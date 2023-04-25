США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России

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25 апреля, вторник | Последнее обновление — 16:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов
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25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось.
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Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой.
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Добивая свой седьмой десяток, провинциальная звезда Вайкуле может нести что угодно. Старость не радость. Особенно если и в молодости большим умом не отличалась.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России
Помощник главы Минфина США Розенберг пригрозила Казахстану о санкциях за помощь России
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Соединенные Штаты предупредили Казахстан о возможных рисках применения вторичных санкций за оказание помощи России в избегании наложенных на нее ограничений, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.
По ее словам, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с российскими представителями, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минэнергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что правительство ожидает справедливой цены российского газа, которым планируется снабжать северные и восточные регионы республики.
В МИД России высказались за перенос штаб-квартиры ООН
Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Отмечается, что некоторые государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк.
Он рассказал, что многие имеют в Нью-Йорке недвижимость, поэтому тяжело содержать два представительства, передает ТАСС.
Вопрос переноса штаб-квартиры требует больше финансово-экономических размышлений, добавил Ильичев.
Ранее сообщалось, что журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
Лавров напомнил о призывах Байдена бомбить Сербию
Лавров напомнил о призывах президента США Байдена бомбить Сербию
Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды, хотя действующий президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом заявил глава российского МИД на заседании Совбеза ООН, где выступает в качестве председателя, передает ФАН.
Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России.
Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
Лавров дал совет западному меньшинству
Лавров: Западному меньшинству следовало бы уважать других членов мирового сообщества
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал западному меньшинству не говорить от имени всего человечества, вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.
Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, подчеркнул, что «никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», передает РИА «Новости».
Вести себя нужно прилично, посоветовал Лавров, призвав Запад уважать всех членов международного сообщества.
Министр заявил также, что США, отчаянно пытаясь утвердить свое господство через наказание непослушных, пошли на разрушение глобализации, которую годами провозглашали высшим благом для всего человечества.
Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад, продолжил глава российского внешнеполитического ведомства, задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно найти оправдание нелегитимным шагам в отношении тех, кто отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда» и выстраивает свою политику в соответствии с международным правом.
Лавров подчеркнул, что черные списки составляются по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Кроме того, Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.
В Казахстане призвали к справедливой цене на российский газ
В Казахстане призвали установить справедливую цену на российский газ
Правительство Казахстана ожидает справедливой цены российского газа, которым планируется снабжать северные и восточные регионы республики, сообщил глава Минэнергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
По его словам, в республике надеются, что корпорация «Газпром» и российские власти будут устанавливать справедливую цену, ввиду дружеских взаимоотношений с Казахстаном и с Белоруссией, передает ТАСС.
Саткалиев также отметил, что при ценообразовании будут учитываться факторы стратегического партнерства между странами, в частности, экономические параметры.
Ранее Газпром опроверг информацию о дешевом газе для Казахстана.
Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз
Замглавы МИД Рябков: РФ устроит США демарш из-за невыдачи российским журналистам американских виз для работы в СБ ООН
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Россия устроит демарш в отношении США и выразит соответствующий протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в работе Совета Безопасности ООН, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли МИД РФ вызывать посла США в связи с невыдачей виз российским журналистам, Рябков отметил, что сейчас не может обозначить уровень демарша, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Он напомнил, что российская делегация находится в США. При этом дипломат заверил, что российская сторона проведет демарш и выразит соответствующий протест, а также неприятие происходящего, передает ТАСС.
Накануне глава МИД РФ Сергей Ларов в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
Москва предупредила о росте рисков прямого военного столкновения с США
Дипломат Ермаков: Неуклонно растут риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США
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Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков предупредил, что риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США – неуклонно растут.
Дипломат предупредил в интервью ТАСС, что в случае продолжения следования Соединенных Штатов курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, судьба ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) может оказаться предрешенной.
При этом, как подчеркнул Ермаков, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах мира.
