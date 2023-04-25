США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России

Дробницкий объяснил давление США на Украину вокруг контрнаступления

Дробницкий: Белый дом придумал контрнаступление ВСУ и не может от него отказаться

Администрация Байдена по инерции требует от украинцев перехода в контрнаступление, потому что Белый дом придумал эту идею и теперь не может от нее отказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сообщили, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ и «решающей победой».

«Публикации в западных СМИ об увязке гарантий военной помощи с успехом контрнаступления ВСУ и «решающей победой» – это в большей степени интерпретации журналистов. Те, в свою очередь, действуют в общей логике поступков американской администрации и ее чиновников», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Журналисты анализируют риторику Белого дома перед выводом войск из Афганистана и накладывают свои выводы на украинский конфликт, потому что для них Украина и Афганистан – это почти одно и то же, и одинаково далеко. И на основе этого они пишут то, что якобы говорят в администрации Байдена», – отметил он.

«При этом тема с контрнаступлением была создана и разогнана непосредственно Белым домом. Из недр байденовской администрации она была спущена в офис Зеленского и масштабирована до невероятных размеров. А теперь от нее никуда не денешься, не отвертишься, тему нужно как-то отыгрывать и в США, и на Украине», – считает политолог.

«И в этой связи, когда журналистам нужна передовица по Украине, они берут тему, которая на слуху – контрнаступление. Продолжают это как-то домысливать, докручивать, добавляя анализ поведения американских властей в других конфликтах», – добавил собеседник.

«Параллельно с этим расходы на Украину все больше раздражают республиканцев. Но администрация Байдена не может им честно ответить на вопрос о перспективах конфликта. Поэтому чиновники и СМИ как бы говорят: украинцы должны проявить волю к защите демократии, перейти в контрнаступление и добиться решительной победы. Если этого не произойдет – тогда Байден скажет то же самое, что он говорил афганцам, которые не оправдали возложенных на них надежд», – заключил Дробницкий.

Ранее, как сообщает издание Politico, представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Штаты будут готовы предоставить Украине на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления ВСУ.

Как сообщают источники газеты, ряд американских чиновников полагают, что российские войска настолько закрепились на территории четырех новых регионов РФ, что любые атаки, предпринятые офисом Зеленского, не превратятся в «очевидную победу». В этом случае Украина рискует потерять поддержку США.

Скепсис в отношении продвижения ВСУ выражает и издание The New York Times. Как сообщает газета, если офис Зеленского не сможет предоставить Вашингтону внушительные результаты на поле боя, то поддержка ВСУ со стороны Запада может ослабнуть. Авторы материала подчеркивают, что США и ЕС испытывают нехватку боеприпасов, а самостоятельно страна не сможет обеспечить необходимые военные затраты.

В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление страны в альянс сейчас не является частью дискуссии организации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД