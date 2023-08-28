Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией

Эксперты: Законопроект о воинском учете для мигрантов требует доработки

Tекст: Алёна Задорожная,

Евгений Поздняков

В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет. В роли автора законопроекта выступил заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ).

В пояснительной записке к инициативе сказано, что действие проекта будет касаться тех лиц, которые «не встали на воинский учет в определенное законодательством Российской Федерации время». Кроме того, поводом для лишения гражданства может стать «уклонение от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации».

Подчеркивается, что всем людям, попадающим под описание, приведенное в инициативе, необходимо явиться в военный комиссариат в течение двух недель. Разрешается и электронная подача заявления через Госуслуги в семидневный срок со дня наступления соответствующего события.

Также в записке приведены статистические данные предоставления гражданства иностранцам. Так, согласно информации МВД, за 2022 год паспорт РФ получили 691 тыс. человек. Большинство из них прибыло из Таджикистана (173 тыс.). Затем идут Армения (45 тыс.), Казахстан (42 тыс.), Узбекистан (27 тыс.), Азербайджан (23 тыс.) и Туркменистан (3 тыс.). В период с января по март 2023-го россиянами стали 106 тыс. выходцев из Центральной Азии.

Как отмечал Михаил Матвеев в своем Telegram-канале, необходимость подобного закона вызвана тем, что ряд уроженцев иностранных государств, получивших гражданство РФ, зачастую избегают постановки на воинский учет. По его мнению, эти люди забывают о том, что россияне имеют «не только права, но и соответствующие обязанности».

Инициатива парламентария вызвала неоднозначную реакцию в экспертной среде и обществе. Так, замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале отмечает, что плохо относится к идее отправлять мигрантов на «передок». «Мало нам вооруженных зэков, давайте еще добавим мигрантов. Будет картина маслом. Через время мы увидим такое, что мало не покажется».

Оптимальным вариантом Ходаковский считает прохождение этими гражданами службы в стройбатах.

По его словам, военная инфраструктура сейчас не рассчитана на нынешний размер армии. «Нам госпиталей не хватает. Пусть строят бесплатно казармы, полигоны, прокладывают дороги, делают зубья дракона, в конце концов», – отмечает он.

Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев соглашается с Ходаковским. Он отмечает, что «альтернативные боевым виды задач вообще недооцененный инструмент». По его мнению, данный способ службы в целом нуждается в большем развитии. Так, он предлагает «обессмыслить попытки откосить» путем увеличения возраста призыва на альтернативную службу до 40 лет. Кроме того, «в обществе необходимо формировать неприязнь к уклонистам».

При этом с предлагаемой инициативой не согласен Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В беседе с «МК» он обратил внимание на то, что «за нарушения вроде уклонения от призыва, мобилизации, постановки на воинский учет уже предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Парламентарий считает, что «за правонарушения надо наказывать, но не лишать гражданства, потому что непонятно, что делать в том случае, если у лишенного нет другого паспорта». Калашников также подчеркнул, что инициатива Матвеева не касается россиян с гражданством по рождению. «Зато касается тех, кто приобрел паспорт в результате присоединения к РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей».

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер считает, что каждый гражданин Российской Федерации призывного возраста должен встать на воинский учет, при этом многие из бывших граждан Украины должны пройти эту процедуру с чистого листа и без каких-либо санкций.

«Еще несколько лет назад военкомы не знали и не понимали, как можно поставить на воинский учет выходца с Украины. Учитывать ли его военную службу на Украине? Учитывать ли наличие или отсутствие военного билета? В этих вопросах не было ясности. Более того, ранее в российские военные училища не принимали выходцев с Украины без справки о выходе из ее гражданства, которую почти невозможно получить», – указала она.

«Постепенно некоторые проблемы разрешались точечными указами: сперва для крымчан, затем для жителей Донбасса. Однако до сих пор во многих регионах России нет понимания, как ставить на учет иностранцев, получивших российское гражданство по оптации или же по упрощенной процедуре», – добавила Шеслер.

По мнению правозащитницы, законопроект требует существенной доработки. «Закон должен полностью учитывать все ситуации, в которые попадает новый российский гражданин»,

– подчеркивает собеседница. «С другой стороны, если человек получил российское гражданство и принес присягу – он тем самым декларирует готовность защищать Россию. Если он уклоняется от воинского учета, то он, конечно же, нарушает закон. Если его действия были умышленными, то его следует призвать к ответственности, вплоть до лишения гражданства», – считает она.

«Если же человек получил российский паспорт и не хочет нести все обязанности, прописанные в Конституции, тогда он не достоин звания гражданина Российской Федерации. Пусть оформляет ВНЖ и спокойно живет себе, ничего не нарушая. Гражданство России – это не только социальная защита, маткапитал, бесплатная медицина и пособия. Это еще и обязательства по отношению к стране. Но многие об этом почему-то забывают», – напомнила эксперт.

«Естественно, при призыве в армию людей, которые приобрели российское гражданство, должна учитываться их психологическая готовность. И естественно, человек может отказаться от участия в боевых действиях. В таких случаях его можно направить в тыловую службу или привлечь в строительные войска», – сказала Шеслер, отметив, что

опасность для вновь получивших гражданство РФ попасть в зону СВО преувеличена.

«Предложенный Матвеевым законопроект – крайне важная инициатива. Каждый получающий гражданство приносит присягу согласно законам РФ. И в законе, среди прочего, сказано, что гражданин должен исполнять обязанности по защите Отечества», – добавил Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры».

«Но тут надо учитывать, что законопроект, конечно, проработан не до конца. Вне поля зрения на данный момент остались выходцы с Украины. И их условно можно разделить на две категории – те, кто получал паспорт после 2014 года, и те, кто вступил в гражданство после начала СВО», – продолжил собеседник.

«Что касается первой категории, то вынужден согласиться с тем, что есть люди, не сумевшие встать на воинский учет своевременно. Но это не их вина. Поэтому каждая история должна рассматриваться индивидуально. Я абсолютно уверен, что их не начнут чохом лишать гражданства, даже никакой иной ответственности не последует», – добавил юрист.

«Важно помнить – у каждого нового закона есть некий переходный период и разного рода исключения. Полагаю, что эта категория выходцев с Украины будет рассматриваться отдельно»,

– считает адвокат. «Что касается недавно получивших гражданство, им надо осознать, что если они стали обладателями российского паспорта, то и обязанности у них такие же, как и у остальных граждан. Не исключаю, что во втором или третьем чтении будет доработан вопрос постановки на учет жителей новых регионов и выходцев с Украины», – допускает Аграновский.

«Хочу подчеркнуть – постановка на воинский учет не означает, что завтра же человек отправится на передовую. Да, если мужчина ранее нигде не служил, но еще призывного возраста, то его могут отправить в обычную армию. Но призывники не участвуют в боевых действиях, это всем известно», – подчеркивает собеседник.

«В целом никто не собирается применять какие-то драконовские меры. Закон направлен против конкретных уклонистов и даже из конкретных республик. Да, ни один закон не может работать на 100% правильно. Конечно, будут какие-то ошибки, перегибы на местах тоже нельзя исключать. Но для разрешения таких ситуаций есть суды и прокуратура, куда можно обратиться», – напоминает эксперт.

«Могут быть и другие бюрократические проволочки. Я знаю немало русскоговорящих образованных людей, которые долгие годы не могут получить российский паспорт. В то время как выходцы из Средней Азии, которые, прямо скажем, почти не знают язык, получают документы почти моментально»,

– сетует адвокат. «Отдельный вопрос касается того, что будет с человеком, лишенным гражданства. Смоделируем ситуацию: человек получил гражданство, но так и не встал на воинский учет. Если выясняется, что он умышленно уклоняется от постановки, то у него российский паспорт заберут», – объясняет Аграновский.

«Могут ли ему вернуть украинское гражданство, если ранее он от него отказался, сказать сложно. Но он точно может стать апатридом. И таких людей в мире немало. Они живут своей жизнью, не пользуются никакими правами гражданина, но и не исполняют никаких обязательств», – указывает он.

«Но вот ВНЖ он уже вряд ли получит. Слабо себе представляю ситуацию, в которой лишенному за уклонение от постановки на воинский учет лицу позволили получить вид на жительство в той же стране. И думаю, что в законе это стоит прописать отдельно, чтобы не было соблазна для хитрецов», – полагает собеседник.

«Вообще, самое главное в законопроекте – тест на лояльность. Если ты не готов соблюдать эти нормы, а всего-навсего требуется встать на воинский учет, то о каком гражданстве может идти речь?»

– риторически восклицает эксперт. «Да, мы сейчас услышим много негатива относительно того, что административное правонарушение несоизмеримо, скажем, с террористической деятельностью. И за это просто нельзя лишать гражданства. А я скажу, что можно, и даже нужно», – подчеркнул адвокат.

«В наше время эти критерии сопоставимы. Раньше, до начала СВО, можно было относиться к этому снисходительно. Но сейчас другое время. И говоря юридическим языком, общественная опасность данных правонарушений резко повышается», – обратил внимание собеседник.

«Чем раньше мы поймем, что человек не намерен исполнять те обязательства, которые он взял на себя в рамках присяги, тем лучше. Это нужно делать до того, как он наделает каких-то бед или попадет не в те руки. И уж тем более до того, как государство начнет исполнять свои обязательства в части выплат ему пособий или, например, пенсии», – заключил Аграновский.