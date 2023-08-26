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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Европу сохраняет рабский менталитет

    Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.

    11 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    33 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    11 комментариев
    26 августа 2023, 20:24

    Депутаты призвали лишать уклонистов в России приобретенного гражданства

    Депутат Матвеев: В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуме рассмотрят закон о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет, заявил заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

    В своем Telegram-канале он написал, что проект о лишении приобретенного российского гражданство за уклонение от постановки на учет и мобилизации будет внесен в Госдуму на следующей неделе.

    Ранее уклонистов в России лишили возможности сдавать экзамен на права.

    26 августа 2023, 11:58
    Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Минобороны: Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Tекст: Алина Власенко

    Российский ударный FPV-беспилотник одержал победу над солдатом Вооруженных сил Украины в схватке один на один, следует из опубликованного Минобороны России видео боя.

    На снятых разведывательным дроном кадрах показана украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два солдата ВСУ. Позже появляется третий солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по ударному дрону, передает РИА «Новости».

    На следующем видео, снятом уже ударным дроном, видно, как беспилотник быстро приближается к траншее. Позже разведывательный беспилотник фиксирует, как ударный дрон поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ.

    Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон.

    В Минобороны сообщили, что таким образом российские военнослужащие-операторы FPV дронов уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ.

    Коментарии (24)
    26 августа 2023, 04:25
    Лазерная пушка уничтожила несколько беспилотников на полигоне в России

    В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки для уничтожения беспилотников

    Лазерная пушка уничтожила несколько беспилотников на полигоне в России
    @ TAISIYA VORONTSOVA/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На одном из российских военных полигонов прошли успешные испытания боевого лазера, лазерная пушка уничтожила несколько беспилотников, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» заявил, что лазерная пушка разработана для борьбы с БПЛА. В ходе испытаний она показала «высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне». Сообщается, что «боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов» самолетного и квадрокоптерного типа. Как пояснил источник, лазер, в частности, «прожигал аэродинамические поверхности аппаратов» или «сжигал их корпус вместе с бортовым оборудованием».

    В 2022 году вице-премьер России Юрий Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание», дал понять, что особая надежда возлагается на перспективное лазерное оружие.

    Коментарии (18)
    26 августа 2023, 03:20
    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию

    New York Times со ссылкой на чиновников США объяснила атаки дронов на Россию попыткой Киева «укрепить дух» украинцев

    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские атаки беспилотников на территорию России осуществляются с целью «укрепить моральный дух» украинских граждан и бойцов вооруженных сил Украины, заявили должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными.

    Киев пытается «укрепить моральный дух» на фоне «медленного» контрнаступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Кроме того, чиновники США утверждают, что Украина, когда использует полученную от Вашингтона технику, не наносит «трансграничные удары». Издание не уточняет, о каких именно ударах идет речь.

    Напомним, представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия.

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    25 августа 2023, 23:19
    Скандал вокруг курток поставил главу минобороны Украины на грань отставки

    Глава минобороны Украины Резников решил покинуть пост в случае подтверждения закупки летних курток вместо зимних для ВСУ

    Скандал вокруг курток поставил главу минобороны Украины на грань отставки
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о закупке ведомством летних курток вместо зимних для вооруженных сил Украины.

    Как заверил Резников, он подаст заявление об отставке, если выяснится, что минобороны «действительно поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, минобороны Украины попало в коррупционный скандал, закупив куртки для ВСУ по цене, завышенной в три раза. По документам речь шла о поставке зимних курток, а в места дислокации военных были направлены летние. Также сообщалось, что фирма-поставщик оказалась не турецкой, а принадлежала украинцу и связана с одним из депутатов из партии «Слуга народа».


    Коментарии (7)
    25 августа 2023, 20:59
    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успеха на поле боя

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя, сообщило Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

    Агентство сообщает, что европейские чиновники обеспокоены тем, что Байден может во время президентской кампании в США заставить Украину пойти на переговоры из-за существенного прогресса в контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а Европа не сможет в одиночку поддерживать ВСУ из-за отсутствия военного потенциала.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен «вытащить» страну из конфликта между Россией и Украиной, однако из-за своей некомпетентности сделать это он неспособен.

