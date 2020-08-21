Россия должна не потерять Монголию

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21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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«Т-34 потоком пошли на фронт благодаря сварке Патонов»

На любой стройке в мире используются наработки Бориса Патона Виктор Ахломов/РИА Новости
«Вместе со своим отцом Евгением Оскаровичем он работал во время войны на «Уралвагонзаводе», где делали легендарные «тридцатьчетверки». «Шов Патона» оказался крепче самой брони, защищая жизни танкистов. Это был великий вклад в Победу!» – сказал газете ВЗГЛЯД российский академик Геннадий Месяц, поделившийся своими воспоминаниями об ученом в связи со смертью главы Академии наук Украины Бориса Патона. Подробности...
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Противник либералов поможет им победить Трампа

Дело против Бэннона грозит ударить по кампании Дональда Трампа, причем удары полетят с разных сторон Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В США арестован бывший советник президента Стив Бэннон – правоконсервативный идеолог, благодаря которому Трамп переехал в Белый дом. Либералы этого человека ненавидели и считали расистом, сам он ненавидел Евросоюз, Китай и мигрантов, а Россию считал частью западного мира. Не исключено, что его арест будет иметь исторические последствия Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Россия должна не потерять Монголию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на восток. А зря. Центр мира давно уже там. Подробности...

Методички для майданов надо начинать с философии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
У нас явно недооценивают такие категории, как духовные ценности, мировоззрение, идентичность, идея. Причем делают это сознательно. Потому что как только ты признаешь эти категории в качестве данности, ситуация тут же резко осложняется. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Эдипов комплекс масс

Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

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    Герман Садулаев

    Россия должна не потерять Монголию

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		21 августа 2020, 12:02

    Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на восток. Между тем, центр тяжести исторического процесса уже сместился в сторону Китая и Юго-Восточной Азии, и для России ситуация в Казахстане, Киргизии, Монголии важнее, чем на Украине и в Белоруссии. Просто мы пока ещё плохо это понимаем. Но будем понимать год от года всё лучше и лучше. Жизнь заставит.

    У византийско-российского геральдического орла две головы – говорят, что одна смотрит на запад, а другая на восток. Восточная голова хилая, дистрофичная, потому что мы её плохо кормим. А западная непропорционально большая, рахитичная. Гармонии и баланса нам не достаёт.

    Давно было сказано, что Россия меняет свою геополитическую ориентацию с запада на восток, ибо с востока идёт свет и все изменения, но инерция западничества очень сильна. И вот сегодня, когда каждая вторая заметка в прессе про Белоруссию, а каждая третья про Украину, почти никто не пишет о Монголии. Давайте же вспомним о Монголии.

    Повод, к сожалению, тревожный. Монголия рассматривает возможность отказаться от кириллического алфавита и вернуться к старомонгольскому вертикальному письму. Большинство россиян, наверное, и не знало, что письменность в Монголии с 1941-го года была на кириллице, но это так. И вплоть до 2003-го года в монгольских школах обязательным предметом был русский язык! Потом сменили на английский, конечно. А теперь по новой «моде», вслед за Казахстаном, решили упразднить кириллицу. Не будем говорить о том, насколько эта реформа пагубна: последствия разрыва в письменной традиции очевидны.

    Монголия более ста лет была верной союзницей СССР и России. Это было выгодно, прежде всего, самой Монголии. Тесный союз с Россией создавал противовес китайскому влиянию. Россия никогда не планировала поглощать Монголию, Москве независимая Монголия нужна, как буфер между Россией и Китаем. А вот Китай и может, и хочет Монголию интегрировать, растворить в себе без остатка. Китай оккупировал Монголию и только с помощью русских войск (сначала белых, а потом красных) в 1924-м году Монголия получила независимость, которую до 1949 года кроме СССР никто не признавал.

    Фото: Л. Носов/РИА Новости

    Во Второй мировой войне Монголия очень помогла нашей победе: поставляла лошадей (на неприхотливых монгольских лошадях катилась по дорогам войны советская артиллерия, шли обозы), знаменитые овчинные полушубки (предмет зависти фрицев, замерзавших в траншеях под Москвой), продукты, передавала деньги и посылала добровольцев!

    В самой Монголии живёт около трёх миллионов монголов, а во «внутренней Монголии», то есть, на монгольских территориях, занимаемых Китаем, в два раза больше – около шести миллионов. Но эти монголы уже практически лишены национальной идентичности, большинство из них говорит по-китайски, они стали китайцами. Такая же судьба ждёт и «внешнюю», независимую Монголию и самобытный монгольский народ, если связь с Россией будет утрачена.

    А влияние России в Монголии с 1992-года всё падает и падает. Нам же не интересно. Нам представляется более важным, что там на Украине (хотя и на Украине использовать «мягкую силу» мы не сумели, проиграли Киев американскому Госдепу). А ведь Монголия очень богата полезными ископаемыми и занимает стратегически важной положение, как раз между Россией и Китаем (границ с другими странами у Монголии нет).

    В последние годы многие российские туристы облюбовали для себя Монголию. Возвращаются вдохновлёнными, радостными и обязательно хотят поехать в Монголию снова. Это словно другой мир, другая планета. И, вместе с тем, есть в степной стране что-то очень родное и близкое русскому человеку, что-то скифское и казаческое. Старшее поколение монголов знает русский язык, можно общаться без переводчиков.

    Люди помнят и братскую помощь советского народа в отстаивании независимости Монголии, в поднятии экономики, в улучшении условий жизни. Да и общая история в одной империи Чингисхана, как ни крути, объединяющий фактор (ну и что, что современных монголов и Орду объединяет только мифология, в конце концов, разве не мифы лежат в основе любой национальной идеологии?).

    Мы всё ещё можем не потерять Монголию, не вытолкнуть её со своей орбиты. Для этого нужно укреплять политические отношения, развивать экономическое сотрудничество, но не менее, а, может, и более важно – поддерживать в Монголии русский язык, русскую культуру. Активно продвигать русские книги, фильмы, обучать русскому языку, приглашать граждан Монголии получать образование в России, предлагать больше стипендий, грантов, посылать своих культурных амбассадоров в Монголию, устраивать фестивали, конкурсы, резиденции для писателей, художников, режиссёров, делать всё, что называется «мягкой силой».

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    Есть надежда, что Россотрудничество с новым руководителем, Евгением Примаковым (младшим) не упустит из виду важнейшее для нас восточное направление, включая Монголию. Рано наши геополитические соперники списывают в утиль цивилизационное влияние России даже на наших ближайших соседей. Мы не улетели в космос, мы всё ещё здесь. И если кажется, что мы откуда-то ушли навсегда, то это только иллюзия. Россия обязательно вернётся.


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