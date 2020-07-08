У России стали искать защиты от амбиций Китая

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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Главный инфекционист России: Подъема заболеваемости COVID-19 исключить нельзя

Многие россияне стали легкомысленно относиться к противоэпидемической безопасностиФото: Михаил Терещенко/ТАСС
«Расслабляться рано. В России заработало авиасообщение, есть риск завоза коронавируса из регионов, где пик заболеваемости еще не пройден. Необходимо сохранять осторожность, продолжать в общественных местах носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД новый главный внештатный инфекционист России Владимир Чуланов. Подробности...
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Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

Популярное у американских школьников приложение заподозрили в сливе данных китайским коммунистамФото: REUTERS/Dado Ruvic
Мегапопулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США. Компанию, которая владеет любимой игрушкой миллионов подростков – в том числе и российских школьников – заподозрили в сотрудничестве с китайской разведкой. В Индии TikTok уже запретили. Может быть, то же самое сделать и в России? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Черный лебедь и Белый дом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, то не исключено, что следующую первую леди США они будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Подробности...

Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
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    Китай нахамил США

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    Глава Китая поборол главного врага

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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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              У России стали искать защиты от амбиций Китая

              Монголия ищет способ противостоять Китаю   8 июля 2020, 17:15
              Фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС
              Текст: Геворг Мирзаян

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              Москва намекает на то, что Монголия может стать новым государством-членом ОДКБ. Казалось бы, почему нет? Чем больше стран входят в систему коллективной безопасности – тем она прочнее. Однако проблема в том, как происходящее воспримет Пекин - страна, с которой у России очень важные политические отношения и которая смотрит на Монголию совсем другими глазами.

              Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшее время может получить нового участника. И не просто участника, а первую страну не из постсоветского пространства – Монголию. На это, по крайней мере, намекают в российском внешнеполитическом ведомстве. «Монголия приглашена подключиться к ОДКБ, что, наверно, является таким важным приоритетом с точки зрения интересов Российской Федерации. И Монголией это приглашение положительно рассматривается, оно находит отклик у руководства страны», – заявил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

              Широки наши просторы

              Почему находит отклик – понятно. Устав ОДКБ подразумевает, что страны обязуются защищать друг друга от внешних угроз. И угрозы эти, в общем-то очевидны. Для Белоруссии это западные соседи, а также Украина. Для Армении – Турция и Азербайджан. Для Средней Азии – угроза радикального исламизма, исходящая из Афганистана. А для Монголии на сегодняшний день главная угроза безопасности исходит от Китая.

              По сути, Монголия оказалась в парадоксальной ситуации. На площади почти в 1,5 миллиона квадратных километров (для понимания – это 35 Московских областей) живет около 3 миллионов человек. В итоге страна по плотности населения (2 человека на квадратный километр) занимает последнее место в мире.

              Но в то же время территория очень богата полезными ископаемыми – в том числе редкоземельными металлами – а также представляет из себя удобную транзитную территорию для российско-китайской торговли. Чем монголы сейчас пытаются пользоваться. «Я уверен, что Монголия, расположенная между Россией и Китаем, сможет получить колоссальные экономические преимущества от развития транспортной инфраструктуры вдоль маршрута Чайного пути», – заявил бывший посол Монголии в России Лувсандандарын Хангай.

              Страна пытается подключиться к российско-китайским энергетическим проектам – и в то же время диверсифицировать свои связи за счет декларации нейтралитета и т.н. политики  «третьего соседа». В том смысле, что монгольские власти не зацикливаются на взаимодействии с Китаем и Россией, а пытаются выстраивать отношения со Штатами, Японией, Южной Кореей, Индией и другими странами.

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              Однако эта политика не совсем эффективна из-за специфики монгольской экономики. В период Советского Союза Монголия сильно зависела от связей с северным соседом, и когда СССР рухнул, за ним рухнула и монгольская экономика.

              Сейчас же страна переориентировалась на Китай – до 90% монгольского экспорта идет в Поднебесную. Западные компании могут сколько угодно вкладывать в монгольскую горнорудную отрасль – продукция все равно в итоге отправится в КНР. Да, на публике китайские власти источают комплименты в адрес монгольских коллег, однако при этом не стесняются пользоваться зависимостью монгольской экономики от китайского расположения.

