СПЧ призвал защитить права избитой в Киргизии русской пары

Глава СПЧ Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права избитых в кафе Бишкека россиян

Tекст: Антон Антонов

Как сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram, в Совете «внимательно следят за инцидентом», видеозапись которого попала в соцсети. Сообщается, что на русскую пару напали в кафе Бишкека за «этническую нечистоту». При этом инцидент произошел еще в начале августа, но широкую огласку получил только сейчас. Правоохранители в Бишкеке не сообщали о случившемся. При этом отмечается, что пострадавшим угрожают в соцсетях.

Фадеев призвал «дать указание сотрудникам консульского отдела посольства» внимательно изучить имеющуюся информацию. В СПЧ считают, что российские дипломаты должны «принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию».

Напомним, весной в Киргизии активно принялись обсуждать статус русского языка, который сейчас является официальным в стране. В частности, новый спикер парламента Нурланбек Шакиев, который всегда выступал за повсеместный переход на киргизский язык, стал запрещать выступать на трибуне парламента на русском языке.