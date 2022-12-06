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6 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

Исторический момент: ЕС ввел эмбарго на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Наступил день, когда Евросоюз официально отказался от российской нефти. Германия при этом делает хорошую мину при плохой игре: пытается уговорить Индию выступить вместе с Западом против российской нефти. Москва тем временем незаметно для всех скупает на рынке сотни танкеров. Чьи действия бессмысленны, а чьи принесут плоды? Подробности...
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Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

Только 7% жителей Казахстана верят, что на Украине победят ВСУ Svetlana Kysilyova/ABACA/Reuters
Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость? Подробности...
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Донбасс подарил России лучшего добровольца

Президент вручил премию в номинации «Волонтер года» добровольцу из Донбасса Владимиру Тараненко Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
«Слово «волонтер» – международное, а вот «доброволец» – чисто наше, российское», – сказал Владимир Путин, обращаясь к активистам на Форуме гражданского участия #МыВместе. Здесь были вручены премии лучшим волонтерским проектам страны. В этом году армию добровольцев пополнили люди, которые оказывают помощь на новых территориях России. Один из таких волонтеров получил самый главный приз из рук президента. Подробности...
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Кому нужна монгольская революция

Люди осаждают правительственные здания в знак протеста против воровства угля, отправляемого в Китай Туяна Зондуева/ТАСС
В Монголии, одной из наиболее дружественных к России стран мира, четвертый день проходят массовые акции протеста. Накануне разъяренная толпа ворвалась в здание, где располагается правительство, однако революции пока не случилось. Будет ли эта революция «цветной»? Кто за ней стоит – США, Китай или заговорщики? И почему монгольский народ так возмутила кража угля? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Коллизия с «Дождем» в Латвии – признак полноценной холодной войны

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Квант плюрализма отчасти и придает происходящему пресловутую «гибридность». Однако теперь он становится рудиментом ушедшей эпохи. Подробности...

Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как памятник Екатерине напоминает, что Одессу основали вовсе не Бандера с Шухевичем, так и Церковь самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют украинские националисты. Подробности...

Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней. Подробности...
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У друзей России попытка революции

Иран поддался протестующим

Потолок цен на русскую нефть

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Кому нужна монгольская революция

    Люди осаждают правительственные здания в знак протеста против воровства угля, отправляемого в Китай
    		   6 декабря 2022, 13:58
    Фото: Туяна Зондуева/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    В Монголии, одной из наиболее дружественных к России стран мира, четвертый день проходят массовые акции протеста. Накануне разъяренная толпа ворвалась в здание, где располагается правительство, однако революции пока не случилось. Будет ли эта революция «цветной»? Кто за ней стоит – США, Китай или заговорщики? И почему монгольский народ так возмутила кража угля?

    Для Монголии уголь и Китай – это альфа и омега национальной экономики. КНР – крупнейший внешнеторговый партнер страны, на его долю приходится до 86% всего монгольского экспорта, и половину объемов этого экспорта составляет уголь.

    И вот, по сообщениям местных СМИ, некие должностные лица похитили 6,5 млн тонн угля, которые предназначались для продажи в КНР. Схема кражи была очень проста – количество угля, вывезенного из Монголии в Китай, было больше того, что получал сам Китай.

    Для понимания значимости объемов: в 2021 году Монголия экспортировала в Китай 16 млн тонн угля, а в этом году поставила еще не менее 19 млн тонн.

    Тут есть еще одна экономическая тонкость. Дело в том, что бюджет на 2023 год сверстан с учетом потенциального увеличения китайского спроса на монгольский уголь. Без этого спроса с дальнейшим получением денег у Монголии будут очень серьезные проблемы с обслуживанием внешнего долга (который превысил 30 млрд долларов и примерно в два раза превосходит ВВП страны). 

    Кому выгодно?

    О фактах кражи люди знали до протестов, тем более что к монгольской государственной компании «Эрденес Таван Толгой», осуществлявшей поставки, уже давно были вопросы относительно ее левых расходов.

