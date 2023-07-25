У гражданства России не должно быть двух сортов

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25 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

Цифровой рубль решает массу финансовых проблем Александр Кряжев/РИА Новости
Цифровой рубль получил правовое оформление: Владимир Путин подписал соответствующий закон, который начинает действовать с 1 августа этого года. Однако пугаться «непонятной» новой формы валюты не стоит. Она не заменит привычные формы оплаты, а только сделает повседневные финансовые операции дешевле, безопаснее и удобнее. Более того, цифровой рубль принесет пользу бюджету и бизнесу и даже поможет в противостоянии с долларом. Как это будет работать?  Подробности...
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Украинские ракеты бьют по русской истории

В результате некорректной работы украинской ПВО в Одессе повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор REUTERS/Serhii Smolientsev
«Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей». Такими словами политологи оценивают разрушения, нанесенные крупнейшему православному храму Одессы. Киевский режим утверждает, что это сделала Россия, но неоспоримые доказательства говорят о прямой ответственности ВСУ. Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Зачем Америка перебрасывает войска в Сирию

США увеличили численность войск в Сирии в три раза Spc. Jensen Guillory/Wikipedia
США увеличивают военное присутствие в Сирии, объясняя это необходимостью обучения курдов для противостояния проиранским силам. Однако в экспертном сообществе полагают, что наращивание американских сил вызвано желанием оказать давление на Москву. Каким образом происходящее в Сирии связано со спецоперацией на Украине и какую позицию в этой ситуации займет другой важный игрок в регионе – Турция?  Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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У гражданства России не должно быть двух сортов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Законопроект, предлагающий «уравнять» россиян, получивших гражданство по рождению и по законной процедуре, довел ситуацию до абсурда: два сорта гражданства уравнялись нормой о том, что и в том, и в другом случае гражданства можно лишить, не спрашивая самого гражданина. Подробности...

С чем Россия может прийти в Африку

Наталия Цайзер
Наталия Цайзер, председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай»
Наши отношения с Африкой не испорчены недоверием, цинизмом, нездоровым соперничеством. На таком фундаменте гораздо проще строить взаимовыгодные экономические альянсы. Подробности...

Хрупкое обаяние Поморского Севера

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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«Альтернатива для Германии» стала первой

У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    У гражданства России не должно быть двух сортов

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    25 июля 2023, 13:00

    Резкая критика законопроекта сенаторов (Сергея Цекова от Крыма, Екатерины Алтабаевой и Сергея Колбина от Севастополя и Ольги Бас от ЛНР), предложивших лишать гражданства россиян, получивших его по праву рождения, вскрывает не самые лицеприятные моменты эволюции российского законодательства о гражданстве в принципе. К настоящему времени почти все депутаты, кроме Сергея Цекова, свои подписи под законопроектом отозвали. Но проблема-то никуда не делась.

    Влиятельный сенатор, правовед Андрей Клишас, высказываясь об этой инициативе, просто процитировал ряд норм Конституции России, которые говорят о равенстве граждан вне зависимости от оснований приобретения гражданства, а также о невозможности лишения гражданства без воли на то самого гражданина. Позицию Клишаса поддержал бывший украинский депутат, также экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, сенатор Владимир Джабаров, депутат Госдумы Евгений Попов, ряд экспертов и журналистов.

    Аргументы Клишаса, подкрепленные Основным законом, – абсолютно бронебойные. Но тут-то и начинается самое интересное. Упомянутые авторы законопроекта в пояснительной записке к нему говорят примерно о том же – о двух видах гражданства – приобретенного и по рождению. Это приводит к целому ряду правовых коллизий, когда, например, совершивший дезертирство гражданин, получивший паспорт России в рамках законной процедуры, этого самого гражданства может быть лишен, а получивший его по рождению такому наказанию подвергнут быть не может.

