Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Алжир запросил заседание СБ ООН по теме массовых захоронений в Газе
Алжир запросил на вторник закрытые консультации Совбеза ООН по теме массовых захоронений в секторе Газа, сообщил источник в СБ.
Канал Al Jazeera сообщал о телах 180 человек в массовом захоронении. Позднее палестинское агентство WAFA заявило, что число тел превышает 390, передает РИА «Новости».
Напомним, тела были обнаружены на территории медицинского комплекса «Нассер» в городе Хан-Юнис. Сообщалось, что тела найдены со связанными руками и зашитыми животами, это вызывает подозрения в изъятии внутренних органов.