    «Слухи о том, что уголь похищается и здесь замешаны как китайская, так и монгольская стороны, шли давно, в течение последних полугода. Многим не верилось, что топливо похищается на такую крупную сумму, люди думали, что здесь какая-то ошибка. Сейчас скандал разгорается. Более того, как мы видим, кто-то его активно подогревает», - говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

    Триггером выступлений стали попавшие в информационное пространство сообщения о том, что в Китае уже во всем разобрались и даже казнили лиц, причастных к коррупционной схеме торговли монгольским углем. Кто вбросил тему – непонятно.

    По мнению одних экспертов, в Монголии стараются организовать классическую «цветную революцию», разгоняя тему гигантской коррупции в бедном государстве и пытаясь на волне этих протестов либо дестабилизировать страну (находящуюся, между прочим, в подбрюшье России и Китая), либо привести там к власти ориентированных на Запад людей. А они есть.

    На недавнем заседании в Генассамблее ООН президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с программной речью о том, что его страна привержена «интернационализму» и, по данным The Foreign Policy, «критиковал российскую агрессию против Украины, не упоминая прямо о вторжении».

    Это является достаточно смелым шагом, поскольку большинство в нынешней монгольской элите придерживается пророссийских настроений (Монголия вообще одна из наиболее дружественных к России стран мира). По крайней мере, пока его не заменит новое поколение, ориентированное на т.н. «третьих соседей» (то есть не на Россию и не на Китай, между которыми зажата страна).

    Но доказательств такого внешнего участия нет. Поэтому более привлекательно выглядит внутриполитическая версия. Эксперты не исключают, что весь конфликт может быть связан с борьбой за лидерство в Монгольской народной партии, безраздельно правящей в стране (она занимает 60 из 76 мест в парламенте). Между президентом и премьер-министром существует конфликт, а отдельные политики в партии хотят сделать примерно то же, что сделала младоевропейка Майя Санду в середине 10-х годов в Молдавии, когда оседлала волну общественного протеста из-за «кражи века» (вывода почти миллиарда долларов из молдавской пенсионной системы) и на ней вошла во власть, став в итоге президентом страны.

    Власть с народом?

    В этом еще одна уникальность протестов: пока правительство разгоняет митингующих, высшие чиновники страны говорят, что они, в общем-то, поддерживают требования монгольского «майдана».

    «На сегодняшний день около 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование на основании жалобы правительства, - заявил руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан. – Я поддерживаю граждан, выступающих со своими требованиями. Однако может возникнуть ситуация, когда демонстрации попытаются перенаправить в другое русло, создать беспорядки. Поэтому мы будем вместе работать над решением проблемы путем диалога»

    «Правительство представило закон о биржах, который находится на завершающем этапе обсуждения. Продукция горнодобывающей отрасли будет покупаться и продаваться на бирже. Другими словами, продаваться она будет по самой высокой цене. Кроме того, разрабатывается закон о прозрачности горнодобывающей промышленности из-за больших денежных сумм, в ней задействованных. Таким образом, управлять ситуацией будет закон, а не конкретный человек», - говорит министр экономики и развития страны Чимэдийн Хурэлбаатар.

    Топ-чиновники даже готовы защищать протестующих от полиции. Так, по итогам экстренно проведенного заседания парламент выступил за решение о вводе режима чрезвычайного положения, однако эту идею отвергли президент и премьер-министр.

    С одной стороны, это логично: в условиях справедливых в общем-то возмущений населения режим ЧП (и, соответственно, дополнительные полномочия силовикам на разгон протестующих) будут только злить народ.

    С другой, позволяет политикам набрать дополнительные очки, которые уже в ближайшее время могут быть конвертированы в полномочия. Местные СМИ не исключают, что в стране будут назначены досрочные выборы и даже конституционные реформы проведут.

    Главное, чтобы те, кто сейчас раскачивает протест, до этих реформ и выборов дожили. В политическом, естественно, плане. Ведь схема кражи угля может похоронить под собой всю нынешнюю политическую элиту.

    «Если это коррупционная схема, связанная с углем, то ясно, что она функционировала в течение ряда лет. За это время к власти в Монголии приходили разные правительства - и демократы, которые сейчас в оппозиции, и нынешняя Монгольская народная партия, которая у власти», - говорит заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

    А монгольский бунт может быть не менее бессмысленным и беспощадным, чем русский. 

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