлено. В 2022 году 9 мая также был рабочим днем, но ранее это был выходной.
Собеседники агентства рассказали, что ощущения праздника нет, они поздравляют только тех, кто разделяет их взгляды.
При этом украинские СМИ сообщают, что жители Киева несут цветы в парк Славы к Вечному огню.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Путин: Против России развязана война
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Против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим, заявил президент Владимир Путин, принимая военный парад в День Победы на Красной площади в Москве.
Российский лидер отметил, что сегодня цивилизация находится на переломном рубеже, передает ТАСС.
Цель тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, заключается в том, чтобы добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития, сказал российский лидер.
Для России, подчеркнул президент, нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Наша страна, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным и стабильным, передает РИА «Новости» слова главы государства.
При этом российский лидер подчеркнул, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Западные элиты, указал он, «по-прежнему твердят о свое исключительности, стравливают людей и раскалывают общество». Они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство».
«С Днем Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма», – сказал Путин.
В Москве для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы собрались руководители бывших республик Советского Союза. В очередной раз это опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне находятся премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Перед началом парада Владимир Путин в Гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях.
В преддверии праздника Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания, в которых отметил, что 9 мая воздается дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи подвиги помогли сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам
Посол Антонов сообщил об угрозах властей США аннулировать паспорта пожелавшим посетить Москву ветеранам Второй мировой войны
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Власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов указал, что власти США второй год подряд срывают поездку американских ветеранов на парад Победы, оказывая на них «беспрецедентное давление». В частности, ветеранов «запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию» и «обнять своих братьев по оружию», передает ТАСС.
Как заявил Антонов, Россия гордится вкладом американских фронтовиков «в общую Победу». Он выразил уверенность, что американским властям не удастся разрушить «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны». «Считаем своим долгом защищать правду о героях», – заявил он.
Антонов указал на «всплеск русофобии в США накануне» празднования Дня Победы, американские власти сами «стараются раздуть истерию». В Вашингтоне пытаются игнорировать «решающий вклад Красной армии в разгром фашизма», исключить СССР «из числа победителей», при этом «незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», сказал он.
По словам Антонова, на всех мероприятиях в США «гость номер один – посол Украины от режима Зеленского», который «взращивает бандеровцев». Антонов счел это «глумление над историей и здравым смыслом».
«Бросается в глаза игнорирование местной прессой Дня Победы. Видимо, неудобно отмечать дату, поскольку не обойтись без упоминания самоотверженного подвига Красной армии», – заявил он.
Также Антонов указал, что «русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне». По его словам, были «взломаны двери, разбиты окна, осквернены иконы, закрашены фрески», а также «разгромлены многие места упокоения русских верующих».
Он призвал власти США «одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».
Напомним, тем временем в Берлине запретили демонстрацию флагов России и СССР 9 мая у советских мемориалов.
На параде Победы в Москве показали новейшие бронеавтомобили
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На параде Победы в Москве 9 мая 2023 года впервые продемонстрировали образцы защищенного специального транспортного средства на базе автомобиля «КамАЗ», а также новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак».
Специальное транспортное средство на базе автомобиля «КамАЗ», как объяснили во время трансляции парада (после 42-й минуты), предназначено для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций. Колонну возглавлял майор Евгений Норин.
Кроме того, на парад вышли новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак», оборудованная обитаемой башней с пулеметом. Машины впервые принимали участие в составе механизированной колонны парада Победы. Они выехали на площадь после танков Т-34, который считается символом Победы и по традиции открывает парад, передает ТАСС.
Также по Красной площади проехал бронеавтомобиль для спецподразделений «Тигр-М», вооруженный гранатометом и пулеметом, и бронетранспортер БТР-82А.
В этом году в составе сводной парадной колонны по главной площади страны проходит более 100 единиц техники, часть которой задействована в ходе спецоперации на Украине.
Во вторник на Красной площади в Москве проходит военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствует на параде с иностранными гостями. Выступая с речью на Красной площади, Путин заявил, что против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.
Суд в Берлине отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 мая
Высший административный суд Берлина отменил постановление суда первой инстанции, который разрешил флаги России и СССР у советских мемориалов в Берлине 9 мая.
Суд счел жалобу полиции обоснованной, и решил отменить разрешение на демонстрацию флага России и СССР, а также георгиевской ленты на мемориалах советским воинам в Берлине, передает РИА «Новости».
Ранее Административный суд Берлина разрешил демонстрацию украинского флага. Затем появилось сообщение, что аналогичное решение было принято и в отношении флага России. Однако полиция Берлина обжаловала это решение в Высшем административном суде.
В Австрии осквернили советское захоронение
Посольство России: Вандалы осквернили советское захоронение в австрийском Эбензее
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Советское воинское захоронение осквернено в австрийском городе Эбензее (земля Нижняя Австрия), сообщило российское посольство в Вене.
В сообщении, опубликованном диппредставительством в Telegram, говорится, что вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, которые отдали свои жизни за освобождение Австрии от нацизма.
Особо циничным, подчеркивает посольство, является то, что это подлое преступление было совершено во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Дипломаты пообещали проинформировать об этом местные власти и направить в МИД Австрии ноту протеста, потребовав принять меры с целью установления обстоятельств произошедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности мемориала.