Дипломат выразил уверенность, что наиболее острая угроза сегодня связана не столько с динамикой стимулов для первого массированного удара, купировать которые во многом призваны такие соглашения, как ДСНВ, сколько с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав. При этом Ермаков подчеркнул, что эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут.
Директор департамента МИД РФ обратил внимание, что именно поэтому Москва постоянно указывает на опасность действий США и НАТО, которые, как заметил дипломат, погрузились в иллюзию безнаказанности и заигрались с такими химерами, как «контроль за эскалацией» и «эскалационное доминирование».
Ермаков заметил, что Москва продолжает направлять Западу отрезвляющие сигналы о необходимости предотвратить катастрофу, однако на Западе по-прежнему остаются глухи к призывам, даже злонамеренно искажают их в пропагандистских целях.
Директор департамента, говоря о возможностях для улучшения ситуации, подчеркнул, что США должны незамедлительно предпринять конкретные шаги по деэскалации и на практике полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России, другого способа развернуть негативный тренд просто не существует.
В прошлый вторник в США заявили о подготовке НАТО к боевым действиям у границ России. Ранее в апреле Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.
Лавров назвал МВФ инструментом достижения военных целей США
Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.
Лавров указал на то, что их новые центры развития в мире «пытаются сдержать нелегитимными односторонними мерами», среди которых перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, передает ТАСС.
В результате этого, отметил министр, можно наблюдать фрагментацию мировой торговли, развал рыночных механизмов.
Лавров заключил, что МВФ превратился в инструмент достижения целей США и их союзников, включая цели военного характера.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседаниях Совета Безопасности.
Дробницкий объяснил давление США на Украину вокруг контрнаступления
Дробницкий: Белый дом придумал контрнаступление ВСУ и не может от него отказаться
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Администрация Байдена по инерции требует от украинцев перехода в контрнаступление, потому что Белый дом придумал эту идею и теперь не может от нее отказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сообщили, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ и «решающей победой».
«Публикации в западных СМИ об увязке гарантий военной помощи с успехом контрнаступления ВСУ и «решающей победой» – это в большей степени интерпретации журналистов. Те, в свою очередь, действуют в общей логике поступков американской администрации и ее чиновников», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Журналисты анализируют риторику Белого дома перед выводом войск из Афганистана и накладывают свои выводы на украинский конфликт, потому что для них Украина и Афганистан – это почти одно и то же, и одинаково далеко. И на основе этого они пишут то, что якобы говорят в администрации Байдена», – отметил он.
«При этом тема с контрнаступлением была создана и разогнана непосредственно Белым домом. Из недр байденовской администрации она была спущена в офис Зеленского и масштабирована до невероятных размеров. А теперь от нее никуда не денешься, не отвертишься, тему нужно как-то отыгрывать и в США, и на Украине», – считает политолог.
«И в этой связи, когда журналистам нужна передовица по Украине, они берут тему, которая на слуху – контрнаступление. Продолжают это как-то домысливать, докручивать, добавляя анализ поведения американских властей в других конфликтах», – добавил собеседник.
«Параллельно с этим расходы на Украину все больше раздражают республиканцев. Но администрация Байдена не может им честно ответить на вопрос о перспективах конфликта. Поэтому чиновники и СМИ как бы говорят: украинцы должны проявить волю к защите демократии, перейти в контрнаступление и добиться решительной победы. Если этого не произойдет – тогда Байден скажет то же самое, что он говорил афганцам, которые не оправдали возложенных на них надежд», – заключил Дробницкий.
Ранее, как сообщает издание Politico, представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Штаты будут готовы предоставить Украине на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления ВСУ.
Как сообщают источники газеты, ряд американских чиновников полагают, что российские войска настолько закрепились на территории четырех новых регионов РФ, что любые атаки, предпринятые офисом Зеленского, не превратятся в «очевидную победу». В этом случае Украина рискует потерять поддержку США.
