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    10 ноября 2023, 08:48

    Союз России и Казахстана нервирует Запад

    Союз России и Казахстана нервирует Запад
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Целую серию значимых соглашений заключили Россия и Казахстан во время исторического (как выразился казахстанский лидер) визита Владимира Путина в Астану. Какие из этих соглашений наиболее важны и почему и Европа, и США пристально наблюдали за этим визитом и его результатами?

    Завершился визит Владимира Путина в Казахстан – визит, за которым пристально наблюдали не только заинтересованные в регионе политологи, но и политики всего мира. Это и неудивительно, ведь в нынешних условиях любые крупные переговоры руководства России взвешиваются на совершенно иных весах, нежели ранее, а любые высказывания лидера страны приобретают особую значимость.

    Переговоры затронули в первую очередь экономическую составляющую отношений двух стран. Отчасти они наложились на проходивший в Костанае XIX Форум межрегионального сотрудничества (на данный момент из 89 регионов России прямые связи с Казахстаном имеют 76), по итогам которого был подготовлен целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 млн долларов.

    Динамика положительная: за 2022 год товарооборот между Россией и Казахстаном достиг 28,2 млрд долларов, а с января по август 2023-го вырос еще на 7%. Причем абсолютное большинство взаиморасчетов между странами осуществляются в рублях и тенге.

    Эксперты сходятся на том, что именно Казахстан, имеющий чрезвычайно важное логистическое значение, является важнейшим в перспективе партнером России на постсоветском пространстве и своего рода «ключом» к Глобальному Югу. 1 ноября 2023 года между Казахстаном и ПАО «Газпром» было подписано соглашение сроком на 15 лет, предусматривающее транзит российского газа в Узбекистан.

    Кроме того, через территорию Казахстана российская нефть поступает в Китай, а казахстанская нефть экспортируется через Краснодарский край. Проект «Один пояс – один путь» также немыслим без Казахстана, через который китайские товары попадают в Россию и Европу.

    Традиционная сфера взаимодействия двух стран – космическая: космодром Байконур «зарезервирован» до 2050 года, а на 2025-й запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-5». Плотное сотрудничество в сфере безопасности проверено на практике – в начале 2022 года именно миротворческие силы ОДКБ фактически спасли Казахстан во время массовых беспорядков.

    Всего по итогам переговоров Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали в Астане семь документов, в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в области спорта и меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», «Семей» и «Усть-Каменогорск». Была анонсирована и готовность России создавать новые мощности в республике для сборки автомобилей Lada. В совместном заявлении глав государств было подтверждено намерение углублять сотрудничество по всем направлениям.

    Один из наиболее чувствительных и в то же время масштабных вопросов экономического сотрудничества двух стран – планы Казахстана по строительству собственной АЭС. Цена вопроса – миллиарды долларов, и это только если измерять такой проект в деньгах.

    Астана неоднократно заявляла, что будет выбирать компанию-подрядчика из многих предложений на мировом рынке. В то же время 9 ноября были сделаны заявления, отчетливо показывающие, что у российской госкорпорации «Росатом» достойные шансы. «Российские ядерные технологии сейчас являются наиболее безопасными, наиболее эффективными и дешевыми в плане строительства… Мы понимаем конкурентное преимущество именно российских решений», – сказал глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев.

    Подводя итоги встречи, лидеры двух стран подчеркнули, что партнерство Москвы и Астаны – стратегическое. «Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники», – заявил Владимир Путин.

    И все же, несмотря на в целом безусловно оптимистичный итог, нельзя не отметить, что сотрудничество России и Казахстана развивается на тревожном фоне. Кроме памятных событий января 2022-го, имеют место постоянные и настойчивые попытки коллективного Запада вырвать Казахстан из налаженной схемы взаимодействия с Россией и использовать его территорию в качестве антирусской площадки. Свидетельством тому – как открытие в Алма-Ате Центра миротворческих операций НАТО, так и тот факт, что в Казахстане нашли прибежище множество противников СВО, покинувших Россию в 2022 году.


    Кроме того, чрезвычайно важным знаком является и то, что визит Владимира Путина в Астану состоялся меньше чем через десять дней после визита в Казахстан Эммануэля Макрона, который, как выразилось агентство Reuters, прошел под «неодобрительным пристальным взглядом Москвы». И хотя главной целью Макрона было наладить поставки казахстанского урана во Францию (после событий в Нигере эта страна выпала из списка основных поставщиков урана Парижу), не скрывалась и вторая цель – «сдвинуть бывшие советские республики за пределы их зависимости от России» (цитата по французской газете «Ле Монд»). В частности, с помощью строительства в Казахстане АЭС французского проекта с французскими же подрядчиками.

    Нет сомнения, что подобные попытки «сдвинуть» Казахстан будут предприниматься еще не раз – и европейскими лидерами, и лидером США. И в этом смысле визит Владимира Путина играет чрезвычайно серьезную роль «противовеса», дающего понять остальным игрокам на мировой арене, что Россия не собирается уступать кому бы то ни было свое влияние в регионе.

    Зная о том, какое значение для России имеют добрососедские отношения с Казахстаном, США пытаются нарушить российско-казахстанские экономические связи и подорвать доверие между руководством двух стран.

    Основной инструмент здесь – давление на Астану путем угрозы введения вторичных санкций с целью предотвратить предполагаемый обход Москвой западных ограничительных мер. По словам помощника министра торговли США Мэттью Аксельрода, особое внимание американцев привлечено к поставкам в Россию через Казахстан компьютерных чипов и элементов интегрированных электронных систем, которые могут использоваться для энергоснабжения и навигации ракет и дронов.

    В столь непростых геополитических условиях России важно сохранять взвешенный подход к выстраиванию отношений с Казахстаном – прагматично следовать своим интересам, с пониманием относиться к позиции казахстанских партнеров и не давать воли эмоциям. К сожалению, не все российские эксперты проявляют в этом вопросе выдержанность, позволяя себе нелицеприятные высказывания в адрес соседней страны. В связи с этим крайне важно, что президент России в недавнем интервью «Казахстанской правде» подчеркнул, что партнерство России и Казахстана «базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела».

    Есть надежда, что к словам президента прислушаются те спикеры, которые своими неуместными высказываниями о суверенитете и территориальной целостности Казахстана сеют рознь между двумя странами. И тем самым льют воду на мельницу западных недоброжелателей как Москвы, так и Астаны.

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