    На самом деле правы и авторы законопроекта, и люди, их критикующие. На наших глазах происходит эрозия самого института гражданства под благовидным предлогом справедливого наказания за совершение тяжких преступлений. До 2023 года случаи принудительного лишения гражданства были достаточно редкими, но при этом каждый раз резонансными. Основанием для лишения гражданства служило признание факта незаконности его выдачи, как правило, в случае предоставления заведомо ложных сведений и поддельных документов претендентами на гражданство.

    Резонансными такие дела были по двум причинам. Во-первых, они фиксировали несовершенство процедуры выдачи гражданства, не позволяющей в полной мере убедиться, что человек соответствует всем обозначенным в условиях его выдачи параметрам. Таким образом, виноват не только подавший ложные сведения гражданин, но и лицо, эти сведения и документы принявшее, и на том основании выдавшее решение о приеме в гражданство. Но будем откровенными: случаи наказания ответственных лиц – явно не на слуху. Во-вторых – и об этом много писали СМИ – гражданства лишали людей, которые могли прожить в России много лет, обзавестись семьями, имуществом и работой. С лишением гражданства эти люди буквально лишались права на жизнь.

    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Тем не менее, описанные случаи были, скорее, исключением, чем правилом. Пока в апреле 2023 года Госдума не приняла новый закон, позволяющий лишать гражданства за преступления, сопряженные с угрозой национальной безопасности, а также за преступления по целому ряду тяжких статьей УК. При этом последнее касалось исключительно людей с приобретенным гражданством. Протесты депутата Константина Затулина, который справедливо заявил, что закон фактически вводит два сорта гражданства, были тогда проигнорированы. Закон принимался на эмоциях, шел второй месяц СВО, и любое наказание за дискредитацию армии признавалось возможным и допустимым.

    И вот сейчас законопроект, предлагающий «уравнять» россиян, получивших гражданство по рождению и по законной процедуре, довел всю эту историю до абсурда. В том смысле, что два сорта гражданства уравнялись нормой о том, что и в том, и в другом случае этого самого гражданства можно лишить, не спрашивая об том самого гражданина. И не важно, жил ли ты в России с младенчества, либо переехал сюда с новых территорий сравнительно недавно, пройдя довольно муторную процедуру в миграционных органах.

    И вот тут-то мы подступаемся к самому главному: как вообще получилось, что в России зародились эти самые два сорта гражданства? Тут есть два важных аспекта. Первый из них лежит в плоскости самого подхода в отношении государства к людям, получившим паспорт с двуглавым орлом. Какие бы преступления эти люди ни совершили, все они – россияне. И, если нарушена статья Уголовного Кодекса, гражданин должен нести ответственность по закону. Тогда как лишение гражданства как способ наказания в принципе выглядит довольно несуразно. Именно об этом и сказано в Конституции – права идут нога в ногу с обязанностями, нарушил закон – получи наказание, а не «мы у тебя паспорт отберем».


    Второй аспект апеллирует к пробелам в процедуре выдачи гражданства, а в худшем случае – к коррупции в этой сфере. СМИ и соцсети пестрят историями о том, что гражданство часто получают люди, которые не знают русского языка на элементарном уровне, хотя такое знание является необходимым условием получения паспорта. Спрос на мигрантов как рабочую силу огромен, как и лоббистский ресурс работодателей, продвигающих нормы, позволяющие таким работникам получать паспорт страны (ведь с паспортом тут же снижаются уплачиваемые работодателем налоги).

    Оба эти аспекта составляют суть проблемы, которую я в самом начале обозначил как размывание, эрозию института гражданства. Давайте откровенно: законы и законопроекты, подобные тем, что были приняты в апреле и были внесены в Госдуму сейчас, призваны завуалировать ошибки системы, допускающей получение паспорта России людьми, не имеющими ничего общего с русским культурным кодом. Более того, не желающими иметь с ним ничего общего. И это не столько даже проблема этих людей, сколько проблема системы предоставления гражданства, дающей этому явлению право на жизнь.

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