Скепсис в отношении продвижения ВСУ выражает и издание The New York Times. Как сообщает газета, если офис Зеленского не сможет предоставить Вашингтону внушительные результаты на поле боя, то поддержка ВСУ со стороны Запада может ослабнуть. Авторы материала подчеркивают, что США и ЕС испытывают нехватку боеприпасов, а самостоятельно страна не сможет обеспечить необходимые военные затраты.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление страны в альянс сейчас не является частью дискуссии организации.
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Пентагон объяснил переброску танков Abrams в Германию
Пентагон: Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных
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Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых действиях, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Как заявил пресс-секретарь Пентагона, передаваемые в Германию американские танки Abrams будут использоваться только в целях обучения украинских военных и поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников. Он подчеркнул, что это не переоборудованные танки, которые в итоге отправят на Украину, передает ТАСС.
Райдер пояснил, что переоборудованные танки, которые будут использоваться в боевых действиях, производятся для Украины с учетом спецификации.
В прошлую пятницу глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку в Германию американских танков Abrams для обучения украинских военных. В тот же день появилась информация, что в ближайшие недели американские инструкторы приступят к обучению украинских военных управлению танками Abrams и их техобслуживанию.
Лавров рассказал об издевательском поступке США при выдаче виз российским журналистам
Лавров: Посольство США сообщило о готовности виз для российских журналистов после взлета самолета
Американское посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам, когда самолет российской делегации уже взлетел, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.
Об этом передает ТАСС.
В понедельник Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в СБ ООН. До этого он обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Проблемы с визами возникли даже у членов делегации России, а российские журналисты визы так и не получили.
Песков назвал «великую ложь» Байдена о российской экономике
Песков на марафоне «Знание» назвал враньем утверждение Байдена о разрушенной санкциями экономике России
Заявление президента США Джо Байдена о том, что российская экономика развалена санкциями, введенными против страны, является ложью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Выступая на просветительском марафоне «Знание» представитель Кремля отметил, что европейские лидеры и президент США «успокаивают своих граждан», что санкции работают, передает ТАСС.
«Это вранье. Это та же самая огромная великая ложь», – сказал Песков.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у ЕС закончились возможности сделать России санкциями «больно».
Белый дом не стал уточнять, есть ли связь между отказом в визах журналистам России и арестом Гершковича
Администрация США не стала уточнять, связан ли отказ в выдаче виз журналистам из пресс-пула главы МИД Сергея Лаврова с арестом корреспондента газеты Wall Street Journal Эваном Гершковичем.
«Мне бы не подобало комментировать это. Я вас переадресовываю к Госдепартаменту», – заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
Его попросили пояснить, стал ли отказ в выдаче виз реакцией на арест американского журналиста.
Напомним, журналист газеты был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он сам не признает вину.
Медведев рассказал, как избежать новой мировой войны
Зампред Совбеза Медведев: Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать
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Современный мир болен, по всей вероятности, он находится на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время беседы с участниками марафона «Знание».
По его словам, мир подошел вплотную к новой мировой войне, однако ее можно избежать. При этом Медведев не стал делать прогнозов, подчеркнув, что это «дело неблагодарное», передает РИА «Новости».
Также зампред заметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.
Также Медведев подчеркнул, что западные страны оказались несправедливы к России. По его мнению, они просто не были готовы к равноправному партнерству.
«Мы многократно просили наших бывших партнеров, которых мы теперь уже зачастую называем даже врагами, услышать наши обеспокоенности. Запад Россию не услышал, они «просто издевались в известном смысле все эти годы», – заметил он.
Ранее Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» России государством.
Лавров: Мир со времен холодной войны подошел к еще более опасной черте
Мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны, а ситуация становится хуже после отказа от дипломатии США и их союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации, обратился к коллегам, отметив, что мир вновь, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может быть, еще более опасной черте, передает ТАСС.
По его словам, ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений «на поле боя».
Ранее Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.
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