    До этого бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Байдена лишь оттягивает поражение ВСУ.

    Коментарии (10)
    26 августа 2023, 14:44
    Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю

    Минобороны: Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю

    Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Так, на купянском направлении улучшено положение по переднему краю. За сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника на купянском направлении составили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, сообщает Минобороны в Telegram.

    В то же время на запорожском направлении отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино. Уничтожены до 115 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    На Донецком направлении отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в районе населенного пункта Нетайлово уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

    На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении отражены две атаки 31-й бригады морской пехоты. Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и Krab, а также две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

    Кроме того, в районе населенного пункта Торское ДНР поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 37 украинских дронов.

    Коментарии (6)
    26 августа 2023, 17:22
    В США заявили о скором взятии российской армией Купянска

    Экс-разведчик Риттер: Киев скоро потеряет контроль над Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.

    Он полагает, что уже можно говорить о полном поражении Киева, потому что ВСУ находятся на грани краха: несут огромные потери среди личного состава, поставленная техника не поможет им на поле боя, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по словам офицера, ВСУ не могут пробить линию обороны России, и вынуждены отступать.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ.

    Коментарии (4)
    26 августа 2023, 03:56
    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Истринским районом Московской области

    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района Московской области, сообщило Минобороны России.

    В сообщении говорится, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки на территории Москвы и Московской области. Для атаки использовался беспилотник самолетного типа, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин также сообщил, что на подлете к Москве уничтожен беспилотник. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

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    26 августа 2023, 13:49
    Пленный капитан ВСУ рассказал о высокой мотивации иностранных наемников

    Tекст: Алина Власенко

    Среди иностранных наемников на Украине много грузин и белорусов, их подготовка обычно выше, чем у украинских мобилизованных, рассказал пленный украинский капитан Евгений Низовцев.

    По словам Низовцева, он и его сослуживцы видели порядка роты иностранных наемников, иногда – до взвода. Военнослужащий уточнил, что среди встречавшихся ему наемников были белорусы, американцы, грузины, норвежцы и канадцы, передает РИА «Новости».

    Низовцев отметил, что все наемники были в хорошей физической форме. «Судя по некоторым, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. … Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих», – сказал украинский капитан, добавив, что наемников отличало желание обучаться.

    Он добавил, что наемников учили стрелять как из советского автомата АК-47, так и из американского М4. Тренировали их также иностранные инструкторы.

    Ранее американские военные, сражающиеся на стороне ВСУ, рассказали о «профессиональной силе» сопротивления российских войск.

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    26 августа 2023, 16:39
    В НАТО убедили Украину изменить план наступления

    Guardian: Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию наступления

    Tекст: Вера Басилая

    Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию из-за замедлившегося прогресса контрнаступления и сосредоточиться на одном направлении, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что на прошлой неделе командующий силами США в Европе генерал Кристофер Каволи и британский адмирал Энтони Радакин встретились с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польско-украинской границе. Они обсуждали планы боевых действий на предстоящую зиму, и долгосрочную стратегию наступления, а также способы ускорить контрнаступление Украины, передает РИА «Новости».

    По данным источника, результате встречи ВСУ изменили свою стратегию, сосредоточив усилия лишь на запорожском направлении.

    По информации New York Times, США могли убедить Украину не распылять силы между южным и восточным фронтом.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя.

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    26 августа 2023, 10:34
    Турецкие СМИ сообщили о неспособности F-16 изменить ход спецоперации на Украине

    Milliyet: Поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход спецоперации, ВС России смогут охотиться за ними

    Tекст: Алина Власенко

    Передача Украине истребителей F-16 не изменит ход спецоперации, российские военные смогут охотиться за ними, заявил турецкий исследователь авиации Джем Догут газете Milliyet.

    По словам Догута, поставки  F-16 не повлияют на ход конфликта на Украине, поскольку у России есть самолеты Су-35 и МиГ-31, которые могут быть использованы в качестве перехватчиков. Догут также подчеркнул, что радары российских самолетов превосходят F-16, передает РИА «Новости».