Ранее во вторник мемориальное кладбище советских воинов осквернили в Варшаве. Российскому послу Сергею Андрееву, прибывшему 9 мая на кладбище, чтобы возложить цветы, преградила путь толпа агрессивных людей.
Песков рассказал о планах Путина и глав государств СНГ на День Победы
Песков: Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным
Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата, также запланирован неформальный завтрак, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, парад Победы начнется в 10 утра, где выступит президент России, говорится в Telegram-канале Павла Зарубина.
Пресс-секретарь президента заявил, что главы иностранных государств будут на трибуне вместе с Путиным. Далее будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, также у гостей запланирован неформальный завтрак с российским лидером.
Ранее почти все президенты стран СНГ прибыли в Москву.
Напомним, Дмитрий Песков сообщил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать.
Лукашенко прибыл в Москву
Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.
Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт подтвердила, что Лукашенко прилетел в Москву, передает РИА «Новости».
Предполагается, что президент Белоруссии будет участвовать праздновании Дня Победы в Москве, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом.
Также в праздничных мероприятиях примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров.
Путин встретил приехавших на парад Победы лидеров стран СНГ
Президент России Владимир Путин в Кремле встретил лидеров стран СНГ, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.
В Кремль уже приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, а также главы Белоруссии, Киргизии и Таджикистана – Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, передает РИА «Новости».
После этого верховный главнокомандующий прибыл на Красную площадь, где в настоящее время проходит парад. Глава государства традиционно примет парад и выступит с речью, детали которой в Кремле заранее раскрывать не стали.
Руководители стран СНГ наблюдают за прохождением войск с трибуны вместе с российским лидером. После парада лидеры, как ожидается, возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем у них запланирован неформальный завтрак, передает ТАСС.
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В Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы съехались президенты бывших республик Советского Союза, что в очередной раз опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом.
По данным журналистов Кремлевского пула, в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
В преддверии праздника президент Владимир Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания. «В этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли», – говорилось в обращении российского лидера.
Празднование Дня Победы началось в России
Празднование Дня Победы началось в Петропавловске-Камчатском
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В России началось празднование Дня Победы, в Петропавловске-Камчатском состоялся торжественный парад, сообщают информационные агентства.
Празднование в Петропавловске-Камчатском началось в 10.00 (1.00 мск). В параде Победы приняли участие колонны личного состава парадных расчетов. Работает выставка военной техники и атрибутики. Открыт пункт отбора на военную службу по контракту, передает ТАСС.
С 11.00 (2.00 мск) начинаются концертная программа, игры и театрализованные представления для детей, а также легкоатлетический пробег «Эстафета мира – 2023», в которой принимают участие «школьники, студенты, военнослужащие, представители молодежных, общественных организаций, трудовых коллективов, все желающие жители и гости краевого центра», сообщают местные власти.
В 20.00 (11.00 мск) состоится концерт, который завершится праздничным салютом.
Чукотка также начинает праздновать День Победы одним из первых регионов России – торжественные мероприятия, парад и возложение цветов начнутся в Анадыре в 12.00 (3.00 мск). Весь день будет транслироваться видеоряд «Бессмертного полка». В 22.30 (13.30 мск) состоится салют.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, президент Владимир Путин на нем будет присутствовать. Главы иностранных государств будут на трибуне вместе с Путиным.
Путин: Россия сплотилась для поддержки героев СВО
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Президент Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади заявил, что вся страна сплотилась для поддержки героев СВО, «все готовы помочь» и молятся о них.
Он отметил, что от участников СВО зависит будущее российской государственности. Путин добавил, что сейчас нет важнее дела, чем ратная работа участников СВО, Россия гордится всеми участниками СВО, передает ТАСС.
«Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились священными. Мы гордимся участниками СВО, всеми, кто сражается на передовой. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев, все готовы помочь, молятся о вас», – заявил Путин.
Также президент поприветствовал на параде Победы участников СВО, отметив, что нет ничего крепче и мощнее нашего единства и любви к Родине.
Путин завершил свою речь провозглашением «Ура» за Россию, ее доблестные вооруженные силы и за победу.
Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве.
Жители Таллина усыпали цветами «Бронзового солдата»
Postimees сообщила о возложении цветов к подножию «Бронзового солдата» жителями Таллина
В Таллине жители проводят возложение цветов к подножию памятника советскому воину-освободителю («Бронзовый солдат»), это происходит на фоне запрета властей Эстонии отмечать День Победы с российской и советской символикой, пишут СМИ.
За посетителями мемориала наблюдают камеры слежения, неподалеку стоят машины службы безопасности Военного кладбища, передает ТАСС со ссылкой на Postimees.
Издание публикует фото, на которых виден усыпанный цветами постамент памятника.
ERR сообщает, что в российском Ивангороде монтируют экран, на котором будут показывать трансляцию по случаю Дня Победы для жителей Нарвы.
Напомним, эстонская полиция пригрозила жестко реагировать на демонстрацию «враждебной символики». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.
Стало известно о решении Бердымухамедова приехать на парад Победы в Москву
Дипломатический источник сообщил о решении Бердымухамедова приехать на парад Победы в Москву
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял российское приглашение и прибудет на парад Победы в Москву, сообщил дипломатический источник.
Как сообщил источник ТАСС, Бердымухамедов прибудет в российскую столицу «к утру» вторника.
Напомним, в Москву уже прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров, а также глава правительства Армении Никол Пашинян. Кроме того, ожидается визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона.