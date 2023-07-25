У гражданства России не должно быть двух сортов

Резкая критика законопроекта сенаторов (Сергея Цекова от Крыма, Екатерины Алтабаевой и Сергея Колбина от Севастополя и Ольги Бас от ЛНР), предложивших лишать гражданства россиян, получивших его по праву рождения, вскрывает не самые лицеприятные моменты эволюции российского законодательства о гражданстве в принципе. К настоящему времени почти все депутаты, кроме Сергея Цекова, свои подписи под законопроектом отозвали. Но проблема-то никуда не делась.

Влиятельный сенатор, правовед Андрей Клишас, высказываясь об этой инициативе, просто процитировал ряд норм Конституции России, которые говорят о равенстве граждан вне зависимости от оснований приобретения гражданства, а также о невозможности лишения гражданства без воли на то самого гражданина. Позицию Клишаса поддержал бывший украинский депутат, также экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, сенатор Владимир Джабаров, депутат Госдумы Евгений Попов, ряд экспертов и журналистов.

Аргументы Клишаса, подкрепленные Основным законом, – абсолютно бронебойные. Но тут-то и начинается самое интересное. Упомянутые авторы законопроекта в пояснительной записке к нему говорят примерно о том же – о двух видах гражданства – приобретенного и по рождению. Это приводит к целому ряду правовых коллизий, когда, например, совершивший дезертирство гражданин, получивший паспорт России в рамках законной процедуры, этого самого гражданства может быть лишен, а получивший его по рождению такому наказанию подвергнут быть не может.

На самом деле правы и авторы законопроекта, и люди, их критикующие. На наших глазах происходит эрозия самого института гражданства под благовидным предлогом справедливого наказания за совершение тяжких преступлений. До 2023 года случаи принудительного лишения гражданства были достаточно редкими, но при этом каждый раз резонансными. Основанием для лишения гражданства служило признание факта незаконности его выдачи, как правило, в случае предоставления заведомо ложных сведений и поддельных документов претендентами на гражданство.

Резонансными такие дела были по двум причинам. Во-первых, они фиксировали несовершенство процедуры выдачи гражданства, не позволяющей в полной мере убедиться, что человек соответствует всем обозначенным в условиях его выдачи параметрам. Таким образом, виноват не только подавший ложные сведения гражданин, но и лицо, эти сведения и документы принявшее, и на том основании выдавшее решение о приеме в гражданство. Но будем откровенными: случаи наказания ответственных лиц – явно не на слуху. Во-вторых – и об этом много писали СМИ – гражданства лишали людей, которые могли прожить в России много лет, обзавестись семьями, имуществом и работой. С лишением гражданства эти люди буквально лишались права на жизнь.

Тем не менее, описанные случаи были, скорее, исключением, чем правилом. Пока в апреле 2023 года Госдума не приняла новый закон, позволяющий лишать гражданства за преступления, сопряженные с угрозой национальной безопасности, а также за преступления по целому ряду тяжких статьей УК. При этом последнее касалось исключительно людей с приобретенным гражданством. Протесты депутата Константина Затулина, который справедливо заявил, что закон фактически вводит два сорта гражданства, были тогда проигнорированы. Закон принимался на эмоциях, шел второй месяц СВО, и любое наказание за дискредитацию армии признавалось возможным и допустимым.

И вот сейчас законопроект, предлагающий «уравнять» россиян, получивших гражданство по рождению и по законной процедуре, довел всю эту историю до абсурда. В том смысле, что два сорта гражданства уравнялись нормой о том, что и в том, и в другом случае этого самого гражданства можно лишить, не спрашивая об том самого гражданина. И не важно, жил ли ты в России с младенчества, либо переехал сюда с новых территорий сравнительно недавно, пройдя довольно муторную процедуру в миграционных органах.

И вот тут-то мы подступаемся к самому главному: как вообще получилось, что в России зародились эти самые два сорта гражданства? Тут есть два важных аспекта. Первый из них лежит в плоскости самого подхода в отношении государства к людям, получившим паспорт с двуглавым орлом. Какие бы преступления эти люди ни совершили, все они – россияне. И, если нарушена статья Уголовного Кодекса, гражданин должен нести ответственность по закону. Тогда как лишение гражданства как способ наказания в принципе выглядит довольно несуразно. Именно об этом и сказано в Конституции – права идут нога в ногу с обязанностями, нарушил закон – получи наказание, а не «мы у тебя паспорт отберем».

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Второй аспект апеллирует к пробелам в процедуре выдачи гражданства, а в худшем случае – к коррупции в этой сфере. СМИ и соцсети пестрят историями о том, что гражданство часто получают люди, которые не знают русского языка на элементарном уровне, хотя такое знание является необходимым условием получения паспорта. Спрос на мигрантов как рабочую силу огромен, как и лоббистский ресурс работодателей, продвигающих нормы, позволяющие таким работникам получать паспорт страны (ведь с паспортом тут же снижаются уплачиваемые работодателем налоги).

Оба эти аспекта составляют суть проблемы, которую я в самом начале обозначил как размывание, эрозию института гражданства. Давайте откровенно: законы и законопроекты, подобные тем, что были приняты в апреле и были внесены в Госдуму сейчас, призваны завуалировать ошибки системы, допускающей получение паспорта России людьми, не имеющими ничего общего с русским культурным кодом. Более того, не желающими иметь с ним ничего общего. И это не столько даже проблема этих людей, сколько проблема системы предоставления гражданства, дающей этому явлению право на жизнь.