    «Опять же, что касается ракет класса «воздух-воздух», то у русских есть ракеты гораздо большей дальности. … Теоретически они (российские военные) смогут охотиться за F-16», – заявил эксперт изданию Milliyet.

    В прошлую пятницу США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 американского производства Украине.

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    26 августа 2023, 06:51
    Российские войска захватили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

    Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил о захвате позиций ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На Купянском направлении штурмовые подразделения заняли три опорных пункта вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.

    Якимкин сообщил, что ВСУ потеряли около 40 человек. Кроме того, российские войска отразили «пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники». Российская авиация нанесла 14 ударов по позициям ВСУ, а артиллерия и ТОС «Солнцепек» уничтожили три артиллерийских орудия ВСУ М777 американского производства, а также два минометных расчета и один пикап, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении отражено и сорвано семь атак штурмовых отрядов ВСУ. Украинские войска потеряли около 60 человек, а также БМП, бронированную машину и два пикапа. «Ланцетом» поражен ЗРК «Стрела-10» ВСУ. Кроме того, российская ПВО сбила украинский беспилотник «Фурия». В результате контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 20 украинских артиллерийских позиций. ВСУ потеряли гаубицу «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Донецком направлении подразделениями Южной группировки совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ около Зализнянского, Клещеевки и Старомихайловки. На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» ликвидировали около 125 бойцов ВСУ.

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    26 августа 2023, 10:10
    Северный флот провел учение по пресечению прохода иностранных кораблей

    Северный флот провел в Баренцевом море учение по пресечению прохода иностранных кораблей

    Tекст: Алина Власенко

    Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота провела в Баренцевом море учение по пресечению несанкционированного прохода иностранных судов по российским акваториям.

    Так, экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработал эпизод по пресечению действий условного судна-нарушителя, роль которого выполнял спасательный буксир «Алтай», передает «Интерфакс».

    По планам учений, иностранное судно направлялось к российской границе, на запросы и требования военных не реагировало.

    Кроме того, были отработаны действия досмотровых групп, которые доставили с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков» на условное «судно-нарушитель».

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    26 августа 2023, 07:58
    Балицкий сообщил об информированности России о ситуации в Запорожье

    Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил о понимании российской стороной ситуации в городе Запорожье

    Tекст: Антон Антонов

    Россия владеет почти полной информацией о ситуации в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий сказал, что есть почти полное «понимание, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде». По его словам, российская сторона «владеет полностью ситуацией», так как очень много «людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», передает РИА «Новости».

    В других городах, удерживаемых украинскими войсками, тоже есть много местных жителей, которые «с удовольствием рассказывают ситуацию», ждут и готовы помочь российской армии, чтобы поскорее «избавиться от украинского нацистского режима», сказал врио губернатора.

    Балицкий заявил, что российская сторона «знает все, что у них происходит», включая «большую часть дислокаций» вооруженных сил Украины. Он отметил, что часто ВСУ занимают объекты, «где дети или общежития, заводские общежития, прячутся в ПТУ». В связи с этим «не всегда есть возможность наносить ракетные удары». «Но когда она есть, мы это делаем», – заверил Балицкий.

    Напомним, в ночь на субботу в районах Запорожской области, которые удерживаются вооруженными силами Украины, прозвучала серия взрывов.

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    25 августа 2023, 22:55
    Киев счел вероятным «дополнительный призыв» в ВСУ

    Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил «дополнительного призыва» в ряды украинской армии

    Tекст: Антон Антонов

    Мобилизация на Украине не прекращалась, возможен дополнительный призыв в ряды вооруженных сил Украины, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.

    Данилов сказал, что «изменений в мобилизации», которая началась 24 февраля 2022 года и с тех пор «не прекращалась», не ожидается. По его словам, мобилизация ведется «спокойно», «отработан не первый этап». Он призвал не поднимать «шумиху», заверив, что «все идет по плану».

    При этом Данилов подтвердил, что «военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв». «Это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», – сказал он. Данилов отметил, что мобилизация не превышает установленный план, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование страны обратились с просьбой о возможности больше мобилизовывать гражданских. На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации.

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