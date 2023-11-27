Казахстан мешает полной блокаде российских границ в Европу

Tекст: Станислав Лещенко

В Риге состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Латвии. В их ходе казахи и латыши подтвердили «приверженность дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества». Стороны отметили положительную динамику в сфере торговли: взаимный товарооборот за девять месяцев 2023 года составил 257 млн долл., что на 76% выше, чем за аналогичный период 2022 года (145,9 млн долл.). Главы делегаций договорились «поддерживать тесный диалог».

В 2022 году в связи с началом Евросоюзом «войны санкций» против России общий объем перевалки грузов в латвийских портах упала на 15,2% (до 48,1 млн тонн). На этом фоне Латвия стремится перетянуть на себя потоки грузов из Средней Азии, что, кстати, вызывает недовольство в соседней Литве, где находится крупнейший в регионе порт Клайпеды.

И действительно, в 2022 году товарооборот между Казахстаном и ЕС вырос на 38% (до 40 млрд долларов) – и продолжает расти. Экспорт из Казахстана в ЕС растет в основном за счет значительного увеличения поставок угля, нефти, ферросплавов и цинка. Из Европы Казахстан в основном импортирует лекарства и вакцины, а также самолеты.

Неудивительно, что Латвия, лишившаяся большей части российского и белорусского транзита, теперь пытается компенсировать свои потери и «отгрызть» сколь возможно больший кусочек казахстанского транзитного «пирога». Страна в последние годы вынуждена была значительно «ужать» инфраструктуру «Латвийской железной дороги» – закрываются станции, распродается недвижимость, локомотивы, рельсы, проведены крупномасштабные сокращения персонала. Казахстан же дает ЛЖД хоть какой-то шанс на выживание.

Транзит из Казахстана поступает в Латвию двумя путями – не только по железной дороге, но и автомобильными фурами.

Но второй способ осложняется тем, что на международных автомобильных пунктах пропуска на границе России и Латвии образовались огромные пробки. Тем более что Латвия в сентябре заблокировала один из двух своих контрольно-пропускных пунктов на белорусской границе.

Не ограничившись этим, в октябре латыши закрыли два из четырех своих международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП) на российской границе – Виентули и Педедзе, загромоздив их бетонными блоками. В результате же очередь из фур на границе Латвии с Россией на двух оставшихся переходах «Терехово-Бурачки» и «Гребнево-Убылинка» враз выросла втрое.

Многие водители считают, что коллапс на границе создается прибалтийскими таможенниками искусственно. Жалобы эти были зафиксированы еще до закрытия финской границы – сейчас стало еще хуже. В настоящее время, когда Финляндия почти полностью закрыла свою границу с Россией (а может быть, закроет и полностью), ожидается, что давление на оставшиеся МАПП, еще действующие на рубежах РФ и ЕС, вырастет еще больше.





Поскольку среди грузовиков, застрявших на границе с Латвией, есть и немало казахстанских, вопрос пришлось недавно комментировать представителю МИД и министру транспорта Казахстана. Дипломат Айбек Смадияров заявил, что «мир изменился», и призвал водителей смириться с ситуацией в европейской части маршрута. Министр же транспорта Марат Карабаев объяснил, что «принимающая сторона не успевает с досмотром». Оба официальных лица заверили общественность, что Астана «работает над решением вопроса» совместно с властями Латвии и посольствами.

В начале октября в Астане целую неделю проходила большая международная выставка TransLogistica Kazahstan 2023 и бизнес-форум «Новый шелковый путь». Латвия там была представлена очень солидно – в состав ее делегации во главе с замгоссекретаря Минсообщения Улдисом Рейманисом вошло свыше полусотни управленцев и предпринимателей сферы транспорта и логистики.

Такое количество членов делегации лучше всего иллюстрирует, насколько Латвия заинтересована в Казахстане. Управляющий Лиепайской СЭЗ Улдис Хмиелевскис рассказал, почему они прибыли на TransLogistica Kazahstan в таком количестве: «Казахстан и государства Центральной Азии очень важны для латвийских портов и латвийской железной дороги». Он добавил, что в ту же Лиепаю часто приезжает посол Казахстана и делегации предпринимателей оттуда же.

Происходящее смотрится особенно показательно на фоне соседа Латвии по ту сторону Балтийского моря - Финляндии.

Казалось бы, трудно перещеголять какую-либо из стран Прибалтики по части желания всячески отгородиться от России – но нет же. Финляндия, как уже сказано выше, всерьез рассматривает возможность полного закрытия всех пропускных пунктов на границе с Россией. Латвия, однако, делать этого не желает. Ведь закрыв эту границу, она отгородится не только от России, но и от грузов из Казахстана.

По сути, Казахстан сохраняет от закрытия границу России и Евросоюза. И это происходит вне зависимости от собственных желаний Астаны – так диктует география, что свое сотрудничество с ЕС Казахстан не может вести без помощи Российской Федерации.

Так или иначе, Казахстан все равно играет на стороне России, не давая установить полный режим блокады на северо-западных рубежах России. России же выгодно сохранять границы открытыми, ибо она до сих пор продолжает зарабатывать на продаже своих товаров в ЕС – причем даже сейчас объем продаж некоторых видов продукции нарастает.