              Так, после визита в Монголию Далай-Ламы (а большинство монголов – буддисты) Китай едва не ввел блокаду против этой страны, заставив Улан-Батор извиниться и пообещать, что новых визитов не будет. И монгольские власти понимают, что они могут посылать Пекину любые «дары» в знак дружбы – как, например, отправлять десятки тысяч баранов в поддержку китайской борьбы с коронавирусом – но Китай никогда не будет рассматривать Монголию как равноправного друга и даже как суверенное государство.

              Эксперты опасаются, что рост Китая будет сопровождаться и ростом китайского национализма – и Монголия, со всем ее нейтралитетом, вполне может стать одной из жертв китайских амбиций. И не только в плане экономического манипулирования, но и, при определенных обстоятельствах, прямого поглощения – как следующий этап «собирания китайских земель» после возвращения Тайваня.

              Все эти слухи усиливаются за счет исторической неприязни монголов к китайцам, а также слухами о том, как китайские власти подавляют неханьские меньшинства в своих регионах. В том числе и в т.н. «Внутренней Монголии» – части исторической Монголии, входящей в состав Китая. Когда автор был в этом регионе и встречался с местными властями, они были представлены исключительно китайцами – монголов до управления своими землями не допускают.

              Куда податься?

              Естественно, страна с подобными страхами и потенциалом оказалась в поле зрения американских политиков. По сути Монголия в западном понимании – это «развивающаяся демократия, зажатая между двумя авторитарными соседями, у которой крайне непростое будущее во времена, когда два ее великих соседа… пытаются перекроить Евразию».

              Ряд американских экспертов уже пишут о том, что Монголию и ее страхи перед китайцами нужно использовать. Что «Монголия, как и многие другие малые государства вдоль границы Китая, нуждается в американском лидерстве». Лидерстве, которое позволило бы США создать вдоль китайских рубежей полосу своих союзников или сателлитов – своего рода «созвездие демократий» в лице Монголии, Японии, Тайваня, Индии и других стран – а затем использовать их для раздергивания китайского внимания по всем фронтам.

              И это было бы проблемой американо-китайских отношений, если бы Монголия не находилась еще и вдоль российских рубежей. И в Москве полагают, что 3,5 тысячи километров фактически неохраняемой границы в сибирском подбрюшье не должны контролироваться ни американцами, ни китайцами. Поэтому, возможно, Кремль предложил монгольским соседям альтернативу – не входить в «Созвездие демократий», а обеспечить безопасность от китайских притязаний за счет подключения к ОДКБ.

              Конкурентным преимуществом Москвы перед Вашингтоном является не только общая граница и история взаимопомощи в XX веке, но и репутация Соединенных Штатов. Америка заводит союзников, но не защищает их в час нужды – она не спасла ни Грузию в 2008, ни египетских генералов в 2011, ни Украину в 2014, ни много раз курдов.

              Любопытно, но Штаты теоретически будут не против такой альтернативы. И не только потому, что в отношении Монголии интересы США и России сходятся (оба государства выступают за суверенную и независимую Монголию), но еще и потому, что Россия в таком случае наконец-то подключится хотя бы к одному региональному проекту сдерживания Китая.

              И весь вопрос тут в том, как на это «подключение» отреагирует Пекин. Китайцы рассматривают Монголию как свой домен и вполне могут расценить вхождение Монголии в ОДКБ (не в ШОС, где Китай является одним из управляющих, а именно в российское ОДКБ) как покушение Москвы на их интересы. И если Пекин будет недоволен, то вхождение, скорее всего, не состоится – не только из-за опасений Москвы, но и из-за нежелания среднеазиатских членов ОДКБ также втягиваться в конфликт с Китаем. Поэтому, скорее всего, пока что речь о прямом вхождении не пойдет.

              «Монголия гипотетически могла бы засветиться в ОДКБ, но не в качестве члена, а, скорее, наблюдателя. Как, например, в ЕЭС вошла Молдавия. Может быть, такой формат будет специально сделан под Монголию. Конечно, для ОДКБ это было бы интересно, потому что это бы расширяло сферу ответственности, могли бы шире использоваться возможности для контроля транспортных коммуникаций», – уверен заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

              Страну попытаются просто «привязать» к российскому оборонному союзу, дабы она не вошла в другие.


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