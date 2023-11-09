Токаев назвал визит Путина в Казахстан историческим

Tекст: Ольга Никитина

«Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, и историческое значение. Всем известно, что Казахстан и Россия – союзники, стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общая история и тесные духовные связи», – сказал Токаев, обращаясь к Путину.

Он отметил, что Россия и Казахстан сохранили и преумножили главное богатство – братские чувства и добрососедские отношения между двумя народами. «С удовлетворением отмечаю, что сегодня наше взаимодействие является успешным», – передает ТАСС слова главы республики.

Путин со своей стороны напомнил, что скоро исполняется десять лет со дня заключения базового договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. «Действительно, он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений, я бы хотел именно этот аспект наших отношений подчеркнуть – именно дружеских отношений», – сказал российский лидер.

«Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются, цифры об этом ярко говорят», – заключил Путин.

Ранее Путин отмечал, что Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах.